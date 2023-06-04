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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 19.
Сентраль Кордоба Росарио
2:0
Конец матча
Уракан
0'
1:0
24' Гол
Lucas Besozzi
27' Желтая карточка
Jesus Soraire
33' Желтая карточка
Joaquin Novillo
2:0
43' Гол
Масиэль Леандро
90'+8
22
Matias
Mansilla
17
Brian
Blasi
2
Fabio
Pereyra
29
Gustavo
Canto
12
Ciro
Rius
16
Marcelo
Benitez
II
44
Brian
Farioli
25
Масиэль
Леандро
23
Калински
Энсо
77
Lucas
Besozzi
18
Lucas
Emanuel
Gamba
1
Lucas
Abraham
Chavez
12
Сото
Гильермо
18
Гастон
Сауро
28
Joaquin
Novillo
25
Cesar
Ibanez
21
Walter
Mazzanti
5
Santiago
Hezze
24
Federico
Fattori
33
Карлос
Гауто
Хуан
7
Matias
Coccaro
19
Гарсия
Хуан
Мануэль
Сентраль Кордоба Росарио
5-4-1
Уракан
4-4-1-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Уракан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
2:2
ЛП
1:2
С
1:1
К
2:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Масиэль Леандро 4 0.21
Lucas Emanuel Gamba 3 0.16
Lucas Besozzi 3 0.16
Ciro Rius 1 0.05
Brian Farioli 1 0.05
Facundo Castelli 1 0.05
Торрес Кристиан 1 0.05
Marcelo Benitez II 1 0.05
Jesus Soraire 1 0.05
Gonzalo Goni 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Cordero 4 0.21
Gabriel Gudino 3 0.16
Matias Coccaro 2 (1) 0.11
Santiago Hezze 2 0.11
Карлос Гауто Хуан 1 0.05
Гарсия Хуан Мануэль 1 0.05
Тобио Фернандо 1 0.05
Гарро Хуан Фернандо 1 0.05
Federico Fattori 0 0
Lucas Merolla 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Guillermo Benitez1 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabio Pereyra 5 0
Gustavo Canto 4 0
Marcelo Benitez II 4 0
Ciro Rius 3 0
Mauro Pitton 3 0
Facundo Castelli 3 0
Julian Navas 3 0
Калински Энсо 2 0
Jesus Soraire 2 0
Brian Blasi 2 0
Brian Farioli 2 0
Торрес Кристиан 1 0
Жордан Федерико 1 0
Lucas Besozzi 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patricio Pizarro 5 2
Matias Coccaro 3 1
Santiago Hezze 4 0
Тобио Фернандо 2 1
Гастон Сауро 2 1
Gabriel Gudino 3 0
Lucas Abraham Chavez 3 0
Joaquin Novillo 3 0
Nicolas Cordero 3 0
Federico Fattori 2 0
Гарсия Хуан Мануэль 2 0
Jonas Acevedo 2 0
Guillermo Benitez1 2 0
Fernando Torrent 1 0
Lucas Merolla 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Agostino Spina 1 0
Santiago Lujan 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба Росарио
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Уракан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
3
Сентраль Кордоба Росарио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Уракан
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

10
9
Сентраль Кордоба Росарио
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Уракан
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
68% (13)
16% (3)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

11
12

Голы по времени матча

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
25%
6
46%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
1
8%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
3
30%
1
11%
1-15
1
10%
4
44%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
17%
3
33%
1-15
2
17%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
25%
1
11%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

17
16
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
18%
3
19%
1-15
3
18%
4
25%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
4
24%
3
19%
76-90

