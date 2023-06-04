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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
0:1
Второй тайм: 80'
Ди Си Юнайтед
0'
7' Красная карточка
Миллер Камаль
12' Желтая карточка
Жан Корентен
12' Желтая карточка
Сантуш Педру
45' Желтая карточка
Бентеке Кристиан
71' Желтая карточка
Фрэй Ян
0:1
76' Гол
Пинс Донован
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
27
Кривцов
Сергей
31
Миллер
Камаль
33
Franco
Negri
41
Руис
Дэвид
3
Арройо
Диксон
14
Жан
Корентен
30
Benjamin
Cremaschi
22
Стефанелли
Николас
17
Мартинес
Хосеф
1
Миллер
Тайлер
3
Уильямс
Дэррик
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
14
Найяр
Энди
7
Сантуш
Педру
8
Дуркин
Кристофер
44
Палссон
Виктор
43
Клих
Матеуш
11
Фунтас
Таксиархис
20
Бентеке
Кристиан
Интер Майами
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
3-4-1-2

История личных встреч

Интер Майами
Ди Си Юнайтед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

История матчей

М
2:3
М
2:2
М
1:0
М
0:3
М
2:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
2.5

Среднее время на гол

54
36

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.4
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
50

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 3 0.19
Мартинес Хосеф 3 (1) 0.19
Franco Negri 1 0.06
Руис Дэвид 1 0.06
Кривцов Сергей 1 0.06
Арройо Диксон 1 0.06
Жан Корентен 1 0.06
Стефанелли Николас 1 0.06
Тейлор Роберт 1 0.06
Shanyder Borgelin 1 0.06
Jean Mota 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Benjamin Cremaschi 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 7 0.41
Theodore Ku-DiPietro 3 0.18
Фунтас Таксиархис 3 (1) 0.18
Клих Матеуш 2 0.12
Пинс Донован 2 0.12
О'Брайен Льюис 1 0.06
Бирнбом Стив 1 0.06
Дахоме Кристиан 1 0.06
Дуркин Кристофер 1 0.06
Грин Джейкоб 1 0.06
Тейшейра Руан 0 0
Сантуш Педру 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Kristian Fletcher 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Negri 3 1
Руис Дэвид 2 1
Кривцов Сергей 3 0
Йедлин Деандре 3 0
Тейлор Роберт 3 0
Benjamin Cremaschi 3 0
Миллер Камаль 1 1
Жан Корентен 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Кампана Леонардо 2 0
Дюк Брайс 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Арройо Диксон 1 0
Jean Mota 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Фрэй Ян 1 0
Harvey Neville 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентеке Кристиан 5 0
Клих Матеуш 4 0
Каноуз Расселл 4 0
О'Брайен Льюис 4 0
Уильямс Дэррик 3 0
Пинс Донован 3 0
Сантуш Педру 2 0
Найяр Энди 2 0
Палссон Виктор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Асад Ямиль 1 0
Дахоме Кристиан 1 0
Джазе Моханад 1 0
Грин Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
4
Интер Майами
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

2
13
Интер Майами
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Ди Си Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

5
17

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
9%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
3
38%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
3
38%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
4
40%
2
20%
16-30
1
10%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Забито

4
14
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
25%
6
43%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

15
22
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
2
13%
2
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
40%
3
14%
31-45
2
13%
4
18%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
4
27%
9
41%
76-90

Пропущено

18
20
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
1
6%
2
10%
1-15
4
22%
2
10%
16-30
3
17%
3
15%
31-45
4
22%
3
15%
46-60
3
17%
5
25%
61-75
3
17%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3
Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарлстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1

