История личных встреч
Краснодар
Урал
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
26 матчей
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.85
1.77
Среднее время на гол
48
50
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.31
0.85
Среднее время на гол
68
106
Всего голов
41
34
Голов в среднем за матч
1.58
1.31
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
57
68
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|5
|0.42
|Сперцян Эдуард
|4
|0.33
|Ахметов Ильзат
|2
|0.17
|Литвинов Вячеслав
|2
|0.17
|Кривцов Никита
|2
|0.17
|Олусегун Олакунле
|1
|0.08
|Кокшаров Александр
|1
|0.08
|Кобнан Мозес
|1
|0.08
|Рамирес Кристиан
|0
|0
|Сорокин Егор
|0
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|0
|0
|Карпов Данил
|0
|0
|Волков Сергей Александрович
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|3 (1)
|0.25
|Влут Рай
|3 (2)
|0.25
|Газинский Юрий
|2
|0.17
|Юшин Александр
|2
|0.17
|Каштанов Алексей
|2 (1)
|0.17
|Егорычев Андрей
|1
|0.08
|Сиссе Ибраима
|1
|0.08
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0.08
|Железнов Юрий
|1
|0.08
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Хуниор
|3
|0
|Кади
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Кордоба Джон
|1
|0
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|Сорокин Егор
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Черников Александр
|1
|0
|Самко Владислав
|1
|0
|Волков Сергей Александрович
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каштанов Алексей
|3
|1
|Бевеев Мингиян
|4
|0
|Помазун Илья
|3
|0
|Юшин Александр
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|3
|0
|Бегич Сильвие
|3
|0
|Егорычев Андрей
|2
|0
|Сунгатулин Фаниль
|2
|0
|Ранджелович Лазар
|2
|0
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Филипенко Егор
|1
|0
|Газинский Юрий
|1
|0
|Эмерсон Рамос
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Быковский Илья
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Урал
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
0
4
Краснодар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Урал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
5
6
Краснодар
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Урал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
5
10
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
5
63%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
14%
2
29%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
1
0%
0%
Забито
18
16
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
3
17%
3
19%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
4
22%
2
13%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 10
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
30%
6
46%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1
Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0
Урал
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1
Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1
Результаты матчей
Краснодар
Урал
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
33
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
66
57
210
111
111
|Оренбург
|Писарский Владимир
|6
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5 (2)
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|4 (1)
|Крылья Советов
|Цыпченко Дмитрий
|4
|Акрон
|Полубояринов Данил
|1 3
|Урал
|Каштанов Алексей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|4
|Урал
|Бевеев Мингиян
|4
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|4
Прогнозы на матч Краснодар - Урал
Исход игры
Краснодар
83.1% (69)
Ничья
9.6% (8)
Урал
7.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (40)
Меньше
42.86% (30)
Обе команды забьют
Да
65.71% (46)
Нет
34.29% (24)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
38.6% (32)
1:0 Краснодар
15.7% (13)
2:0 Краснодар
12% (10)
1:1 Ничья
7.2% (6)
3:1 Краснодар
3.6% (3)
1:2 Урал
2.4% (2)
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