Пропущено

20
22
6 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
10%
4
18%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
2
10%
7
32%
31-45
5
25%
4
18%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
6
30%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колон - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 0:1
Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Юпанки 2:0 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Клайполе - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2
Уракан
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Уракан - Унион Санта-Фе 0:1 Уракан - Эмелек 2:2 Сармиенто - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 0:0
Ланус - Уракан 1:0 Уракан - Данубио 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Уракан 1:0 Эмелек - Уракан 1:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Уракан 2:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Уракан - Гуарани Асунсьон 4:1 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Уракан - Спортинг Кристал 0:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Уракан - Бостон Ривер 1:0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба Росарио
Уракан

Точный счет

0:1
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
0
11 раз 58%
1
4 раза 21%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба Росарио
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
4
5
2
8
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
6
4
5
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
8
11
6
13
1.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Тальерес Кордоба
 19 11 4 4 34 - 17 37
3.
Сан-Лоренсо
 18 10 5 3 19 - 7 35
4.
Эстудиантес Ла Плата
 19 10 5 4 25 - 16 35
5.
Росарио Сентраль
 19 9 6 4 29 - 23 33
6.
Бельграно
 19 9 4 6 17 - 15 31
7.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
8.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
9.
Бока Хуниорс
 19 8 3 8 22 - 17 27
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 19 7 6 6 16 - 15 27
11.
Годой Крус
 18 7 5 6 20 - 20 26
12.
Аргентинос Хуниорс
 19 7 5 7 22 - 17 26
13.
Сармиенто
 19 6 7 6 18 - 15 25
14.
Атлетико Платенсе
 19 6 5 8 20 - 24 23
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 19 6 5 8 16 - 21 23
16.
Расинг Авельянеда
 1:0 18 6 4 8 21 - 27 22
17.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
18.
Тигре
 19 5 7 7 18 - 22 22
19.
Барракас Централь
 19 5 7 7 19 - 26 22
20.
Институто
 19 5 6 8 15 - 25 21
21.
Колон
 18 3 10 5 17 - 20 19
22.
Велес Сарсфилд
 18 3 9 6 18 - 19 18
23.
Индепендьенте Авельянеда
 18 3 9 6 17 - 21 18
24.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
25.
Уракан
 19 4 6 9 15 - 23 18
26.
Банфилд
 0:1 19 4 6 9 12 - 21 18
27.
Арсенал Саранди
 19 5 2 12 15 - 26 17
28.
Унион Санта-Фе
 17 3 6 8 10 - 22 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 10 8 2 0 21 - 7 26
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
5.
Эстудиантес Ла Плата
 10 6 2 2 16 - 8 20
6.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
7.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
8.
Бельграно
 9 5 3 1 9 - 4 18
9.
Аргентинос Хуниорс
 9 5 2 2 18 - 9 17
10.
Бока Хуниорс
 10 5 2 3 13 - 8 17
11.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
12.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
13.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
14.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
15.
Барракас Централь
 10 4 3 3 10 - 10 15
16.
Расинг Авельянеда
 1:0 9 4 2 3 11 - 12 14
17.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
18.
Арсенал Саранди
 9 4 1 4 10 - 11 13
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 1 5 7 - 8 13
20.
Банфилд
 0:1 10 3 4 3 5 - 7 13
21.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
22.
Сармиенто
 9 3 3 3 11 - 10 12
23.
Тигре
 9 3 3 3 9 - 10 12
24.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
25.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
26.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 4 3 12 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 9 5 3 1 20 - 10 18
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Бока Хуниорс
 9 3 1 5 9 - 9 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Тигре
 10 2 4 4 9 - 12 10
13.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 1:0 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
18.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
19.
Атлетико Платенсе
 9 2 1 6 7 - 14 7
20.
Институто
 9 2 1 6 8 - 17 7
21.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
22.
Барракас Централь
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Росарио Сентраль
 9 1 4 4 8 - 16 7
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 1 4 5 7 - 14 7
25.
Уракан
 10 1 3 6 7 - 13 6
26.
Велес Сарсфилд
 8 1 2 5 4 - 10 5
27.
Банфилд
 0:1 9 1 2 6 7 - 14 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 12 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 11 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
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