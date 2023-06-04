Тур: 1. Стадион: DRV PNK Stadium.
1:2
Конец матча
0'
7' Красная карточкаМиллер Камаль
12' Желтая карточкаЖан Корентен
12' Желтая карточкаСантуш Педру
45' Желтая карточкаБентеке Кристиан
71' Желтая карточкаФрэй Ян
0:1
76' ГолПинс Донован
81' Желтая карточкаКампана Леонардо
89' Желтая карточкаЙедлин Деандре
0:2
90' ГолБентеке Кристиан
1:2
90' ГолФрэй Ян
90'+10
Ход матча
12'
12'
45'
50'
71'
76'
0:1
81'
89'
90'
90'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
33
Franco
Negri
41
Руис
Дэвид
14
Жан
Корентен
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
14
Найяр
Энди
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Franco NegriЗащитник
-
41 Руис ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Жан КорентенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Фрэй ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
-
32 Noah Allen
-
15 Ryan Sailor
-
-
Главный тренер: Хавьер Демиан Моралес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
-
33 Грин ДжейкобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Интер Майами
Ди Си Юнайтед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
2.5
Среднее время на гол
54
36
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.4
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
50
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|3
|0.19
|Мартинес Хосеф
|3 (1)
|0.19
|Тейлор Роберт
|1
|0.06
|Franco Negri
|1
|0.06
|Руис Дэвид
|1
|0.06
|Кривцов Сергей
|1
|0.06
|Арройо Диксон
|1
|0.06
|Жан Корентен
|1
|0.06
|Стефанелли Николас
|1
|0.06
|Shanyder Borgelin
|1
|0.06
|Фрэй Ян
|1
|0.06
|Jean Mota
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Benjamin Cremaschi
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|8
|0.47
|Theodore Ku-DiPietro
|3
|0.18
|Пинс Донован
|3
|0.18
|Фунтас Таксиархис
|3 (1)
|0.18
|Клих Матеуш
|2
|0.12
|О'Брайен Льюис
|1
|0.06
|Бирнбом Стив
|1
|0.06
|Дахоме Кристиан
|1
|0.06
|Дуркин Кристофер
|1
|0.06
|Грин Джейкоб
|1
|0.06
|Палссон Виктор
|0
|0
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Сантуш Педру
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Kristian Fletcher
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franco Negri
|3
|1
|Йедлин Деандре
|4
|0
|Руис Дэвид
|2
|1
|Кривцов Сергей
|3
|0
|Тейлор Роберт
|3
|0
|Кампана Леонардо
|3
|0
|Benjamin Cremaschi
|3
|0
|Миллер Камаль
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Фрэй Ян
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Арройо Диксон
|1
|0
|Jean Mota
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Harvey Neville
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентеке Кристиан
|5
|0
|Клих Матеуш
|4
|0
|Каноуз Расселл
|4
|0
|О'Брайен Льюис
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Пинс Донован
|3
|0
|Сантуш Педру
|2
|0
|Найяр Энди
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Асад Ямиль
|1
|0
|Дахоме Кристиан
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
4
4
Интер Майами
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
2
13
Интер Майами
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Ди Си Юнайтед
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
6
17
Голы по времени матча
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
5
50%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
4
33%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
5
42%
2
18%
76-90
Забито
4
14
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
25%
6
43%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
16
24
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
2
13%
2
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
38%
3
13%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
5
31%
11
46%
76-90
Пропущено
20
21
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
5%
2
10%
1-15
4
20%
2
10%
16-30
3
15%
3
14%
31-45
4
20%
3
14%
46-60
3
15%
5
24%
61-75
5
25%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3
Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарлстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1
Результаты матчей
Интер Майами
Ди Си Юнайтед
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 57%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
54
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
63
16
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
134
610
710
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|1
|4
|32 - 14
|28
|2.
|17
|8
|3
|6
|21 - 14
|27
|3.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|4.
|16
|6
|5
|5
|19 - 18
|23
|5.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|6.
|0:0
|16
|5
|6
|5
|25 - 19
|21
|7.
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|9.
|15
|5
|3
|7
|15 - 21
|18
|10.
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|11.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|15 - 23
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|13.
|0:0
|17
|2
|7
|8
|14 - 25
|13
|14.
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|2.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|19 - 7
|18
|3.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|4.
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|5.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|7.
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|8.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|0
|5
|9 - 12
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|6.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|5 - 14
|7
|10.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|9
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|7