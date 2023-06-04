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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 19.
Росарио Сентраль
4:1
Конец матча
Институто
0'
1:0
15' Гол
Велиз Алехо
39' Желтая карточка
Gabriel Maximiliano Graciani I
2:0
58' Гол
Кампас Хаминтон
61' Желтая карточка
Adrian Martinez
3:0
65' Гол
Laurtaro Giaccone
3:1
72' Пенальти
Adrian Martinez
82' Желтая карточка
Nicolas Linares
82' Желтая карточка
Laurtaro Giaccone
4:1
90' Гол
Laurtaro Giaccone
90'+7
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
5
Francis
Mac
Allister
45
Kevin
Ortiz
22
Laurtaro
Giaccone
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
9
Велиз
Алехо
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
26
Мосевич
Леонель
6
Fernando
Alarcon
3
Sebastian
Corda
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
14
Nicolas
Linares
20
Brahian
Cuello
19
Gaston
Lodico
11
Santiago
Rodriguez
III
9
Adrian
Martinez
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Институто
4-3-1-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Институто

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПБ
1:0
ПБ
1:0
НБ
3:0
НБ
2:1
НБ
3:3
НБ
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Среднее время на гол

38
270

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.67

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
135

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велиз Алехо 7 0.37
Victor Malcorra 4 (2) 0.21
Laurtaro Giaccone 4 0.21
Кампас Хаминтон 3 0.16
Jhonatan Candia 2 0.11
Damian Alberto Martinez 2 0.11
Carlos Quintana 2 (1) 0.11
Alan Rodriguez2 1 0.05
Francis Mac Allister 1 0.05
Комар Хуан 1 0.05
Tomas O'Connor 1 0.05
Инфантино Джино 1 0.05
Facundo Mallo 0 0
Kevin Ortiz 0 0
Институто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 6 (1) 0.32
Santiago Rodriguez III 2 0.11
Gabriel Maximiliano Graciani I 2 0.11
Joaquin Varela 2 0.11
Gaston Lodico 1 (1) 0.05
Roberto Agustin Bochi 1 0.05
Nicolas Linares 1 0.05
Fernando Alarcon 0 0
Nicolas Barrientos 0 0
Brahian Cuello 0 0
Sebastian Corda 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Alberto Martinez 7 1
Kevin Ortiz 7 1
Facundo Mallo 6 0
Carlos Quintana 4 0
Francis Mac Allister 4 0
Монтойя Вальтер 3 0
Alan Rodriguez2 1 1
Броун Хорхе 2 0
Victor Malcorra 2 0
Luca Martinez Dupuy 2 0
Комар Хуан 1 0
Jhonatan Candia 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Инфантино Джино 1 0
Laurtaro Giaccone 1 0
Велиз Алехо 1 0
Alejo Toledo 1 0
Институто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Martinez 8 0
Мосевич Леонель 6 0
Giuliano Cerato 5 0
Fernando Alarcon 4 0
Axel Rodriguez 4 0
Roberto Agustin Bochi 4 0
Nicolas Linares 4 0
Sebastian Corda 4 0
Jorge Carlos Carranza 2 1
Exequiel Parmisari 1 1
Jonathan Bay 2 0
Lucas Albertengo 1 0
Juan Franco 1 0
Gabriel Maximiliano Graciani I 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Nicolas Watson 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Институто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
3
Росарио Сентраль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Институто
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

6
7
Росарио Сентраль
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
37% (7)
11% (2)
Институто
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

16
7

Волевые поражения

9
10

Голы по времени матча

Забито

21
8
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 15
3
14%
1
13%
1-15
7
33%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
4
19%
1
13%
46-60
3
14%
2
25%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Пропущено

7
17
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
29%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
1
14%
4
24%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

16
8
4 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
19%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
5
31%
3
38%
61-75
4
25%
2
25%
76-90

Забито

29
15
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 10
6
21%
1
7%
1-15
8
28%
3
20%
16-30
1
3%
5
33%
31-45
5
17%
2
13%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
5
17%
2
13%
76-90

Пропущено

23
25
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
5
22%
4
16%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
3
13%
4
16%
46-60
7
30%
7
28%
61-75
5
22%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Банфилд - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0
Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Универсидад Католика Сантьяго - Росарио Сентраль 1:1
Институто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Институто - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Сан-Лоренсо - Институто 2:0 Институто - Колон 1:0 Барракас Централь - Институто 3:0
Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Институто - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Институто

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
4
2 раза 11%
3
1 раз 5%
0
10 раз 53%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Институто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
1
9
3
7
2.5
1
9
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
9
10
9
10
1.5
4
15
3
16
2.5
2
17
2
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Тальерес Кордоба
 19 11 4 4 34 - 17 37
3.
Сан-Лоренсо
 18 10 5 3 19 - 7 35
4.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
5.
Росарио Сентраль
 19 9 6 4 29 - 23 33
6.
Бельграно
 19 9 4 6 17 - 15 31
7.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
8.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
9.
Бока Хуниорс
 19 8 3 8 22 - 17 27
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 7 6 6 16 - 15 27
11.
Годой Крус
 18 7 5 6 20 - 20 26
12.
Аргентинос Хуниорс
 19 7 5 7 22 - 17 26
13.
Сармиенто
 19 6 7 6 18 - 15 25
14.
Атлетико Платенсе
 19 6 5 8 20 - 24 23
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 19 6 5 8 16 - 21 23
16.
Расинг Авельянеда
 1:0 18 6 4 8 21 - 27 22
17.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
18.
Тигре
 19 5 7 7 18 - 22 22
19.
Барракас Централь
 19 5 7 7 19 - 26 22
20.
Институто
 19 5 6 8 15 - 25 21
21.
Колон
 18 3 10 5 17 - 20 19
22.
Велес Сарсфилд
 18 3 9 6 18 - 19 18
23.
Индепендьенте Авельянеда
 18 3 9 6 17 - 21 18
24.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
25.
Уракан
 19 4 6 9 15 - 23 18
26.
Банфилд
 0:1 19 4 6 9 12 - 21 18
27.
Арсенал Саранди
 19 5 2 12 15 - 26 17
28.
Унион Санта-Фе
 17 3 6 8 10 - 22 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
5.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
6.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
7.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
8.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
9.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
10.
Бока Хуниорс
 10 5 2 3 13 - 8 17
11.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
12.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
13.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
14.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
15.
Барракас Централь
 10 4 3 3 10 - 10 15
16.
Расинг Авельянеда
 1:0 9 4 2 3 11 - 12 14
17.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
18.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
20.
Банфилд
 0:1 10 3 4 3 5 - 7 13
21.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
22.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
23.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
24.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
25.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
26.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 4 3 12 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Тигре
 10 2 4 4 9 - 12 10
13.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 1:0 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
18.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
19.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
20.
Институто
 9 2 1 6 8 - 17 7
21.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
22.
Барракас Централь
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Росарио Сентраль
 9 1 4 4 8 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 10 1 3 6 7 - 13 6
26.
Велес Сарсфилд
 8 1 2 5 4 - 10 5
27.
Банфилд
 0:1 9 1 2 6 7 - 14 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 12 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
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