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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 19.
Тигре
1:1
Второй тайм: 66'
Тальерес Кордоба
0'
0:1
18' Гол
Майкл Сантос
45' Желтая карточка
Бенавидес Гастон Америко
1:1
45' Гол
Brian Abel Luciatti
49' Желтая карточка
Martin Ortega
66' Желтая карточка
23
Gonzalo
Marinelli
4
Martin
Ortega
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
13
Lautaro
Montoya
10
Меносси
Лукас
15
Agustin
Cardozo
28
Молинас
Аарон
11
Колидио
Факундо
32
Ретеги
Матео
18
Blas
Armoa
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
6
Juan
Rodriguez2
28
Juan
Portillo
30
Ортегоса
Диего
18
Вильягра
Родриго
7
Валойес
Диего
16
Гарро
Родриго
24
Ramon
Sosa
9
Майкл
Сантос
Тигре
4-3-3
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Тигре
Тальерес Кордоба

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
1:1
С
1:3
С
0:0
П
1:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Среднее время на гол

180
36

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
60

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 10 (2) 0.53
Колидио Факундо 2 (1) 0.11
Brian Abel Luciatti 2 0.11
Blas Armoa 2 0.11
Кастро Алексис 1 0.05
Brian Leizza 1 0.05
Меносси Лукас 0 0
Lucas Blondel 0 0
Martin Garay 0 0
Молинас Аарон 0 0
Martin Ortega 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 12 0.63
Гарро Родриго 4 0.21
Ramon Sosa 4 0.21
Бустос Науэль 4 0.21
Пиццини Франсиско 3 0.16
Валойес Диего 2 (1) 0.11
Каталан Матиас 1 0.05
Juan Portillo 1 0.05
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Jose Romero 0 0
Франко Алан 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретеги Матео 5 0
Brian Abel Luciatti 3 1
Меносси Лукас 4 0
Молинас Аарон 4 0
Brian Leizza 3 0
Lautaro Montoya 1 1
Кабрера Виктор 2 0
Victor Emanuel Aguilera 2 0
Lucas Blondel 2 0
Blas Armoa 2 0
Cristian Zabala 2 0
Martin Ortega 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Ijiel Protti 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Agustin Cardozo 1 0
Колидио Факундо 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Agustin Obando 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 3 1
Майкл Сантос 3 0
Бенавидес Гастон Америко 3 0
Juan Rodriguez2 3 0
Мартино Анджело 1 1
Пиццини Франсиско 2 0
Эррера Гидо 2 0
Паскини Николас 2 0
Каталан Матиас 2 0
Валойес Диего 2 0
Франко Алан 2 0
Бустос Науэль 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Ортегоса Диего 2 0
Ramon Sosa 2 0
Lucas Suarez II 1 0
Олива Кристиан 1 0
Valentin Depietri 1 0
Гарро Родриго 1 0
Diego Barrera 1 0

Результаты матчей

Тигре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

4
4
Тигре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Тальерес Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

8
12
Тигре
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Тальерес Кордоба
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

12
16

Голы по времени матча

Забито

8
17
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
2
25%
5
29%
29%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
3
38%
1
6%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Забито

9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
0
0%
3
20%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
2
22%
5
33%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Забито

17
32
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 13
7 Не забивали 3
2
12%
8
25%
1-15
2
12%
3
9%
16-30
6
35%
1
3%
31-45
2
12%
6
19%
46-60
2
12%
9
28%
61-75
2
12%
5
16%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
6
32%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
5
33%
31-45
3
16%
5
33%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
5
26%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1
Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4
Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1

Результаты матчей

Тигре
Тальерес Кордоба

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Тигре
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
5
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
1
3
7
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
4
6
12
1.5
10
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Сан-Лоренсо
 18 10 5 3 19 - 7 35
3.
Тальерес Кордоба
 1:1 19 10 5 4 32 - 17 35
4.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
5.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
6.
Росарио Сентраль
 18 8 6 4 25 - 22 30
7.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
8.
Бельграно
 18 8 4 6 15 - 15 28
9.
Бока Хуниорс
 19 8 3 8 22 - 17 27
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 7 6 6 16 - 15 27
11.
Годой Крус
 18 7 5 6 20 - 20 26
12.
Сармиенто
 19 6 7 6 18 - 15 25
13.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 19 6 6 7 21 - 17 24
14.
Атлетико Платенсе
 0:0 19 6 6 7 20 - 23 24
15.
Тигре
 1:1 19 5 8 6 18 - 20 23
16.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
17.
Барракас Централь
 19 5 7 7 19 - 26 22
18.
Институто
 18 5 6 7 14 - 21 21
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 18 5 5 8 14 - 21 20
20.
Расинг Авельянеда
 17 5 4 8 20 - 27 19
21.
Колон
 18 3 10 5 17 - 20 19
22.
Велес Сарсфилд
 17 3 9 5 18 - 17 18
23.
Уракан
 18 4 6 8 15 - 21 18
24.
Банфилд
 18 4 6 8 12 - 20 18
25.
Индепендьенте Авельянеда
 18 3 9 6 17 - 21 18
26.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
27.
Арсенал Саранди
 19 5 2 12 15 - 26 17
28.
Унион Санта-Фе
 17 3 6 8 10 - 22 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
2.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
5.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
6.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
7.
Тальерес Кордоба
 1:1 10 6 1 3 14 - 7 19
8.
Бока Хуниорс
 10 5 2 3 13 - 8 17
9.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
10.
Атлетико Платенсе
 0:0 10 4 4 2 13 - 10 16
11.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
12.
Бельграно
 8 4 3 1 7 - 4 15
13.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 9 4 3 2 17 - 9 15
14.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
15.
Барракас Централь
 10 4 3 3 10 - 10 15
16.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
17.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
18.
Тигре
 1:1 9 3 4 2 9 - 8 13
19.
Банфилд
 10 3 4 3 5 - 7 13
20.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
21.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
22.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
23.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
24.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
25.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
26.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 4 3 12 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 1:1 9 4 4 1 18 - 10 16
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Тигре
 1:1 10 2 4 4 9 - 12 10
13.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Атлетико Платенсе
 0:0 9 2 2 5 7 - 13 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
18.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
19.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
20.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
22.
Барракас Централь
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Росарио Сентраль
 9 1 4 4 8 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 9 1 3 5 7 - 11 6
26.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 12 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    66'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 61'
    Ортегоса Диего уходит с поля. Франко Алан выходит вместо него
  • 58'
    Молинас Аарон уходит с поля. Sebastian Medina выходит вместо него
  • Желтая карточка
    49'
    Martin Ortega получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Brian Abel Luciatti бьет в цель!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Тальерес Кордоба
3.70
3.26
3.35
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Тигре
Тальерес Кордоба
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