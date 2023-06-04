Тур: 19.
4:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолВелиз Алехо
39' Желтая карточкаGabriel Maximiliano Graciani I
2:0
58' ГолКампас Хаминтон
61' Желтая карточкаAdrian Martinez
3:0
65' ГолLaurtaro Giaccone
3:1
72' ПенальтиAdrian Martinez
82' Желтая карточкаNicolas Linares
82' Желтая карточкаLaurtaro Giaccone
4:1
90' ГолLaurtaro Giaccone
90'+7
Ход матча
15'
1:0
58'
61'
65'
72'
3:1
82'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Kevin
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Bovaglio
История личных встреч
Росарио Сентраль
Институто
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.33
Среднее время на гол
38
270
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.83
0.67
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
135
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велиз Алехо
|7
|0.37
|Victor Malcorra
|4 (2)
|0.21
|Laurtaro Giaccone
|4
|0.21
|Кампас Хаминтон
|3
|0.16
|Jhonatan Candia
|2
|0.11
|Damian Alberto Martinez
|2
|0.11
|Carlos Quintana
|2 (1)
|0.11
|Alan Rodriguez2
|1
|0.05
|Francis Mac Allister
|1
|0.05
|Комар Хуан
|1
|0.05
|Tomas O'Connor
|1
|0.05
|Инфантино Джино
|1
|0.05
|Facundo Mallo
|0
|0
|Kevin Ortiz
|0
|0
Институто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|6 (1)
|0.32
|Santiago Rodriguez III
|2
|0.11
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|2
|0.11
|Joaquin Varela
|2
|0.11
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.05
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.05
|Nicolas Linares
|1
|0.05
|Fernando Alarcon
|0
|0
|Nicolas Barrientos
|0
|0
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Alberto Martinez
|7
|1
|Kevin Ortiz
|7
|1
|Facundo Mallo
|6
|0
|Carlos Quintana
|4
|0
|Francis Mac Allister
|4
|0
|Монтойя Вальтер
|3
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|1
|Броун Хорхе
|2
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
|Laurtaro Giaccone
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Alejo Toledo
|1
|0
Институто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Martinez
|8
|0
|Мосевич Леонель
|6
|0
|Giuliano Cerato
|5
|0
|Fernando Alarcon
|4
|0
|Axel Rodriguez
|4
|0
|Roberto Agustin Bochi
|4
|0
|Nicolas Linares
|4
|0
|Sebastian Corda
|4
|0
|Jorge Carlos Carranza
|2
|1
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Jonathan Bay
|2
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Juan Franco
|1
|0
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Институто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
3
3
Росарио Сентраль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Институто
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
6
7
Росарио Сентраль
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Институто
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
16
7
Волевые поражения
9
10
Голы по времени матча
Забито
21
8
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 15
3
14%
1
13%
1-15
7
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
4
19%
1
13%
46-60
3
14%
2
25%
61-75
4
19%
0
0%
76-90
Пропущено
7
17
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
29%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
1
14%
4
24%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
16
8
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
19%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
5
31%
3
38%
61-75
4
25%
2
25%
76-90
Забито
29
15
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 10
6
21%
1
7%
1-15
8
28%
3
20%
16-30
1
3%
5
33%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
5
17%
2
13%
76-90
Пропущено
23
25
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
22%
4
16%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
7
30%
7
28%
61-75
5
22%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0
Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Универсидад Католика Сантьяго - Росарио Сентраль 1:1
Институто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Институто - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо - Институто 2:0 Институто - Колон 1:0 Барракас Централь - Институто 3:0
Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Институто - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Институто
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
10 раз 53%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Институто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
19
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
45
36
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
910
910
415
316
217
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|31 - 11
|41
|2.
|19
|11
|4
|4
|34 - 17
|37
|3.
|18
|10
|5
|3
|19 - 7
|35
|4.
|19
|10
|5
|4
|25 - 16
|35
|5.
|19
|9
|6
|4
|29 - 23
|33
|6.
|19
|9
|4
|6
|17 - 15
|31
|7.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|8.
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|9.
|19
|8
|3
|8
|22 - 17
|27
|10.
|19
|7
|6
|6
|16 - 15
|27
|11.
|18
|7
|5
|6
|20 - 20
|26
|12.
|19
|7
|5
|7
|22 - 17
|26
|13.
|19
|6
|7
|6
|18 - 15
|25
|14.
|19
|6
|5
|8
|20 - 24
|23
|15.
|19
|6
|5
|8
|16 - 21
|23
|16.
|1:0
|18
|6
|4
|8
|21 - 27
|22
|17.
|18
|6
|4
|8
|16 - 25
|22
|18.
|19
|5
|7
|7
|18 - 22
|22
|19.
|19
|5
|7
|7
|19 - 26
|22
|20.
|19
|5
|6
|8
|15 - 25
|21
|21.
|18
|3
|10
|5
|17 - 20
|19
|22.
|18
|3
|9
|6
|18 - 19
|18
|23.
|18
|3
|9
|6
|17 - 21
|18
|24.
|18
|3
|9
|6
|14 - 20
|18
|25.
|19
|4
|6
|9
|15 - 23
|18
|26.
|0:1
|19
|4
|6
|9
|12 - 21
|18
|27.
|19
|5
|2
|12
|15 - 26
|17
|28.
|17
|3
|6
|8
|10 - 22
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|21 - 7
|26
|2.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|3.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|9 - 1
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|6.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|7.
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|8.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|9.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|10.
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|11.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|12.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|13.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|14.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|15.
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|16.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 12
|14
|17.
|10
|3
|5
|2
|7 - 8
|14
|18.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|19.
|10
|4
|1
|5
|7 - 8
|13
|20.
|0:1
|10
|3
|4
|3
|5 - 7
|13
|21.
|10
|2
|7
|1
|14 - 9
|13
|22.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|23.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|24.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|25.
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|26.
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|15.
|1:0
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|18.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|19.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|23.
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|27.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|28.
|10
|1
|1
|8
|5 - 15
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|12 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5