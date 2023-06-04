Тур: 1. Стадион: Subaru Park.
3:0
Второй тайм: 87'
0'
1:0
12' ГолКарранса Хулиан
31' Желтая карточкаКэмпбелл Джордж
2:0
36' ГолУре Микаэль
3:0
61' ГолКарранса Хулиан
76' Желтая карточкаТоркельссон Роберт-Орри
Ход матча
12'
1:0
31'
36'
2:0
61'
64'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
20
Jesus
Bueno
31
Флэк
Леон
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Jesus BuenoПолузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Ричард Одада
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
27 Ри ШонПолузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Клёб де Фут Монреаль
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед
27 матчей
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
37%
25.9%
37.1%
10 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.46
1.43
Среднее время на гол
61
63
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
2.07
1.46
Среднее время на гол
43
61
Всего голов
48
39
Голов в среднем за матч
1.78
1.44
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
50
62
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карранса Хулиан
|9
|0.56
|Газдаг Даниэль
|7 (6)
|0.44
|Уре Микаэль
|6
|0.38
|Торрес Хоакин
|1
|0.06
|Вагнер Кай
|1
|0.06
|Перея Андрес
|1
|0.06
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Chris Donovan
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффор Чинонсо
|3
|0.19
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.19
|Шуэньер Матьё
|2
|0.13
|Ласситер Ариэль
|1
|0.06
|Ibrahim Sunusi
|1
|0.06
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.06
|Дюк Брайс
|1
|0.06
|Уотерман Джоэл
|1
|0.06
|Эррера Аарон
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|3
|1
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Флэк Леон
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|Jesus Bueno
|1
|1
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Торрес Хоакин
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Уре Микаэль
|1
|0
|Лоу Дэмион
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|Мбезо Оливье
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|6
|0
|Камашо Руди
|3
|1
|Ваньяма Виктор
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Эррера Аарон
|3
|0
|Корбо Габриэле
|2
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Ри Шон
|2
|0
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Ласситер Ариэль
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Салиба Натан
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Клёб де Фут Монреаль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
4
Филадельфия Юнион
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Клёб де Фут Монреаль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
9
8
Филадельфия Юнион
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Клёб де Фут Монреаль
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
10
12
Голы по времени матча
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
3
23%
1
17%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Пропущено
6
20
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
3
15%
16-30
0
0%
8
40%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
2
33%
1
5%
61-75
1
17%
4
20%
76-90
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
5
45%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
24
14
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
0
0%
2
14%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
6
25%
2
14%
31-45
8
33%
2
14%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
3
13%
5
36%
76-90
Пропущено
15
25
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
4
16%
16-30
2
13%
8
32%
31-45
0
0%
7
28%
46-60
3
20%
2
8%
61-75
4
27%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0
Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:0
Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Клёб де Фут Монреаль
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Клёб де Фут Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
51
35
42
35
15
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
36
43
27
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
87
78
69
411
114
213
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|9
|1
|4
|30 - 14
|28
|2.
|17
|8
|3
|6
|21 - 14
|27
|3.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|4.
|0:1
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|5.
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|6.
|15
|5
|5
|5
|25 - 19
|20
|7.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|14 - 17
|20
|8.
|0:1
|16
|5
|4
|7
|16 - 22
|19
|9.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|17 - 26
|19
|10.
|0:1
|15
|5
|3
|7
|15 - 19
|18
|11.
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|12.
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|13.
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|14.
|16
|2
|6
|8
|14 - 25
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|11
|4
|1
|25 - 15
|37
|2.
|1:0
|16
|9
|4
|3
|23 - 10
|31
|3.
|3:0
|16
|9
|3
|4
|27 - 15
|30
|4.
|16
|7
|6
|3
|25 - 20
|27
|5.
|3:0
|16
|7
|3
|6
|32 - 22
|24
|6.
|16
|6
|6
|4
|32 - 28
|24
|7.
|3:0
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|8.
|1:0
|17
|6
|5
|6
|23 - 20
|23
|9.
|0:3
|17
|6
|3
|8
|20 - 29
|21
|10.
|0:3
|16
|6
|1
|9
|15 - 27
|19
|11.
|0:3
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|0:0
|16
|3
|9
|4
|21 - 24
|18
|13.
|0:0
|17
|3
|9
|5
|15 - 19
|18
|14.
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|15.
|0:1
|16
|5
|0
|11
|14 - 20
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|0
|2
|20 - 6
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|4.
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|5.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|7.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|12.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|8
|1
|0
|15 - 5
|25
|2.
|3:0
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|3.
|3:0
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|5.
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|6.
|0:3
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|7.
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|9.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|10.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|0:3
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|0:0
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|13.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|11 - 11
|12
|14.
|0:3
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|3:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|4
|0
|5
|9 - 12
|12
|2.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|3.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|8.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|11.
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|12.
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|0:1
|8
|0
|2
|6
|6 - 17
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|3.
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|5.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|6.
|3:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|0:3
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|8.
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|9.
|0:3
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|10.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|11.
|3:0
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|12.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|5 - 11
|4
|13.
|0:3
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|14.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|9 (6)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|9
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7