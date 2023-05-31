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Германия: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
РБ Лейпциг
 
Позже
Айнтрахт Фр
Прогнозы 41
РБ Лейпциг 95.1% (39)
X 4.9% (2)
Айнтрахт Фр 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Айнтрахт Фр
4.40
4.38
4.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

16 матчей

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:1
ТМК
2:4
Б
4:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
К
3:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
3:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Среднее время на гол

60
102

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.75
0.94

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

51
96

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 5 1
Ольмо Дани 2 0.4
Форсберг Эмиль 2 0.4
Поульсен Юссуф 2 0.4
Андре Силва 2 0.4
Хенрихс Бенджамин 2 0.4
Нкунку Кристофер 2 0.4
Собослаи Доминик 2 (1) 0.4
Симакан Мохамед 1 0.2
Лаймер Конрад 1 0.2
Орбан Вилли 1 0.2
Кампль Кевин 0 0
Хальстенберг Марсель 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 6 (1) 1.2
Камада Даити 4 0.8
Борре Рафаэль 1 0.2
Аларио Лукас 1 0.2
Н'Дика Эван 1 0.2
Линдстрём Йеспер 1 0.2
Смолчич Хрвое 1 0.2
Гётце Марио 0 0
Хасебе Макото 0 0
Бута 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раум Давид 2 0
Гвардиол Йошко 0 1
Бласвих Янис 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Нкунку Кристофер 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 1 0
Гётце Марио 1 0
Роде Себастьян 1 0
Ленц Кристофер 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Соу Джибрил 1 0
Бута 1 0
Н'Дика Эван 1 0
Смолчич Хрвое 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Айнтрахт Фр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

13
6
РБ Лейпциг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Айнтрахт Фр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

13
6

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

13
6
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
15%
3
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

22
15
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
14%
5
33%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
7
32%
2
13%
31-45
2
9%
3
20%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
6
27%
3
20%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:8
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

5
1 раз 50%
8
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:8
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
8
1 раз 20%
2
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
5.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
3
2
3
2
3.5
2
3
2
3
4.5
1
4
5.5
1/8 финала
0 Майнц
4 Бавария
0 Зандхаузен
2 Фрайбург
3 РБ Лейпциг
1 Хоффенхайм
1 Бохум
2 Боруссия Д
6 Нюрнберг
4 Фортуна
1 Падерборн
2 Штутгарт
4 Айнтрахт Фр
2 Дармштадт
2 Унион Берлин
1 Вольфсбург
1/4 финала
1 Бавария
2 Фрайбург
2 РБ Лейпциг
0 Боруссия Д
0 Нюрнберг
1 Штутгарт
2 Айнтрахт Фр
0 Унион Берлин
1/2 финала
1 Фрайбург
5 РБ Лейпциг
2 Штутгарт
3 Айнтрахт Фр
Финал
0 РБ Лейпциг
0 Айнтрахт Фр

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 6 (2)
РБ Лейпциг Вернер Тимо 5
Падерборн Пирингер Марвин 4 (1)
Айнтрахт Фр Камада Даити 4
Бавария Чупо-Мотинг Эрик 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Флик Флориан 1 2
Майнц Хак Александер 1 1
Унион Берлин Гисельман Нико 1 1
Штутгарт Соса Борна 1 1
Хоффенхайм Нсоки Стенли 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 июня 2023, осталось 2 дня 12 часов 29 минут.

    Главный судья: Зиберт Даниэль

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  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 41
    РБ Лейпциг 95.1% (39)
    X 4.9% (2)
    Айнтрахт Фр 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    4.40
    4.38
    4.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр онлайн

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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    95.1% (39)
    Ничья
    4.9% (2)
    Айнтрахт Фр
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.41% (26)
    Меньше
    36.59% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    68.29% (28)
    Нет
    31.71% (13)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    48.8% (20)
    2:0 РБ Лейпциг
    19.5% (8)
    1:0 РБ Лейпциг
    12.2% (5)
    3:1 РБ Лейпциг
    7.3% (3)
    3:2 РБ Лейпциг
    7.3% (3)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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    Айнтрахт Фр
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