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  5. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Краснодар
 
Позже
Урал
Прогнозы 83
Краснодар 83.1% (69)
X 9.6% (8)
Урал 7.2% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Урал
3.50
3.86
4.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Краснодар
Урал

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

26 матчей

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:4
ТМК
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
3:3
ПЛ
3:0
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.85
1.77

Среднее время на гол

48
50

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.85

Среднее время на гол

68
106

Всего голов

41
34

Голов в среднем за матч

1.58
1.31

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

57
68

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 5 0.42
Сперцян Эдуард 4 0.33
Ахметов Ильзат 2 0.17
Литвинов Вячеслав 2 0.17
Кривцов Никита 2 0.17
Олусегун Олакунле 1 0.08
Кокшаров Александр 1 0.08
Кобнан Мозес 1 0.08
Рамирес Кристиан 0 0
Сорокин Егор 0 0
Бородин Сергей Алексеевич 0 0
Карпов Данил 0 0
Волков Сергей Александрович 0 0
Баньяц Михайло 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 3 (1) 0.25
Влут Рай 3 (2) 0.25
Газинский Юрий 2 0.17
Юшин Александр 2 0.17
Каштанов Алексей 2 (1) 0.17
Егорычев Андрей 1 0.08
Сиссе Ибраима 1 0.08
Сунгатулин Фаниль 1 0.08
Железнов Юрий 1 0.08

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Хуниор 3 0
Кади 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Кордоба Джон 1 0
Рамирес Кристиан 1 0
Сорокин Егор 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Черников Александр 1 0
Самко Владислав 1 0
Волков Сергей Александрович 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Кривцов Никита 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каштанов Алексей 3 1
Бевеев Мингиян 4 0
Помазун Илья 3 0
Юшин Александр 3 0
Гогличидзе Лео 3 0
Бегич Сильвие 3 0
Егорычев Андрей 2 0
Сунгатулин Фаниль 2 0
Ранджелович Лазар 2 0
Бикфалви Эрик 1 0
Филипенко Егор 1 0
Газинский Юрий 1 0
Эмерсон Рамос 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Быковский Илья 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Урал
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

0
4
Краснодар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Урал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

5
6
Краснодар
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Урал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

5
10

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
18%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
2
22%
46-60
1
9%
3
33%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
5
63%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
14%
2
29%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
33%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
1
0%
0%

Забито

18
16
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
3
17%
3
19%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
3
19%
46-60
1
6%
4
25%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 10
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
30%
6
46%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зенит - Краснодар 2:2 Краснодар - Крылья Советов 2:1 Краснодар - Акрон 0:0 Краснодар - Урал 1:1
Спартак Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Крылья Советов 2:2 Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0
Урал
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Урал - Оренбург 2:1 Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1
Урал - Ростов 1:3 ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1

Результаты матчей

Краснодар
Урал

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
3
3
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5

Топ бомбардиров
Оренбург Писарский Владимир 6
Краснодар Кордоба Джон 5 (2)
Ростов Голенков Егор 5
Спартак Москва Промес Квинси 4 (1)
Крылья Советов Цыпченко Дмитрий 4
Весь список

Топ нарушителей
Акрон Полубояринов Данил 1 3
Урал Каштанов Алексей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 4
Урал Бевеев Мингиян 4
Спартак Москва Хлусевич Даниил 4
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 мая 2023, осталось 2 дня 12 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 83
    Краснодар 83.1% (69)
    X 9.6% (8)
    Урал 7.2% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Урал
    3.50
    3.86
    4.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Краснодар - Урал

    Исход игры
    Краснодар
    83.1% (69)
    Ничья
    9.6% (8)
    Урал
    7.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (40)
    Меньше
    42.86% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    65.71% (46)
    Нет
    34.29% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    38.6% (32)
    1:0 Краснодар
    15.7% (13)
    2:0 Краснодар
    12% (10)
    1:1 Ничья
    7.2% (6)
    3:1 Краснодар
    3.6% (3)
    1:2 Урал
    2.4% (2)
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    Краснодар
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