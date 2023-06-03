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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 9.
Крузейро
0:1
Первый тайм: 30'
Атлетико Минейро
0'
26' Желтая карточка
Jussa
0:1
27' Гол
Халк Живанилдо

Ход матча

26'
Jussa
 
27'
0:1
Халк Живанилдо
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Атлетико Минейро
4.10
3.22
3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
5
Wallisson
7
Витал
Матеус
18
Jussa
11
Уэсли
Лопес
21
Gilberto
IV
9
Насименто
Бруно
III
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
40
Nathan
VI
34
Жемерсон
де
Жесус
44
Rubens
5
Отавио
II
21
Батталья
Родриго
20
Hyoran
8
Эденилсон
дос
Сантос
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
Крузейро
4-3-3
Атлетико Минейро
4-3-1-2

История личных встреч

Крузейро
Атлетико Минейро

26 матчей

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
38.5%
17 побед 10 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

47 матчей

36.2%
23.4%
40.4%
17 побед 11 ничьих 19 побед

Первый тайм

25.5%
46.8%
27.7%
12 побед 22 ничьи 13 побед

Второй тайм

36.2%
31.9%
31.9%
17 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
1:0
М
2:1
СA
0:0
СA
2:0
К
2:0
К
3:0
М
1:1
М
2:1
М
1:1
СA
0:0
СA
1:0
М
2:0
М
3:1
М
0:1
СA
1:3
СA
3:1
М1
2:1
М1
0:0
М1
2:1
КСМР
1:0
СA
1:1
СA
2:3
М1
0:1
СA
1:1
СA
1:3
М1
1:2
М1
1:1
М1
1:1
КБ
0:1
КБ
2:0
БСА
2:3
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
4:1
СA
3:2
СA
2:2
СA
6:1
СA
1:2
СA
3:4
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:3
СA
0:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.54
1.09

Среднее время на гол

58
82

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.48
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

71
53

Голов в среднем за матч

1.51
1.13

Тотал матчей

2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
35
Больше 74%
Меньше 26%
12
23
Больше 49%
Меньше 51%
24
12
Больше 26%
Меньше 74%
35
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
45

Среднее время на гол

59
79

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gilberto IV 3 0.33
Насименто Бруно III 2 0.22
Хавьер Марлон 2 0.22
Уэсли Лопес 2 0.22
Рамиро 1 0.11
Дурадо Энрике 1 0.11
Маркес Лукас 1 0.11
Machado 0 0
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Igor Marques 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 4 (2) 0.44
Павон Кристиан 2 0.22
Паулиньо Жозе 2 0.22
Hyoran 2 0.22
Варгас Эдуардо 1 0.11
Лемос Маурисио 1 0.11
Батталья Родриго 0 0
Эденилсон дос Сантос 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 3 1
Рамиро 3 0
Виллиам Фуртадо 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Gilberto IV 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Jussa 2 0
Nikao 1 0
Castan da Silva Luciano 1 0
Рафаэл Кабрал 1 0
Дурадо Энрике 1 0
Нерис 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Igor Marques 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 4 1
Павон Кристиан 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Варгас Эдуардо 2 0
Халк Живанилдо 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Hyoran 2 0
Отавио II 2 0
Эдуардо Коудет 1 0
Эверсон 1 0
Батталья Родриго 1 0
Феррейра Мариано 1 0
Ревер Умберто 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Rubens 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Gomes 1 0

Результаты матчей

Крузейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

8
5
Крузейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

8
5

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
22%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
2
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
17%
3
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1
Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2
Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1

Результаты матчей

Крузейро
Атлетико Минейро

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 9 7 1 1 16 - 6 22
2.
Атлетико Минейро
 1:0 9 5 2 2 13 - 7 17
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 4 0 17 - 7 16
4.
Сан-Паулу
 8 4 3 1 14 - 7 15
5.
Гремио
 8 4 2 2 12 - 11 14
6.
Форталеза Сеара
 9 3 5 1 12 - 6 14
7.
Фламенго
 8 4 1 3 14 - 10 13
8.
Флуминенсе
 8 4 1 3 12 - 8 13
9.
Ред Булл Брагантино
 8 3 4 1 13 - 11 13
10.
Крузейро
 0:1 9 4 1 4 12 - 8 13
11.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 9 4 1 4 11 - 11 13
12.
Сантос
 8 3 2 3 8 - 7 11
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 3 1 4 7 - 11 10
14.
Коринтианс
 0:0 9 2 3 4 8 - 12 9
15.
Куяба
 8 2 2 4 7 - 13 8
16.
Байя
 9 2 2 5 9 - 14 8
17.
Гойяс
 8 2 1 5 7 - 15 7
18.
Васко да Гама
 8 1 3 4 8 - 13 6
19.
Америка Минейро
 0:0 9 1 2 6 7 - 20 5
20.
Коритиба Парана
 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 5 5 0 0 10 - 1 15
2.
Сан-Паулу
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
5.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 5 3 1 1 8 - 5 10
6.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 3 0 1 5 - 3 9
8.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
9.
Сантос
 4 2 2 0 6 - 2 8
10.
Коринтианс
 0:0 4 2 2 0 6 - 3 8
11.
Гремио
 4 2 2 0 7 - 4 8
12.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
13.
Атлетико Минейро
 1:0 4 2 1 1 6 - 4 7
14.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
15.
Крузейро
 0:1 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
17.
Америка Минейро
 0:0 5 1 1 3 3 - 10 4
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 1:0 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Крузейро
 0:1 4 2 1 1 9 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
Куяба
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Флуминенсе
 5 2 0 3 7 - 7 6
8.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
11.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
13.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Сантос
 4 1 0 3 2 - 5 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 0 1 3 2 - 8 1
17.
Америка Минейро
 0:0 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 4 - 10 1
19.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Коринтианс
 0:0 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Ботафого Рио-де-Жанейро Куэста Виктор 5
Флуминенсе Андре 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Халк Живанилдо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Жусса получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Атлетико Минейро
4.10
3.22
3.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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