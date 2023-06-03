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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
0:0
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
7' Желтая карточка
Чара Диего
70' Желтая карточка
Браво Клаудио
79' Желтая карточка
Паредес Кристиан
90' Желтая карточка
Jackson Ragen
90'+6
24
Фрай
Стефан
33
Cody
Baker
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
5
Толо
Нуху
11
Руснак
Альберт
6
Joao
Paulo
I
21
Reed
Baker-Whiting
10
Лодейро
Николас
23
Leo
Chu
12
Монтеро
Фреди
31
Ивачич
Альяз
15
Миллер
Эрик
13
Жупарич
Дарио
18
Макгро
Зак
5
Браво
Клаудио
III
22
Паредес
Кристиан
21
Чара
Диего
30
Santiago
Moreno
20
Феррейра
Эвандер
27
Асприлья
Дайрон
11
Незгода
Ярослав
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
72.7%
8 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед

45 матчей

37.8%
17.8%
44.4%
17 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

17.8%
57.8%
24.4%
8 побед 26 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.8%
31.1%
31.1%
17 побед 14 ничьих 14 побед

История матчей

М
4:1
М
2:1
М
0:3
М
0:2
М
2:6
М
1:2
М
1:1
М
1:0
М
1:2
М
0:3
М
1:2
М
1:2
ОК
1:2
М
3:2
М
2:1
М
0:1
М
2:3
М
1:0
М
1:1
М
2:2
ОК
2:1
М
1:0
М
4:2
М
3:1
М
3:1
М
2:1
М
4:1
ОК
1:3
М
1:0
М
2:4
М
2:0
ОК
3:1
М
4:4
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
1:2
М
2:3
М
1:1
USL
0:1
USL
0:0

Голы

Всего голов

33
38

Голов в среднем за матч

1.38
1.81

Среднее время на гол

65
49

Всего голов

40
31

Голов в среднем за матч

1.9
1.29

Среднее время на гол

47
69

Всего голов

73
69

Голов в среднем за матч

1.62
1.53

Тотал матчей

2.5
44
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 80%
Меньше 20%
9
29
Больше 64%
Меньше 36%
16
15
Больше 33%
Меньше 67%
30
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

55
58

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 9 0.53
Эбер Араужо 2 0.12
Руидиас Рауль 2 0.12
Leo Chu 1 0.06
Лодейро Николас 1 (1) 0.06
Монтеро Фреди 1 0.06
Руснак Альберт 1 0.06
Ролдан Кристиан 1 0.06
Paul Rothrock 1 0.06
Атенсио Джошуа 1 0.06
Рольдан Александер 0 0
Варгас Обед 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 4 (1) 0.25
Боли Франк 3 0.19
Juan Mosquera 2 0.13
Асприлья Дайрон 2 0.13
Чара Йимми 1 0.06
Паредес Кристиан 1 0.06
Браво Клаудио III 1 0.06
Nathan Fogaca 1 0.06
Жупарич Дарио 1 0.06
Незгода Ярослав 1 0.06
Макгро Зак 1 0.06
Tega Ikoba 1 0.06
Santiago Moreno 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Уильямсон Эрик 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 6 1
Рольдан Александер 5 0
Jackson Ragen 5 0
Руснак Альберт 4 0
Гомес Еймар 3 0
Лодейро Николас 2 0
Толо Нуху 2 0
Атенсио Джошуа 2 0
Leo Chu 2 0
Cody Baker 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгро Зак 7 0
Жупарич Дарио 5 0
Браво Клаудио III 5 0
Чара Диего 3 0
Мабьяла Ларрис 2 0
Боли Франк 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Santiago Moreno 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Juan Mosquera 1 0
Паредес Кристиан 1 0
Лориа Марвин 1 0
Феррейра Эвандер 1 0
Бонилья Пабло 1 0
David Ayala 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Портленд Тимберс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
7
Сиэтл Саундерс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Портленд Тимберс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

7
11
Сиэтл Саундерс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Портленд Тимберс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (10)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

9
18

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
3
33%
61-75
3
25%
4
44%
76-90

Пропущено

6
16
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
4
25%
31-45
2
33%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
17%
3
19%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
3
25%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Забито

