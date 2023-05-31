Стадион: Олимпиаштадион. Главный судья: Зиберт Даниэль
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История личных встреч
РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
16 матчей
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.88
Среднее время на гол
60
102
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
1.75
0.94
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
51
96
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вернер Тимо
|5
|1
|Ольмо Дани
|2
|0.4
|Форсберг Эмиль
|2
|0.4
|Поульсен Юссуф
|2
|0.4
|Андре Силва
|2
|0.4
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0.4
|Нкунку Кристофер
|2
|0.4
|Собослаи Доминик
|2 (1)
|0.4
|Симакан Мохамед
|1
|0.2
|Лаймер Конрад
|1
|0.2
|Орбан Вилли
|1
|0.2
|Кампль Кевин
|0
|0
|Хальстенберг Марсель
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|6 (1)
|1.2
|Камада Даити
|4
|0.8
|Борре Рафаэль
|1
|0.2
|Аларио Лукас
|1
|0.2
|Н'Дика Эван
|1
|0.2
|Линдстрём Йеспер
|1
|0.2
|Смолчич Хрвое
|1
|0.2
|Гётце Марио
|0
|0
|Хасебе Макото
|0
|0
|Бута
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раум Давид
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|0
|1
|Бласвих Янис
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тута
|1
|0
|Гётце Марио
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Ленц Кристофер
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Соу Джибрил
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Н'Дика Эван
|1
|0
|Смолчич Хрвое
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Айнтрахт Фр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
13
6
РБ Лейпциг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Айнтрахт Фр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
13
6
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
13
6
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
15%
3
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
22
15
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
14%
5
33%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
7
32%
2
13%
31-45
2
9%
3
20%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
6
27%
3
20%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1
Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:8
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
5
1 раз 50%
8
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:8
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
8
1 раз 20%
2
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
23
14
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 РБ Лейпциг
0 Айнтрахт Фр
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|6 (2)
|РБ Лейпциг
|Вернер Тимо
|5
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4 (1)
|Айнтрахт Фр
|Камада Даити
|4
|Бавария
|Чупо-Мотинг Эрик
|3 (2)
|Шальке 04
|Флик Флориан
|1 2
|Майнц
|Хак Александер
|1 1
|Унион Берлин
|Гисельман Нико
|1 1
|Штутгарт
|Соса Борна
|1 1
|Хоффенхайм
|Нсоки Стенли
|1 1
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр
Исход игры
РБ Лейпциг
95.1% (39)
Ничья
4.9% (2)
Айнтрахт Фр
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.41% (26)
Меньше
36.59% (15)
Обе команды забьют
Да
68.29% (28)
Нет
31.71% (13)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
48.8% (20)
2:0 РБ Лейпциг
19.5% (8)
1:0 РБ Лейпциг
12.2% (5)
3:1 РБ Лейпциг
7.3% (3)
3:2 РБ Лейпциг
7.3% (3)
1:1 Ничья
4.9% (2)
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