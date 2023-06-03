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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
0:0
Второй тайм: 50'
Портленд Тимберс
0'
7' Желтая карточка
Чара Диего

Ход матча

7'
 
Чара Диего
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Портленд Тимберс
2.45
3.88
4.66
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Фрай
Стефан
33
Cody
Baker
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
11
Руснак
Альберт
6
Joao
Paulo
I
21
Reed
Baker-Whiting
10
Лодейро
Николас
23
Leo
Chu
12
Монтеро
Фреди
31
Ивачич
Альяз
15
Миллер
Эрик
13
Жупарич
Дарио
18
Макгро
Зак
5
Браво
Клаудио
III
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
30
Santiago
Moreno
20
Феррейра
Эвандер
27
Асприлья
Дайрон
11
Незгода
Ярослав
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
72.7%
8 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед

45 матчей

37.8%
17.8%
44.4%
17 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

17.8%
57.8%
24.4%
8 побед 26 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.8%
31.1%
31.1%
17 побед 14 ничьих 14 побед

История матчей

М
4:1
М
2:1
М
0:3
М
0:2
М
2:6
М
1:2
М
1:1
М
1:0
М
1:2
М
0:3
М
1:2
М
1:2
ОК
1:2
М
3:2
М
2:1
М
0:1
М
2:3
М
1:0
М
1:1
М
2:2
ОК
2:1
М
1:0
М
4:2
М
3:1
М
3:1
М
2:1
М
4:1
ОК
1:3
М
1:0
М
2:4
М
2:0
ОК
3:1
М
4:4
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
1:2
М
2:3
М
1:1
USL
0:1
USL
0:0

Голы

Всего голов

33
38

Голов в среднем за матч

1.38
1.81

Среднее время на гол

65
49

Всего голов

40
31

Голов в среднем за матч

1.9
1.29

Среднее время на гол

47
69

Всего голов

73
69

Голов в среднем за матч

1.62
1.53

Тотал матчей

2.5
44
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 80%
Меньше 20%
9
29
Больше 64%
Меньше 36%
16
15
Больше 33%
Меньше 67%
30
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

55
58

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 9 0.53
Эбер Араужо 2 0.12
Руидиас Рауль 2 0.12
Leo Chu 1 0.06
Лодейро Николас 1 (1) 0.06
Монтеро Фреди 1 0.06
Руснак Альберт 1 0.06
Ролдан Кристиан 1 0.06
Paul Rothrock 1 0.06
Атенсио Джошуа 1 0.06
Рольдан Александер 0 0
Варгас Обед 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 4 (1) 0.25
Боли Франк 3 0.19
Juan Mosquera 2 0.13
Асприлья Дайрон 2 0.13
Чара Йимми 1 0.06
Паредес Кристиан 1 0.06
Браво Клаудио III 1 0.06
Nathan Fogaca 1 0.06
Жупарич Дарио 1 0.06
Незгода Ярослав 1 0.06
Макгро Зак 1 0.06
Tega Ikoba 1 0.06
Santiago Moreno 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Уильямсон Эрик 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 6 1
Рольдан Александер 5 0
Руснак Альберт 4 0
Jackson Ragen 4 0
Гомес Еймар 3 0
Лодейро Николас 2 0
Толо Нуху 2 0
Атенсио Джошуа 2 0
Leo Chu 2 0
Cody Baker 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгро Зак 7 0
Жупарич Дарио 5 0
Браво Клаудио III 4 0
Чара Диего 3 0
Мабьяла Ларрис 2 0
Боли Франк 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Santiago Moreno 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Juan Mosquera 1 0
Лориа Марвин 1 0
Феррейра Эвандер 1 0
Бонилья Пабло 1 0
David Ayala 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Портленд Тимберс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
7
Сиэтл Саундерс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Портленд Тимберс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

7
11
Сиэтл Саундерс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Портленд Тимберс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