Результаты матчей

Интер Майами
Ди Си Юнайтед

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 57%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
6 раз 40%
1
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
4
6
9
1.5
6
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 14 9 1 4 30 - 14 28
2.
Сиэтл Саундерс
 17 8 3 6 21 - 14 27
3.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
4.
Даллас
 0:1 16 6 5 5 18 - 17 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 15 6 4 5 19 - 19 22
6.
Ванкувер Уайткэпс
 15 5 5 5 25 - 19 20
7.
Миннесота Юнайтед
 0:0 16 5 5 6 14 - 17 20
8.
Остин
 0:1 16 5 4 7 16 - 22 19
9.
Реал Солт-Лейк
 1:0 16 5 4 7 17 - 26 19
10.
Хьюстон Динамо
 0:1 15 5 3 7 15 - 19 18
11.
Портленд Тимберс
 16 4 5 7 19 - 24 17
12.
Спортинг Канзас-Сити
 16 4 4 8 15 - 23 16
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 15 3 3 9 13 - 26 12
14.
Колорадо Рэпидс
 16 2 6 8 14 - 25 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 16 11 4 1 25 - 15 37
2.
Нэшвилл
 1:0 16 9 4 3 23 - 10 31
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 16 7 6 3 25 - 20 27
5.
Коламбус Кру
 3:0 16 7 3 6 32 - 22 24
6.
Атланта Юнайтед
 16 6 6 4 32 - 28 24
7.
Орландо Сити
 3:0 15 6 5 4 20 - 17 23
8.
Ди Си Юнайтед
 1:0 17 6 5 6 23 - 20 23
9.
Шарлотт
 0:3 17 6 3 8 20 - 29 21
10.
Клёб де Фут Монреаль
 0:3 16 6 1 9 15 - 27 19
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:3 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Чикаго Файр
 0:0 16 3 9 4 21 - 24 18
13.
Торонто
 0:0 17 3 9 5 15 - 19 18
14.
Нью-Йорк Сити
 16 4 5 7 17 - 22 17
15.
Интер Майами
 0:1 16 5 0 11 14 - 20 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 8 6 0 2 20 - 6 18
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
3.
Ванкувер Уайткэпс
 8 5 2 1 19 - 7 17
4.
Сиэтл Саундерс
 10 5 2 3 13 - 5 17
5.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
6.
Хьюстон Динамо
 0:1 7 5 1 1 9 - 2 16
7.
Даллас
 0:1 8 4 2 2 11 - 8 14
8.
Остин
 0:1 9 3 3 3 9 - 9 12
9.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Миннесота Юнайтед
 0:0 7 1 5 1 5 - 5 8
12.
Реал Солт-Лейк
 1:0 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 9 8 1 0 15 - 5 25
2.
Коламбус Кру
 3:0 9 6 2 1 24 - 8 20
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Нэшвилл
 1:0 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Атланта Юнайтед
 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Клёб де Фут Монреаль
 0:3 6 5 0 1 10 - 3 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 8 4 2 2 12 - 11 14
9.
Торонто
 0:0 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Ди Си Юнайтед
 1:0 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:3 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Чикаго Файр
 0:0 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Интер Майами
 0:1 9 4 0 5 11 - 11 12
14.
Шарлотт
 0:3 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 3:0 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 0:0 9 4 0 5 9 - 12 12
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 8 3 2 3 8 - 12 11
3.
Сент-Луис Сити
 1:0 6 3 1 2 10 - 8 10
4.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
5.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
6.
Даллас
 0:1 8 2 3 3 7 - 9 9
7.
Колорадо Рэпидс
 9 2 3 4 9 - 16 9
8.
Остин
 0:1 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 9 1 3 5 8 - 17 6
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 8 1 2 5 8 - 15 5
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 0:1 8 0 2 6 6 - 17 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 3:0 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 0:0 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 1:0 7 3 2 2 7 - 5 11
5.
Ди Си Юнайтед
 1:0 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Филадельфия Юнион
 3:0 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 0:3 9 3 1 5 10 - 17 10
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:3 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 0:0 8 1 3 4 8 - 13 6
11.
Коламбус Кру
 3:0 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Торонто
 0:0 8 0 4 4 5 - 11 4
13.
Клёб де Фут Монреаль
 0:3 10 1 1 8 5 - 24 4
14.
Интер Майами
 0:1 7 1 0 6 3 - 9 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 9 (6)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 9
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
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Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Весь список
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    Интер Майами
    Ничья
    Ди Си Юнайтед
    9.50
    3.42
    2.55
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