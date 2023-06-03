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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 9.
Крузейро
0:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
26' Желтая карточка
Jussa
0:1
27' Гол
Халк Живанилдо
34' Желтая карточка
Отавио
45' Желтая карточка
Wallisson
45' Желтая карточка
Neto XI
67' Желтая карточка
Эдуардо Коудет
71' Желтая карточка
Hyoran
79' Желтая карточка
Эверсон
85' Желтая карточка
Нерис
90' Желтая карточка
Халк Живанилдо
90' Желтая карточка
Castan da Silva Luciano
90' Желтая карточка
Саравия Ренсо
90'+9
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
5
Wallisson
7
Витал
Матеус
18
Jussa
11
Уэсли
Лопес
21
Gilberto
IV
9
Насименто
Бруно
III
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
40
Nathan
VI
34
Жемерсон
де
Жесус
44
Rubens
5
Отавио
II
21
Батталья
Родриго
20
Hyoran
8
Эденилсон
дос
Сантос
10
Паулиньо
Жозе
7
Халк
Живанилдо
Крузейро
4-3-3
Атлетико Минейро
4-3-1-2

История личных встреч

Крузейро
Атлетико Минейро

26 матчей

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
38.5%
17 побед 10 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

47 матчей

36.2%
23.4%
40.4%
17 побед 11 ничьих 19 побед

Первый тайм

25.5%
46.8%
27.7%
12 побед 22 ничьи 13 побед

Второй тайм

36.2%
31.9%
31.9%
17 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
1:0
М
2:1
СA
0:0
СA
2:0
К
2:0
К
3:0
М
1:1
М
2:1
М
1:1
СA
0:0
СA
1:0
М
2:0
М
3:1
М
0:1
СA
1:3
СA
3:1
М1
2:1
М1
0:0
М1
2:1
КСМР
1:0
СA
1:1
СA
2:3
М1
0:1
СA
1:1
СA
1:3
М1
1:2
М1
1:1
М1
1:1
КБ
0:1
КБ
2:0
БСА
2:3
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
4:1
СA
3:2
СA
2:2
СA
6:1
СA
1:2
СA
3:4
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:3
СA
0:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

37
25

Голов в среднем за матч

1.54
1.09

Среднее время на гол

58
82

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.48
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

71
53

Голов в среднем за матч

1.51
1.13

Тотал матчей

2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
35
Больше 74%
Меньше 26%
12
23
Больше 49%
Меньше 51%
24
12
Больше 26%
Меньше 74%
35
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
45

Среднее время на гол

59
79

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gilberto IV 3 0.33
Насименто Бруно III 2 0.22
Хавьер Марлон 2 0.22
Уэсли Лопес 2 0.22
Рамиро 1 0.11
Дурадо Энрике 1 0.11
Маркес Лукас 1 0.11
Machado 0 0
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Igor Marques 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 5 (2) 0.56
Павон Кристиан 2 0.22
Паулиньо Жозе 2 0.22
Hyoran 2 0.22
Варгас Эдуардо 1 0.11
Лемос Маурисио 1 0.11
Батталья Родриго 0 0
Эденилсон дос Сантос 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 3 1
Рамиро 3 0
Jussa 3 0
Castan da Silva Luciano 2 0
Виллиам Фуртадо 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Gilberto IV 2 0
Нерис 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Nikao 1 0
Рафаэл Кабрал 1 0
Дурадо Энрике 1 0
Neto XI 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Igor Marques 1 0
Wallisson 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 4 1
Халк Живанилдо 3 0
Саравия Ренсо 3 0
Павон Кристиан 3 0
Hyoran 3 0
Отавио II 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Эдуардо Коудет 2 0
Варгас Эдуардо 2 0
Эверсон 2 0
Батталья Родриго 1 0
Феррейра Мариано 1 0
Ревер Умберто 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Rubens 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Gomes 1 0

Результаты матчей

Крузейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Атлетико Минейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

8
5
Крузейро
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Атлетико Минейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

8
5

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
22%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
2
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
17%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
4
33%
4
31%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1
Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2 Вилла Нова - Крузейро 0:4 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Пусо Алегри 0:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2
Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1

Результаты матчей

Крузейро
Атлетико Минейро

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
2
2.5
1
4
1
3
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
4
5
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 0 2 16 - 7 21
2.
Атлетико Минейро
 9 5 2 2 13 - 7 17
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 4 0 17 - 7 16
4.
Сан-Паулу
 8 4 3 1 14 - 7 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 0 4 12 - 11 15
6.
Гремио
 8 4 2 2 12 - 11 14
7.
Форталеза Сеара
 9 3 5 1 12 - 6 14
8.
Фламенго
 8 4 1 3 14 - 10 13
9.
Флуминенсе
 8 4 1 3 12 - 8 13
10.
Ред Булл Брагантино
 8 3 4 1 13 - 11 13
11.
Крузейро
 9 4 1 4 12 - 8 13
12.
Сантос
 8 3 2 3 8 - 7 11
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 8 3 1 4 7 - 11 10
14.
Куяба
 8 2 2 4 7 - 13 8
15.
Байя
 9 2 2 5 9 - 14 8
16.
Коринтианс
 9 2 2 5 8 - 14 8
17.
Гойяс
 8 2 1 5 7 - 15 7
18.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 20 7
19.
Васко да Гама
 8 1 3 4 8 - 13 6
20.
Коритиба Парана
 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 5 0 0 10 - 1 15
2.
Сан-Паулу
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 3 0 1 5 - 3 9
8.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
9.
Сантос
 4 2 2 0 6 - 2 8
10.
Коринтианс
 4 2 2 0 6 - 3 8
11.
Гремио
 4 2 2 0 7 - 4 8
12.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
13.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
14.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
15.
Крузейро
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Америка Минейро
 5 2 0 3 5 - 10 6
17.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Крузейро
 4 2 1 1 9 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
4.
Куяба
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Флуминенсе
 5 2 0 3 7 - 7 6
8.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
11.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
13.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Сантос
 4 1 0 3 2 - 5 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 4 - 10 1
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 0 1 3 2 - 8 1
18.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
19.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Коринтианс
 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Ботафого Рио-де-Жанейро Куэста Виктор 5
Флуминенсе Андре 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 56'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      54'
      Neto получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      46'
      Wallisson получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Отавио II получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Gabriel Mesquita получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Халк Живанилдо бьет в цель!
    • Желтая карточка
      26'
      Жусса получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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