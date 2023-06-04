Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
1:0
Второй тайм: 84'
0'
38' Желтая карточкаСуке Арно
54' Желтая карточкаМиазга Мэтт
67' Желтая карточкаШакири Джердан
73' Желтая карточкаХайле-Селассие Марен
1:0
83' ГолАкоста Лусиано
Ход матча
38'
54'
67'
83'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
21
Миазга
Мэтт
7
Кубо
Юя
18
Ричи
Спенсер
20
Jairo
Torres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Malik Pinto
-
32 Ian Murphy
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Jairo TorresПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
-
-
Главный тренер: Frank Klopas
История личных встреч
Цинциннати
Чикаго Файр
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Среднее время на гол
56
64
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.3
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
60
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|6 (2)
|0.38
|Сантос Сержио II
|4
|0.25
|Васкес Брэндон
|4 (1)
|0.25
|Морено Хуниор
|3
|0.19
|Барреаль Альваро
|2
|0.13
|Москера Йерсон
|2
|0.13
|Баджи Доминик
|1
|0.06
|Нвободо Обинна
|1
|0.06
|Brenner da Silva
|1
|0.06
|Кубо Юя
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|4
|0.25
|Пржибылко Каспер
|3
|0.19
|Хайле-Селассие Марен
|3
|0.19
|Мюллер Крис
|2
|0.13
|Куциас Георгиос
|2
|0.13
|Кцихос Рафаэль
|2 (1)
|0.13
|Герберс Фабиан
|1
|0.06
|Теран Карлос
|1
|0.06
|Суке Арно
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
|Шакири Джердан
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|5
|0
|Миазга Мэтт
|4
|0
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Барреаль Альваро
|4
|0
|Москера Йерсон
|4
|0
|Сантос Сержио II
|3
|0
|Васкес Брэндон
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Marco Angulo
|2
|0
|Хагглунд Ник
|0
|1
|Кубо Юя
|1
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Roman Celentano
|1
|0
|Malik Pinto
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|5
|1
|Хименес Гастон
|5
|0
|Наварро Мигель
|4
|0
|Теран Карлос
|4
|0
|Пинеда Маурисио
|3
|0
|Камара Кей
|1
|1
|Federico Navarro
|1
|1
|Кцихос Рафаэль
|2
|0
|Jairo Torres
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Гутьеррес Брайан
|2
|0
|Jonathan Dean
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Daniel Aceves
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
|Kendall Burks
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Чикаго Файр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
0
5
Цинциннати
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Чикаго Файр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
9
11
Цинциннати
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Чикаго Файр
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
9
16
Голы по времени матча
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
7 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
4
29%
2
25%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
33%
4
31%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
17%
5
38%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
27%
5
45%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
56%
2
15%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Забито
25
19
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
1
4%
1
5%
1-15
4
16%
4
21%
16-30
5
20%
6
32%
31-45
6
24%
2
11%
46-60
7
28%
1
5%
61-75
2
8%
5
26%
76-90
Пропущено
15
26
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
13%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
7
47%
6
23%
31-45
4
27%
3
12%
46-60
1
7%
5
19%
61-75
1
7%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2
Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Остин - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3
Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3
Результаты матчей
Цинциннати
Чикаго Файр
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:1
3 раза 38%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:3
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
25
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
114
78
69
411
411
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|9
|1
|4
|30 - 14
|28
|2.
|17
|8
|3
|6
|21 - 14
|27
|3.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|4.
|0:1
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|5.
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|6.
|15
|5
|5
|5
|25 - 19
|20
|7.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|14 - 17
|20
|8.
|0:1
|16
|5
|4
|7
|16 - 22
|19
|9.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|17 - 26
|19
|10.
|0:1
|15
|5
|3
|7
|15 - 19
|18
|11.
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|12.
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|13.
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|14.
|16
|2
|6
|8
|14 - 25
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|11
|4
|1
|25 - 15
|37
|2.
|1:0
|16
|9
|4
|3
|23 - 10
|31
|3.
|3:0
|16
|9
|3
|4
|27 - 15
|30
|4.
|16
|7
|6
|3
|25 - 20
|27
|5.
|3:0
|16
|7
|3
|6
|32 - 22
|24
|6.
|16
|6
|6
|4
|32 - 28
|24
|7.
|3:0
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|8.
|1:0
|17
|6
|5
|6
|23 - 20
|23
|9.
|0:3
|17
|6
|3
|8
|20 - 29
|21
|10.
|0:3
|16
|6
|1
|9
|15 - 27
|19
|11.
|0:3
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|0:0
|16
|3
|9
|4
|21 - 24
|18
|13.
|0:0
|17
|3
|9
|5
|15 - 19
|18
|14.
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|15.
|0:1
|16
|5
|0
|11
|14 - 20
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|0
|2
|20 - 6
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|4.
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|5.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|7.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|12.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|8
|1
|0
|15 - 5
|25
|2.
|3:0
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|3.
|3:0
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|5.
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|6.
|0:3
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|7.
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|9.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|10.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|0:3
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|0:0
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|13.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|11 - 11
|12
|14.
|0:3
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|3:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|4
|0
|5
|9 - 12
|12
|2.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|3.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|8.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|11.
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|12.
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|0:1
|8
|0
|2
|6
|6 - 17
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|3.
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|5.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|6.
|3:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|0:3
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|8.
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|9.
|0:3
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|10.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|11.
|3:0
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|12.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|5 - 11
|4
|13.
|0:3
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|14.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|9 (6)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|9
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7