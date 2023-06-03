Тур: 19.
1:1
Второй тайм: 66'
0'
0:1
18' ГолМайкл Сантос
45' Желтая карточкаБенавидес Гастон Америко
1:1
45' ГолBrian Abel Luciatti
49' Желтая карточкаMartin Ortega
Ход матча
18'
0:1
45'
49'
66'
Прогноз на матч от Liveresult
32
Ретеги
Матео
18
Blas
Armoa
22
Эррера
Гидо
24
Ramon
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Ретеги МатеоНападающий
-
18 Blas ArmoaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
24 Martin Garay
-
-
-
30 Brian Leizza
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
41 Tomas Olmos
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Тигре
Тальерес Кордоба
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
2.5
Среднее время на гол
180
36
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
60
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|10 (2)
|0.53
|Колидио Факундо
|2 (1)
|0.11
|Brian Abel Luciatti
|2
|0.11
|Blas Armoa
|2
|0.11
|Кастро Алексис
|1
|0.05
|Brian Leizza
|1
|0.05
|Меносси Лукас
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|12
|0.63
|Гарро Родриго
|4
|0.21
|Ramon Sosa
|4
|0.21
|Бустос Науэль
|4
|0.21
|Пиццини Франсиско
|3
|0.16
|Валойес Диего
|2 (1)
|0.11
|Каталан Матиас
|1
|0.05
|Juan Portillo
|1
|0.05
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
|Jose Romero
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретеги Матео
|5
|0
|Brian Abel Luciatti
|3
|1
|Меносси Лукас
|4
|0
|Молинас Аарон
|4
|0
|Brian Leizza
|3
|0
|Lautaro Montoya
|1
|1
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|2
|0
|Lucas Blondel
|2
|0
|Blas Armoa
|2
|0
|Cristian Zabala
|2
|0
|Martin Ortega
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Agustin Cardozo
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Agustin Obando
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|3
|1
|Майкл Сантос
|3
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|3
|0
|Juan Rodriguez2
|3
|0
|Мартино Анджело
|1
|1
|Пиццини Франсиско
|2
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Валойес Диего
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Ортегоса Диего
|2
|0
|Ramon Sosa
|2
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Гарро Родриго
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
4
4
Тигре
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Тальерес Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
8
12
Тигре
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Тальерес Кордоба
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
12
16
Голы по времени матча
Забито
8
17
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
2
25%
5
29%
29%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
3
38%
1
6%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Забито
9
15
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
0
0%
3
20%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
2
22%
5
33%
61-75
2
22%
1
7%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
33%
76-90
Забито
17
32
10 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 13
7 Не забивали 3
2
12%
8
25%
1-15
2
12%
3
9%
16-30
6
35%
1
3%
31-45
2
12%
6
19%
46-60
2
12%
9
28%
61-75
2
12%
5
16%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
6
32%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
11%
5
33%
31-45
3
16%
5
33%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
5
26%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1
Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4
Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1
Результаты матчей
Тигре
Тальерес Кордоба
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Тигре
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
73
35
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
71
37
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
144
612
108
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|31 - 11
|41
|2.
|18
|10
|5
|3
|19 - 7
|35
|3.
|1:1
|19
|10
|5
|4
|32 - 17
|35
|4.
|19
|10
|5
|4
|25 - 16
|35
|5.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|6.
|18
|8
|6
|4
|25 - 22
|30
|7.
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|8.
|18
|8
|4
|6
|15 - 15
|28
|9.
|19
|8
|3
|8
|22 - 17
|27
|10.
|19
|7
|6
|6
|16 - 15
|27
|11.
|18
|7
|5
|6
|20 - 20
|26
|12.
|19
|6
|7
|6
|18 - 15
|25
|13.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|21 - 17
|24
|14.
|0:0
|19
|6
|6
|7
|20 - 23
|24
|15.
|1:1
|19
|5
|8
|6
|18 - 20
|23
|16.
|18
|6
|4
|8
|16 - 25
|22
|17.
|19
|5
|7
|7
|19 - 26
|22
|18.
|18
|5
|6
|7
|14 - 21
|21
|19.
|18
|5
|5
|8
|14 - 21
|20
|20.
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|21.
|18
|3
|10
|5
|17 - 20
|19
|22.
|17
|3
|9
|5
|18 - 17
|18
|23.
|18
|4
|6
|8
|15 - 21
|18
|24.
|18
|4
|6
|8
|12 - 20
|18
|25.
|18
|3
|9
|6
|17 - 21
|18
|26.
|18
|3
|9
|6
|14 - 20
|18
|27.
|19
|5
|2
|12
|15 - 26
|17
|28.
|17
|3
|6
|8
|10 - 22
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|3.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|9 - 1
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|6.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|7.
|1:1
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|8.
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|10.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|11.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|12.
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|13.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|17 - 9
|15
|14.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|15.
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|16.
|10
|3
|5
|2
|7 - 8
|14
|17.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|18.
|1:1
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|19.
|10
|3
|4
|3
|5 - 7
|13
|20.
|10
|2
|7
|1
|14 - 9
|13
|21.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|22.
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|23.
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|24.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|25.
|9
|3
|1
|5
|5 - 8
|10
|26.
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|2.
|1:1
|9
|4
|4
|1
|18 - 10
|16
|3.
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|12.
|1:1
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|14.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|16.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|18.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|19.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|23.
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|26.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|10
|1
|1
|8
|5 - 15
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|12 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5