9
18

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
3
33%
61-75
3
25%
4
44%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
4
25%
31-45
2
33%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
17%
3
19%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
3
25%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Забито

21
21
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
0
0%
4
19%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
5
24%
2
10%
46-60
4
19%
5
24%
61-75
5
24%
7
33%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
21%
5
23%
31-45
2
14%
5
23%
46-60
3
21%
5
23%
61-75
4
29%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
6
1.5
3
4
2
7
2.5
2
5
1
8
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
2
6
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
4
5
11
1.5
5
10
3
13
2.5
2
13
2
14
3.5
1
14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 0:0 17 8 3 6 21 - 14 27
2.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
3.
Сент-Луис Сити
 13 8 1 4 29 - 14 25
4.
Даллас
 15 6 5 4 18 - 16 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 15 6 4 5 19 - 19 22
6.
Ванкувер Уайткэпс
 15 5 5 5 25 - 19 20
7.
Миннесота Юнайтед
 15 5 4 6 14 - 17 19
8.
Остин
 15 5 4 6 16 - 21 19
9.
Хьюстон Динамо
 14 5 3 6 15 - 18 18
10.
Портленд Тимберс
 0:0 16 4 5 7 19 - 24 17
11.
Реал Солт-Лейк
 15 4 4 7 16 - 26 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 16 4 4 8 15 - 23 16
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 15 3 3 9 13 - 26 12
14.
Колорадо Рэпидс
 16 2 6 8 14 - 25 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 15 11 3 1 25 - 15 36
2.
Нэшвилл
 15 8 4 3 22 - 10 28
3.
Филадельфия Юнион
 15 8 3 4 24 - 15 27
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 16 7 6 3 25 - 20 27
5.
Атланта Юнайтед
 16 6 6 4 32 - 28 24
6.
Коламбус Кру
 15 6 3 6 29 - 22 21
7.
Шарлотт
 16 6 3 7 20 - 26 21
8.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
9.
Ди Си Юнайтед
 16 5 5 6 22 - 20 20
10.
Клёб де Фут Монреаль
 15 6 1 8 15 - 24 19
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 16 4 7 5 11 - 13 19
12.
Чикаго Файр
 15 3 8 4 21 - 24 17
13.
Нью-Йорк Сити
 16 4 5 7 17 - 22 17
14.
Торонто
 16 3 8 5 15 - 19 17
15.
Интер Майами
 15 5 0 10 14 - 19 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Ванкувер Уайткэпс
 8 5 2 1 19 - 7 17
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 10 5 2 3 13 - 5 17
4.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
5.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
6.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 19 - 6 15
7.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
8.
Остин
 8 3 3 2 9 - 8 12
9.
Портленд Тимберс
 0:0 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Реал Солт-Лейк
 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
Миннесота Юнайтед
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Коламбус Кру
 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Атланта Юнайтед
 8 5 2 1 19 - 10 17
5.
Филадельфия Юнион
 8 5 2 1 14 - 5 17
6.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 8 4 2 2 12 - 11 14
9.
Торонто
 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Интер Майами
 8 4 0 4 11 - 10 12
12.
Ди Си Юнайтед
 8 3 3 2 14 - 10 12
13.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 9 4 0 5 9 - 12 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Даллас
 8 2 3 3 7 - 9 9
6.
Колорадо Рэпидс
 9 2 3 4 9 - 16 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 0:0 9 1 3 5 8 - 17 6
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 8 1 2 5 8 - 15 5
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 7 0 2 5 6 - 16 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 3 3 1 10 - 10 12
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 3 3 3 10 - 14 12
3.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
4.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Шарлотт
 8 3 1 4 10 - 14 10
6.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 10 8
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Коламбус Кру
 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Клёб де Фут Монреаль
 9 1 1 7 5 - 21 4
13.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
14.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 9 (6)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 9
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Даллас Феррейра Хесус 9
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    7'
    Чара Диего получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Портленд Тимберс
2.45
3.88
4.66
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