21
21
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
0
0%
4
19%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
5
24%
2
10%
46-60
4
19%
5
24%
61-75
5
24%
7
33%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
21%
5
23%
31-45
2
14%
5
23%
46-60
3
21%
5
23%
61-75
4
29%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
7
1.5
3
4
2
8
2.5
2
5
1
9
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
5
1.5
2
7
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
5
5
12
1.5
5
11
3
14
2.5
2
14
2
15
3.5
1
15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 17 8 3 6 21 - 14 27
2.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
3.
Сент-Луис Сити
 13 8 1 4 29 - 14 25
4.
Даллас
 15 6 5 4 18 - 16 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 15 6 4 5 19 - 19 22
6.
Ванкувер Уайткэпс
 15 5 5 5 25 - 19 20
7.
Миннесота Юнайтед
 15 5 4 6 14 - 17 19
8.
Остин
 15 5 4 6 16 - 21 19
9.
Хьюстон Динамо
 14 5 3 6 15 - 18 18
10.
Портленд Тимберс
 16 4 5 7 19 - 24 17
11.
Реал Солт-Лейк
 15 4 4 7 16 - 26 16
12.
Спортинг Канзас-Сити
 16 4 4 8 15 - 23 16
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 15 3 3 9 13 - 26 12
14.
Колорадо Рэпидс
 16 2 6 8 14 - 25 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 15 11 3 1 25 - 15 36
2.
Нэшвилл
 15 8 4 3 22 - 10 28
3.
Филадельфия Юнион
 15 8 3 4 24 - 15 27
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 16 7 6 3 25 - 20 27
5.
Атланта Юнайтед
 16 6 6 4 32 - 28 24
6.
Коламбус Кру
 15 6 3 6 29 - 22 21
7.
Шарлотт
 16 6 3 7 20 - 26 21
8.
Орландо Сити
 14 5 5 4 17 - 17 20
9.
Ди Си Юнайтед
 16 5 5 6 22 - 20 20
10.
Клёб де Фут Монреаль
 15 6 1 8 15 - 24 19
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 16 4 7 5 11 - 13 19
12.
Чикаго Файр
 15 3 8 4 21 - 24 17
13.
Нью-Йорк Сити
 16 4 5 7 17 - 22 17
14.
Торонто
 16 3 8 5 15 - 19 17
15.
Интер Майами
 15 5 0 10 14 - 19 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
2.
Ванкувер Уайткэпс
 8 5 2 1 19 - 7 17
3.
Сиэтл Саундерс
 10 5 2 3 13 - 5 17
4.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
5.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
6.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 19 - 6 15
7.
Даллас
 7 4 2 1 11 - 7 14
8.
Остин
 8 3 3 2 9 - 8 12
9.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Реал Солт-Лейк
 8 2 2 4 9 - 14 8
12.
Миннесота Юнайтед
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 8 8 0 0 15 - 5 24
2.
Нэшвилл
 9 6 2 1 16 - 5 20
3.
Коламбус Кру
 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Атланта Юнайтед
 8 5 2 1 19 - 10 17
5.
Филадельфия Юнион
 8 5 2 1 14 - 5 17
6.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 8 4 2 2 12 - 11 14
9.
Торонто
 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Интер Майами
 8 4 0 4 11 - 10 12
12.
Ди Си Юнайтед
 8 3 3 2 14 - 10 12
13.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 9 4 0 5 9 - 12 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Даллас
 8 2 3 3 7 - 9 9
6.
Колорадо Рэпидс
 9 2 3 4 9 - 16 9
7.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 7 - 12 8
8.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 9 1 3 5 8 - 17 6
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 8 1 2 5 8 - 15 5
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 7 0 2 5 6 - 16 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 3 3 1 10 - 10 12
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 3 3 3 10 - 14 12
3.
Орландо Сити
 6 3 2 1 10 - 8 11
4.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
5.
Шарлотт
 8 3 1 4 10 - 14 10
6.
Нэшвилл
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 10 8
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 7 1 2 4 8 - 13 5
11.
Коламбус Кру
 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Клёб де Фут Монреаль
 9 1 1 7 5 - 21 4
13.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
14.
Торонто
 7 0 3 4 5 - 11 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 9 (6)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 9
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Даллас Феррейра Хесус 9
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    7'
    Чара Диего получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 0:0 Портленд Тимберс онлайн

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