Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
3:0
Второй тайм: 54'
0'
1:0
5' ГолКристиан Рамирез
2:0
21' ГолMax Arfsten
39' Желтая карточкаСобоциньский Ян
3:0
43' ГолЭрнандес Хуан
Ход матча
5'
21'
2:0
39'
43'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
27
Max
Arfsten
14
Йебоа
Яв
14
Бёрн
Натан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Max ArfstenЗащитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хьюз КиганВратарь
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Gibran Rayo
-
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Защитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
-
-
-
-
-
15 Ben Bender
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
История личных встреч
Коламбус Кру
Шарлотт
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|7 (2)
|0.44
|Кристиан Рамирез
|4
|0.25
|Эрнандес Хуан
|3
|0.19
|Моррис Эйдан
|3
|0.19
|Йебоа Яв
|2
|0.13
|Jacen Russell-Rowe
|2
|0.13
|Max Arfsten
|2
|0.13
|Амундсен Мальте
|2
|0.13
|Sean Zawadzki
|2
|0.13
|Мэцан Александру
|1
|0.06
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.06
|Медранда Джимми
|1
|0.06
|Philip Quinton
|1
|0.06
|Mohamed Farsi
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|4 (1)
|0.24
|Enzo Copetti
|4
|0.24
|Мерам Джастин
|2
|0.12
|Юзвяк Камиль
|2
|0.12
|Kerwin Vargas
|2
|0.12
|Brandon Cambridge
|2
|0.12
|Ben Bender
|1
|0.06
|Бронико Брандт
|1
|0.06
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Orrin McKinze Gaines
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррис Эйдан
|4
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0
|Селараян Лукас
|2
|0
|Морейра Стивен
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Дегенек Милош
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Philip Quinton
|2
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
|Patrick Schulte
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|6
|0
|Enzo Copetti
|5
|0
|Бёрн Натан
|4
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Собоциньский Ян
|3
|0
|Вествуд Эшли
|2
|0
|Свидерски Кароль
|2
|0
|Юзвяк Камиль
|2
|0
|Бронико Брандт
|2
|0
|Orrin McKinze Gaines
|2
|0
|Маланда Адилсон
|2
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Kerwin Vargas
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
|Ben Bender
|1
|0
|George Marks
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Кру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
6
Коламбус Кру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Шарлотт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
3
7
Коламбус Кру
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Шарлотт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
8
Волевые поражения
8
13
Голы по времени матча
Забито
22
12
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 9
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
4
33%
16-30
6
27%
2
17%
31-45
4
18%
3
25%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
27%
3
21%
76-90
Забито
29
20
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
5
17%
2
10%
1-15
1
3%
4
20%
16-30
9
31%
4
20%
31-45
6
21%
3
15%
46-60
5
17%
6
30%
61-75
3
10%
1
5%
76-90
Пропущено
22
26
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
2
9%
3
12%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
3
14%
7
27%
31-45
4
18%
5
19%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
6
27%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2
Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1
Шарлотт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2
Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Charleston - Шарлотт 0:3
Результаты матчей
Коламбус Кру
Шарлотт
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Коламбус Кру
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
35
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
25
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
124
87
610
312
214
213
114
114
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|9
|1
|4
|30 - 14
|28
|2.
|17
|8
|3
|6
|21 - 14
|27
|3.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|4.
|0:1
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|5.
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|6.
|15
|5
|5
|5
|25 - 19
|20
|7.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|14 - 17
|20
|8.
|0:1
|16
|5
|4
|7
|16 - 22
|19
|9.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|17 - 26
|19
|10.
|0:1
|15
|5
|3
|7
|15 - 19
|18
|11.
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|12.
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|13.
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|14.
|16
|2
|6
|8
|14 - 25
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|11
|4
|1
|25 - 15
|37
|2.
|1:0
|16
|9
|4
|3
|23 - 10
|31
|3.
|3:0
|16
|9
|3
|4
|27 - 15
|30
|4.
|16
|7
|6
|3
|25 - 20
|27
|5.
|3:0
|16
|7
|3
|6
|32 - 22
|24
|6.
|16
|6
|6
|4
|32 - 28
|24
|7.
|3:0
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|8.
|1:0
|17
|6
|5
|6
|23 - 20
|23
|9.
|0:3
|17
|6
|3
|8
|20 - 29
|21
|10.
|0:3
|16
|6
|1
|9
|15 - 27
|19
|11.
|0:3
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|0:0
|16
|3
|9
|4
|21 - 24
|18
|13.
|0:0
|17
|3
|9
|5
|15 - 19
|18
|14.
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|15.
|0:1
|16
|5
|0
|11
|14 - 20
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|0
|2
|20 - 6
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|4.
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|5.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|7.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|12.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|8
|1
|0
|15 - 5
|25
|2.
|3:0
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|3.
|3:0
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|5.
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|6.
|0:3
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|7.
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|9.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|10.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|0:3
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|0:0
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|13.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|11 - 11
|12
|14.
|0:3
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|3:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|4
|0
|5
|9 - 12
|12
|2.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|3.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|8.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|11.
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|12.
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|0:1
|8
|0
|2
|6
|6 - 17
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|3.
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|5.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|6.
|3:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|0:3
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|8.
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|9.
|0:3
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|10.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|11.
|3:0
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|12.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|5 - 11
|4
|13.
|0:3
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|14.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|9 (6)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|9
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7