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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Кру
3:0
Второй тайм: 54'
Шарлотт
0'
1:0
5' Гол
Кристиан Рамирез
2:0
21' Гол
Max Arfsten
39' Желтая карточка
Собоциньский Ян
3:0
43' Гол
Эрнандес Хуан

Ход матча

5'
Кристиан Рамирез
(Эрнандес Хуан)
1:0
21'
Max Arfsten
(Кристиан Рамирез)
2:0
39'
 
Собоциньский Ян
43'
Эрнандес Хуан
(Селараян Лукас)
3:0
46'
 
Ben Bender
Агьеманг Патрик
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Шарлотт
4.70
4.50
4.98
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Patrick
Schulte
25
Sean
Zawadzki
31
Морейра
Стивен
18
Амундсен
Мальте
27
Max
Arfsten
14
Йебоа
Яв
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Моррис
Эйдан
17
Кристиан
Рамирез
10
Селараян
Лукас
9
Эрнандес
Хуан
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
6
Туилома
Билл
2
Собоциньский
Ян
25
Аффул
Харрисон
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
18
Kerwin
Vargas
11
Свидерски
Кароль
22
Мерам
Джастин
33
Агьеманг
Патрик
Коламбус Кру
3-4-2-1
Шарлотт
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Кру
Шарлотт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

М
1:0
М
2:2
М
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 7 (2) 0.44
Кристиан Рамирез 4 0.25
Эрнандес Хуан 3 0.19
Моррис Эйдан 3 0.19
Йебоа Яв 2 0.13
Jacen Russell-Rowe 2 0.13
Max Arfsten 2 0.13
Амундсен Мальте 2 0.13
Sean Zawadzki 2 0.13
Мэцан Александру 1 0.06
Нэйджби Дарлингтон 1 0.06
Медранда Джимми 1 0.06
Philip Quinton 1 0.06
Mohamed Farsi 0 0
Морейра Стивен 0 0
Will Sands 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 4 (1) 0.24
Enzo Copetti 4 0.24
Мерам Джастин 2 0.12
Юзвяк Камиль 2 0.12
Kerwin Vargas 2 0.12
Brandon Cambridge 2 0.12
Ben Bender 1 0.06
Бронико Брандт 1 0.06
Вествуд Эшли 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Orrin McKinze Gaines 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррис Эйдан 4 0
Вальесилья Эксон 3 0
Нэйджби Дарлингтон 2 0
Селараян Лукас 2 0
Морейра Стивен 2 0
Йебоа Яв 2 0
Дегенек Милош 2 0
Мэцан Александру 2 0
Philip Quinton 2 0
Эрнандес Хуан 1 0
Медранда Джимми 1 0
Кристиан Рамирез 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Patrick Schulte 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 6 0
Enzo Copetti 5 0
Бёрн Натан 4 0
Аффул Харрисон 3 0
Собоциньский Ян 3 0
Вествуд Эшли 2 0
Свидерски Кароль 2 0
Юзвяк Камиль 2 0
Бронико Брандт 2 0
Orrin McKinze Gaines 2 0
Маланда Адилсон 2 0
Кахлина Кристиян 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Kerwin Vargas 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0
George Marks 1 0

Результаты матчей

Коламбус Кру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
6
Коламбус Кру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Шарлотт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

3
7
Коламбус Кру
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Шарлотт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
8

Волевые поражения

8
13

Голы по времени матча

Забито

22
12
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 9
4
18%
0
0%
1-15
1
5%
4
33%
16-30
6
27%
2
17%
31-45
4
18%
3
25%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
14%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
4
27%
3
21%
76-90

Забито

29
20
15 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 4
5
17%
2
10%
1-15
1
3%
4
20%
16-30
9
31%
4
20%
31-45
6
21%
3
15%
46-60
5
17%
6
30%
61-75
3
10%
1
5%
76-90

Пропущено

22
26
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
2
9%
3
12%
1-15
4
18%
1
4%
16-30
3
14%
7
27%
31-45
4
18%
5
19%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
6
27%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2
Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1
Шарлотт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2
Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Charleston - Шарлотт 0:3

