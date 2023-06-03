Тур: 19.
2:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолPablo Vegetti
18' Желтая карточкаElias Cabrera
25' Желтая карточкаIbrahim Hesar
2:0
35' ГолGuillermo Pereira
61' Желтая карточкаTomas Ezequiel Guidara
90'+5
Ход матча
2'
1:0
18'
25'
35'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Амайя АндресЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоПолузащитник
-
36 Каштру ТомашПолузащитник
-
16 Ivan RamirezПолузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Lenny LobatoПолузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
19 Abiel Osorio
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
История личных встреч
Бельграно
Велес Сарсфилд
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
14 матчей
50%
7.1%
42.9%
7 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Среднее время на гол
63
78
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.07
Тотал матчей
2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
60
84
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|11 (2)
|0.58
|Ulises Sanchez
|2
|0.11
|Bruno Zapelli
|1
|0.05
|Ariel Garcia
|1
|0.05
|Lucas Diarte
|1
|0.05
|Guillermo Pereira
|1
|0.05
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Хара Франко
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.22
|Пратто Лукас
|3 (1)
|0.17
|Walter Bou
|2
|0.11
|Abiel Osorio
|2
|0.11
|Julian Fernandez
|2
|0.11
|Gianluca Prestianni
|2
|0.11
|Ортега Франсиско
|1
|0.06
|Jose Florentin
|1
|0.06
|Christian Ordonez
|0
|0
|Elias Cabrera
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Lenny Lobato
|0
|0
|Santiago Castro
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Rebola
|2
|3
|Lucas Diarte
|5
|0
|Nicolas Meriano
|4
|0
|Ariel Garcia
|3
|0
|Pablo Vegetti
|3
|0
|Ulises Sanchez
|3
|0
|Рохас Ариэль II
|2
|0
|Годой Эрик
|2
|0
|Nahuel Losada
|0
|1
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Хара Франко
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Matias Ibacache
|1
|0
|Ibrahim Hesar
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|5
|1
|Хианетти Лаутаро
|4
|0
|Гомес Валентин
|4
|0
|Gianluca Prestianni
|4
|0
|Дженсон Лукас
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Пратто Лукас
|3
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|3
|0
|Miguel Brizuela
|3
|0
|Abiel Osorio
|3
|0
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Damian Fernandez
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Lenny Lobato
|1
|0
|Christian Ordonez
|1
|0
|Elias Cabrera
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
2
Бельграно
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Велес Сарсфилд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
7
14
Бельграно
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (10)
32% (6)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Велес Сарсфилд
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
8
16
Голы по времени матча
Забито
9
3
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
13 Не забивали 15
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
11
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
2
50%
3
27%
76-90
Забито
8
15
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
5
63%
3
20%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Забито
17
18
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
11
65%
4
22%
31-45
1
6%
5
28%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
2
12%
4
22%
76-90
Пропущено
15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
3
20%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
4
27%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетико Платенсе - Бельграно 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0
Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1
Результаты матчей
Бельграно
Велес Сарсфилд
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
4 раза 40%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
5 раз 28%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
1
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
64
36
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
35
28
17
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
99
514
513
118
315
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|12 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5