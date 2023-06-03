Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
0:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаЧара Диего
70' Желтая карточкаБраво Клаудио
79' Желтая карточкаПаредес Кристиан
90' Желтая карточкаJackson Ragen
90'+6
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.78 Победа «Сиэтла»
-
24
Фрай
Стефан
33
Cody
Baker
28
Гомес
Еймар
23
Leo
Chu
31
Ивачич
Альяз
15
Миллер
Эрик
18
Макгро
Зак
21
Чара
Диего
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
33 Cody BakerЗащитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Роу КелинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Нападающий
-
99 Dylan Teves
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
72.7%
8 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
27.3%
17 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
43.5%
56.5%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 14 побед
45 матчей
37.8%
17.8%
44.4%
17 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
17.8%
57.8%
24.4%
8 побед 26 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.8%
31.1%
31.1%
17 побед 14 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
38
Голов в среднем за матч
1.38
1.81
Среднее время на гол
65
49
Всего голов
40
31
Голов в среднем за матч
1.9
1.29
Среднее время на гол
47
69
Всего голов
73
69
Голов в среднем за матч
1.62
1.53
Тотал матчей
2.5
44
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 80%
Меньше 20%
9
29
Больше 64%
Меньше 36%
16
15
Больше 33%
Меньше 67%
30
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
Среднее время на гол
55
58
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|9
|0.53
|Эбер Араужо
|2
|0.12
|Руидиас Рауль
|2
|0.12
|Leo Chu
|1
|0.06
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.06
|Монтеро Фреди
|1
|0.06
|Руснак Альберт
|1
|0.06
|Ролдан Кристиан
|1
|0.06
|Paul Rothrock
|1
|0.06
|Атенсио Джошуа
|1
|0.06
|Рольдан Александер
|0
|0
|Варгас Обед
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|4 (1)
|0.25
|Боли Франк
|3
|0.19
|Juan Mosquera
|2
|0.13
|Асприлья Дайрон
|2
|0.13
|Чара Йимми
|1
|0.06
|Паредес Кристиан
|1
|0.06
|Браво Клаудио III
|1
|0.06
|Nathan Fogaca
|1
|0.06
|Жупарич Дарио
|1
|0.06
|Незгода Ярослав
|1
|0.06
|Макгро Зак
|1
|0.06
|Tega Ikoba
|1
|0.06
|Santiago Moreno
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|6
|1
|Рольдан Александер
|5
|0
|Jackson Ragen
|5
|0
|Руснак Альберт
|4
|0
|Гомес Еймар
|3
|0
|Лодейро Николас
|2
|0
|Толо Нуху
|2
|0
|Атенсио Джошуа
|2
|0
|Leo Chu
|2
|0
|Cody Baker
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгро Зак
|7
|0
|Жупарич Дарио
|5
|0
|Браво Клаудио III
|5
|0
|Чара Диего
|3
|0
|Мабьяла Ларрис
|2
|0
|Боли Франк
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Santiago Moreno
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Juan Mosquera
|1
|0
|Паредес Кристиан
|1
|0
|Лориа Марвин
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Портленд Тимберс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
7
Сиэтл Саундерс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Портленд Тимберс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
7
11
Сиэтл Саундерс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Портленд Тимберс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (10)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
9
18
Голы по времени матча
Забито
12
9
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
3
33%
61-75
3
25%
4
44%
76-90
Пропущено
6
16
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
4
25%
31-45
2
33%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
17%
3
19%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
3
25%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Забито
21
21
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
0
0%
4
19%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
5
24%
2
10%
46-60
4
19%
5
24%
61-75
5
24%
7
33%
76-90
Пропущено
14
22
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
21%
5
23%
31-45
2
14%
5
23%
46-60
3
21%
5
23%
61-75
4
29%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
52
37
34
28
25
19
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
63
25
27
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
115
512
511
314
214
215
115
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
Западная конференция
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|9 (6)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|9
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Даллас
|Феррейра Хесус
|9
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 5