Результаты матчей

Коламбус Кру
Шарлотт

Точный счет

2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Коламбус Кру
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
5
3
5
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
4
8
7
1.5
6
10
3
12
2.5
2
14
2
13
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 14 9 1 4 30 - 14 28
2.
Сиэтл Саундерс
 17 8 3 6 21 - 14 27
3.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
4.
Даллас
 0:1 16 6 5 5 18 - 17 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 15 6 4 5 19 - 19 22
6.
Ванкувер Уайткэпс
 15 5 5 5 25 - 19 20
7.
Миннесота Юнайтед
 0:0 16 5 5 6 14 - 17 20
8.
Остин
 0:1 16 5 4 7 16 - 22 19
9.
Реал Солт-Лейк
 1:0 16 5 4 7 17 - 26 19
10.
Хьюстон Динамо
 0:1 15 5 3 7 15 - 19 18
11.
Портленд Тимберс
 16 4 5 7 19 - 24 17
12.
Спортинг Канзас-Сити
 16 4 4 8 15 - 23 16
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 15 3 3 9 13 - 26 12
14.
Колорадо Рэпидс
 16 2 6 8 14 - 25 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 16 11 4 1 25 - 15 37
2.
Нэшвилл
 1:0 16 9 4 3 23 - 10 31
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 16 7 6 3 25 - 20 27
5.
Коламбус Кру
 3:0 16 7 3 6 32 - 22 24
6.
Атланта Юнайтед
 16 6 6 4 32 - 28 24
7.
Орландо Сити
 3:0 15 6 5 4 20 - 17 23
8.
Ди Си Юнайтед
 1:0 17 6 5 6 23 - 20 23
9.
Шарлотт
 0:3 17 6 3 8 20 - 29 21
10.
Клёб де Фут Монреаль
 0:3 16 6 1 9 15 - 27 19
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:3 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Чикаго Файр
 0:0 16 3 9 4 21 - 24 18
13.
Торонто
 0:0 17 3 9 5 15 - 19 18
14.
Нью-Йорк Сити
 16 4 5 7 17 - 22 17
15.
Интер Майами
 0:1 16 5 0 11 14 - 20 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 8 6 0 2 20 - 6 18
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
3.
Ванкувер Уайткэпс
 8 5 2 1 19 - 7 17
4.
Сиэтл Саундерс
 10 5 2 3 13 - 5 17
5.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
6.
Хьюстон Динамо
 0:1 7 5 1 1 9 - 2 16
7.
Даллас
 0:1 8 4 2 2 11 - 8 14
8.
Остин
 0:1 9 3 3 3 9 - 9 12
9.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Миннесота Юнайтед
 0:0 7 1 5 1 5 - 5 8
12.
Реал Солт-Лейк
 1:0 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 9 8 1 0 15 - 5 25
2.
Коламбус Кру
 3:0 9 6 2 1 24 - 8 20
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Нэшвилл
 1:0 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Атланта Юнайтед
 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Клёб де Фут Монреаль
 0:3 6 5 0 1 10 - 3 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 8 4 2 2 12 - 11 14
9.
Торонто
 0:0 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Ди Си Юнайтед
 1:0 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:3 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Чикаго Файр
 0:0 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Интер Майами
 0:1 9 4 0 5 11 - 11 12
14.
Шарлотт
 0:3 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 3:0 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 0:0 9 4 0 5 9 - 12 12
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 8 3 2 3 8 - 12 11
3.
Сент-Луис Сити
 1:0 6 3 1 2 10 - 8 10
4.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
5.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
6.
Даллас
 0:1 8 2 3 3 7 - 9 9
7.
Колорадо Рэпидс
 9 2 3 4 9 - 16 9
8.
Остин
 0:1 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 9 1 3 5 8 - 17 6
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 8 1 2 5 8 - 15 5
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 0:1 8 0 2 6 6 - 17 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 3:0 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 0:0 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 1:0 7 3 2 2 7 - 5 11
5.
Ди Си Юнайтед
 1:0 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Филадельфия Юнион
 3:0 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 0:3 9 3 1 5 10 - 17 10
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:3 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 0:0 8 1 3 4 8 - 13 6
11.
Коламбус Кру
 3:0 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Торонто
 0:0 8 0 4 4 5 - 11 4
13.
Клёб де Фут Монреаль
 0:3 10 1 1 8 5 - 24 4
14.
Интер Майами
 0:1 7 1 0 6 3 - 9 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 9 (6)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 9
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Patrick Agyemang уходит с поля. Ben Bender выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Шарлотт
4.70
4.50
4.98
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Коламбус Кру 3:0 Шарлотт онлайн

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