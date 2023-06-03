Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
0:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
7'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Фрай
Стефан
33
Cody
Baker
28
Гомес
Еймар
23
Leo
Chu
31
Ивачич
Альяз
15
Миллер
Эрик
18
Макгро
Зак
21
Чара
Диего
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
33 Cody BakerЗащитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Роу КелинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Нападающий
-
99 Dylan Teves
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
72.7%
8 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед
45 матчей
37.8%
17.8%
44.4%
17 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
17.8%
57.8%
24.4%
8 побед 26 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.8%
31.1%
31.1%
17 побед 14 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
38
Голов в среднем за матч
1.38
1.81
Среднее время на гол
65
49
Всего голов
40
31
Голов в среднем за матч
1.9
1.29
Среднее время на гол
47
69
Всего голов
73
69
Голов в среднем за матч
1.62
1.53
Тотал матчей
2.5
44
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 80%
Меньше 20%
9
29
Больше 64%
Меньше 36%
16
15
Больше 33%
Меньше 67%
30
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
Среднее время на гол
55
58
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|9
|0.53
|Эбер Араужо
|2
|0.12
|Руидиас Рауль
|2
|0.12
|Leo Chu
|1
|0.06
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.06
|Монтеро Фреди
|1
|0.06
|Руснак Альберт
|1
|0.06
|Ролдан Кристиан
|1
|0.06
|Paul Rothrock
|1
|0.06
|Атенсио Джошуа
|1
|0.06
|Рольдан Александер
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|4 (1)
|0.25
|Боли Франк
|3
|0.19
|Juan Mosquera
|2
|0.13
|Асприлья Дайрон
|2
|0.13
|Чара Йимми
|1
|0.06
|Паредес Кристиан
|1
|0.06
|Браво Клаудио III
|1
|0.06
|Nathan Fogaca
|1
|0.06
|Жупарич Дарио
|1
|0.06
|Незгода Ярослав
|1
|0.06
|Макгро Зак
|1
|0.06
|Tega Ikoba
|1
|0.06
|Santiago Moreno
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|6
|1
|Рольдан Александер
|5
|0
|Руснак Альберт
|4
|0
|Jackson Ragen
|4
|0
|Гомес Еймар
|3
|0
|Лодейро Николас
|2
|0
|Толо Нуху
|2
|0
|Атенсио Джошуа
|2
|0
|Leo Chu
|2
|0
|Cody Baker
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгро Зак
|7
|0
|Жупарич Дарио
|5
|0
|Браво Клаудио III
|4
|0
|Чара Диего
|3
|0
|Мабьяла Ларрис
|2
|0
|Боли Франк
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Santiago Moreno
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Juan Mosquera
|1
|0
|Лориа Марвин
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Портленд Тимберс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
7
Сиэтл Саундерс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Портленд Тимберс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
7
11
Сиэтл Саундерс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Портленд Тимберс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (9)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
9
18
Голы по времени матча
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
3
33%
61-75
3
25%
4
44%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
4
25%
31-45
2
33%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
17%
3
19%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
3
25%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Забито
21
21
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
0
0%
4
19%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
5
24%
2
10%
46-60
4
19%
5
24%
61-75
5
24%
7
33%
76-90
Пропущено
14
22
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
21%
5
23%
31-45
2
14%
5
23%
46-60
3
21%
5
23%
61-75
4
29%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
52
36
34
27
25
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
25
26
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
114
511
510
313
213
214
114
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|8
|3
|6
|21 - 14
|27
|2.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|3.
|13
|8
|1
|4
|29 - 14
|25
|4.
|15
|6
|5
|4
|18 - 16
|23
|5.
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|6.
|15
|5
|5
|5
|25 - 19
|20
|7.
|15
|5
|4
|6
|14 - 17
|19
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 21
|19
|9.
|14
|5
|3
|6
|15 - 18
|18
|10.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|11.
|15
|4
|4
|7
|16 - 26
|16
|12.
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|13.
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|14.
|16
|2
|6
|8
|14 - 25
|12
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|3.
|0:0
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|4.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|5.
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|6.
|7
|5
|0
|2
|19 - 6
|15
|7.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|8.
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|12.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|0
|5
|9 - 12
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|6.
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|11.
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|12.
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|7
|0
|2
|5
|6 - 16
|2
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|9 (6)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|9
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Даллас
|Феррейра Хесус
|9
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5