Тур: 19.
2:0
Второй тайм: 83'
0'
1:0
24' ГолLucas Besozzi
27' Желтая карточкаJesus Soraire
33' Желтая карточкаJoaquin Novillo
2:0
43' ГолМасиэль Леандро
Ход матча
24'
27'
33'
43'
2:0
17
Brian
Blasi
12
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Gonzalo Goni
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гастон СауроЗащитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Уракан
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Масиэль Леандро
|4
|0.21
|Lucas Emanuel Gamba
|3
|0.16
|Lucas Besozzi
|3
|0.16
|Ciro Rius
|1
|0.05
|Brian Farioli
|1
|0.05
|Facundo Castelli
|1
|0.05
|Торрес Кристиан
|1
|0.05
|Marcelo Benitez II
|1
|0.05
|Jesus Soraire
|1
|0.05
|Gonzalo Goni
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Cordero
|4
|0.21
|Gabriel Gudino
|3
|0.16
|Matias Coccaro
|2 (1)
|0.11
|Santiago Hezze
|2
|0.11
|Карлос Гауто Хуан
|1
|0.05
|Гарсия Хуан Мануэль
|1
|0.05
|Тобио Фернандо
|1
|0.05
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.05
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Merolla
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Guillermo Benitez1
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Pereyra
|5
|0
|Gustavo Canto
|4
|0
|Marcelo Benitez II
|4
|0
|Ciro Rius
|3
|0
|Mauro Pitton
|3
|0
|Facundo Castelli
|3
|0
|Julian Navas
|3
|0
|Калински Энсо
|2
|0
|Jesus Soraire
|2
|0
|Brian Blasi
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Жордан Федерико
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Patricio Pizarro
|5
|2
|Matias Coccaro
|3
|1
|Santiago Hezze
|4
|0
|Тобио Фернандо
|2
|1
|Гастон Сауро
|2
|1
|Gabriel Gudino
|3
|0
|Lucas Abraham Chavez
|3
|0
|Joaquin Novillo
|3
|0
|Nicolas Cordero
|3
|0
|Federico Fattori
|2
|0
|Гарсия Хуан Мануэль
|2
|0
|Jonas Acevedo
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Lucas Merolla
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Agostino Spina
|1
|0
|Santiago Lujan
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба Росарио
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Уракан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
3
Сентраль Кордоба Росарио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Уракан
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
10
9
Сентраль Кордоба Росарио
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Уракан
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
11
12
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
5
45%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
3
38%
1
9%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
3
30%
1
11%
1-15
1
10%
4
44%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
3
33%
1-15
2
17%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
20%
3
19%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
3
20%
3
19%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
4
27%
3
19%
76-90
Пропущено
20
20
6 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
10%
4
20%
1-15
2
10%
4
20%
16-30
2
10%
6
30%
31-45
5
25%
4
20%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
6
30%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колон - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 0:1
Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Юпанки 2:0 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Клайполе - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2
Уракан
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Уракан - Эмелек 2:2 Сармиенто - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 0:0
Ланус - Уракан 1:0 Уракан - Данубио 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Уракан 1:0 Эмелек - Уракан 1:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Уракан 2:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Уракан - Гуарани Асунсьон 4:1 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Уракан - Спортинг Кристал 0:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Уракан - Бостон Ривер 1:0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба Росарио
Уракан
Точный счет
0:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
10 раз 56%
1
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба Росарио
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
45
18
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
45
45
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
810
513
414
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|31 - 11
|41
|2.
|19
|11
|4
|4
|34 - 17
|37
|3.
|18
|10
|5
|3
|19 - 7
|35
|4.
|19
|10
|5
|4
|25 - 16
|35
|5.
|3:1
|19
|9
|6
|4
|28 - 23
|33
|6.
|19
|9
|4
|6
|17 - 15
|31
|7.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|8.
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|9.
|19
|8
|3
|8
|22 - 17
|27
|10.
|19
|7
|6
|6
|16 - 15
|27
|11.
|18
|7
|5
|6
|20 - 20
|26
|12.
|19
|7
|5
|7
|22 - 17
|26
|13.
|19
|6
|7
|6
|18 - 15
|25
|14.
|19
|6
|5
|8
|20 - 24
|23
|15.
|2:0
|19
|6
|5
|8
|16 - 21
|23
|16.
|18
|6
|4
|8
|16 - 25
|22
|17.
|19
|5
|7
|7
|18 - 22
|22
|18.
|19
|5
|7
|7
|19 - 26
|22
|19.
|1:3
|19
|5
|6
|8
|15 - 24
|21
|20.
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|21.
|18
|3
|10
|5
|17 - 20
|19
|22.
|18
|4
|6
|8
|12 - 20
|18
|23.
|18
|3
|9
|6
|18 - 19
|18
|24.
|18
|3
|9
|6
|17 - 21
|18
|25.
|18
|3
|9
|6
|14 - 20
|18
|26.
|0:2
|19
|4
|6
|9
|15 - 23
|18
|27.
|19
|5
|2
|12
|15 - 26
|17
|28.
|17
|3
|6
|8
|10 - 22
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|10
|8
|2
|0
|20 - 7
|26
|2.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|3.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|9 - 1
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|16 - 8
|20
|6.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|7.
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|8.
|9
|5
|3
|1
|9 - 4
|18
|9.
|9
|5
|2
|2
|18 - 9
|17
|10.
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|11.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|12.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|13.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|14.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|15.
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|16.
|1:3
|10
|3
|5
|2
|7 - 8
|14
|17.
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|18.
|2:0
|10
|4
|1
|5
|7 - 8
|13
|19.
|10
|3
|4
|3
|5 - 7
|13
|20.
|10
|2
|7
|1
|14 - 9
|13
|21.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|22.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|23.
|0:2
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|24.
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|25.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|26.
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|2
|2
|16 - 7
|20
|2.
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|3.
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|9 - 9
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|11.
|2:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|18.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|19.
|9
|2
|1
|6
|7 - 14
|7
|20.
|1:3
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|23.
|3:1
|9
|1
|4
|4
|8 - 16
|7
|24.
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|25.
|0:2
|10
|1
|3
|6
|7 - 13
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|27.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|10
|1
|1
|8
|5 - 15
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|12 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|11 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5