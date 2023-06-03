Тур: 9.
0:1
Первый тайм: 30'
Ход матча
26'
27'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
27
Нерис
18
Jussa
11
Уэсли
Лопес
21
Gilberto
IV
22
Эверсон
40
Nathan
VI
44
Rubens
20
Hyoran
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 JussaПолузащитник
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
-
21 Gilberto IVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 NikaoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Igor Marques
-
-
-
8 Neto XI
-
20 _Ian Luccas
-
23 Machado
-
29 Reynaldo2
-
-
Главный тренер: Пепа
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
49 Patrick I
-
17 Igor Gomes
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Крузейро
Атлетико Минейро
26 матчей
65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.4%
38.5%
17 побед 10 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
47 матчей
36.2%
23.4%
40.4%
17 побед 11 ничьих 19 побед
Первый тайм
25.5%
46.8%
27.7%
12 побед 22 ничьи 13 побед
Второй тайм
36.2%
31.9%
31.9%
17 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
25
Голов в среднем за матч
1.54
1.09
Среднее время на гол
58
82
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.48
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
71
53
Голов в среднем за матч
1.51
1.13
Тотал матчей
2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
35
Больше 74%
Меньше 26%
12
23
Больше 49%
Меньше 51%
24
12
Больше 26%
Меньше 74%
35
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
Среднее время на гол
59
79
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gilberto IV
|3
|0.33
|Насименто Бруно III
|2
|0.22
|Хавьер Марлон
|2
|0.22
|Уэсли Лопес
|2
|0.22
|Рамиро
|1
|0.11
|Дурадо Энрике
|1
|0.11
|Маркес Лукас
|1
|0.11
|Machado
|0
|0
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Igor Marques
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|4 (2)
|0.44
|Павон Кристиан
|2
|0.22
|Паулиньо Жозе
|2
|0.22
|Hyoran
|2
|0.22
|Варгас Эдуардо
|1
|0.11
|Лемос Маурисио
|1
|0.11
|Батталья Родриго
|0
|0
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|3
|1
|Рамиро
|3
|0
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Gilberto IV
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Jussa
|2
|0
|Nikao
|1
|0
|Castan da Silva Luciano
|1
|0
|Рафаэл Кабрал
|1
|0
|Дурадо Энрике
|1
|0
|Нерис
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Igor Marques
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|4
|1
|Павон Кристиан
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Халк Живанилдо
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Hyoran
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|1
|0
|Эверсон
|1
|0
|Батталья Родриго
|1
|0
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
8
5
Крузейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
8
5
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
22%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
2
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
17%
3
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
4
33%
4
33%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1
Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2
Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1
Результаты матчей
Крузейро
Атлетико Минейро
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
44
26
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|7
|1
|1
|16 - 6
|22
|2.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 7
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|6.
|9
|3
|5
|1
|12 - 6
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|12 - 8
|13
|9.
|8
|3
|4
|1
|13 - 11
|13
|10.
|0:1
|9
|4
|1
|4
|12 - 8
|13
|11.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|12.
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|13.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|14.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|15.
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|16.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|18.
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|19.
|0:0
|9
|1
|2
|6
|7 - 20
|5
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|8.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|9.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|10.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|11.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|12.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|13.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|14.
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|15.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|17.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|2.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|13.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|17.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|3 (1)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Куэста Виктор
|5
|Флуминенсе
|Андре
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3