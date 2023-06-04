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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
1:0
Конец матча
Чикаго Файр
0'
38' Желтая карточка
Суке Арно
54' Желтая карточка
Миазга Мэтт
67' Желтая карточка
Шакири Джердан
73' Желтая карточка
Хайле-Селассие Марен
1:0
83' Гол
Акоста Лусиано
89' Желтая карточка
Барреаль Альваро
90'+5
18
Roman
Celentano
2
Пауэлл
Альвас
21
Миазга
Мэтт
15
Москера
Йерсон
28
Гэддис
Рэймон
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
7
Кубо
Юя
8
Marco
Angulo
29
Ордоньес
Аркимидес
10
Акоста
Лусиано
18
Ричи
Спенсер
2
Суке
Арно
16
Омсберг
Уайетт
27
Kendall
Burks
3
Daniel
Aceves
21
Герберс
Фабиан
31
Federico
Navarro
20
Jairo
Torres
17
Гутьеррес
Брайан
19
Куциас
Георгиос
11
Пржибылко
Каспер
Цинциннати
5-3-2
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Цинциннати
Чикаго Файр

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
3:3
М
2:3
М
1:2
М
3:4
М
0:1
М
0:0
М
3:0
М
0:0
М
1:2
ОК
0:0

Голы

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Среднее время на гол

56
64

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.3
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
60

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 7 (2) 0.44
Сантос Сержио II 4 0.25
Васкес Брэндон 4 (1) 0.25
Морено Хуниор 3 0.19
Барреаль Альваро 2 0.13
Москера Йерсон 2 0.13
Баджи Доминик 1 0.06
Нвободо Обинна 1 0.06
Brenner da Silva 1 0.06
Кубо Юя 0 0
Ариас Сантьяго 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 4 0.25
Пржибылко Каспер 3 0.19
Хайле-Селассие Марен 3 0.19
Мюллер Крис 2 0.13
Куциас Георгиос 2 0.13
Кцихос Рафаэль 2 (1) 0.13
Герберс Фабиан 1 0.06
Теран Карлос 1 0.06
Суке Арно 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0
Шакири Джердан 0 0
Наварро Мигель 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 5 0
Барреаль Альваро 5 0
Миазга Мэтт 4 0
Акоста Лусиано 4 0
Москера Йерсон 4 0
Сантос Сержио II 3 0
Васкес Брэндон 2 0
Brenner da Silva 2 0
Marco Angulo 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Кубо Юя 1 0
Гэддис Рэймон 1 0
Roman Celentano 1 0
Malik Pinto 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 5 1
Хименес Гастон 5 0
Наварро Мигель 4 0
Теран Карлос 4 0
Пинеда Маурисио 3 0
Камара Кей 1 1
Federico Navarro 1 1
Кцихос Рафаэль 2 0
Jairo Torres 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Гутьеррес Брайан 2 0
Jonathan Dean 2 0
Шакири Джердан 1 0
Суке Арно 1 0
Пржибылко Каспер 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Daniel Aceves 1 0
Брэди Крис 1 0
Kendall Burks 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Чикаго Файр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

0
5
Цинциннати
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Чикаго Файр
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

9
11
Цинциннати
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Чикаго Файр
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

9
16

Голы по времени матча

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
7 Не забивали 12
0
0%
1
13%
1-15
4
27%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
1
7%
4
50%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
33%
4
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
17%
6
43%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
27%
5
45%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
5
56%
2
15%
31-45
2
22%
3
23%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Забито

26
19
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 7
1 Не забивали 5
1
4%
1
5%
1-15
4
15%
4
21%
16-30
5
19%
6
32%
31-45
6
23%
2
11%
46-60
7
27%
1
5%
61-75
3
12%
5
26%
76-90

Пропущено

15
27
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
13%
2
7%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
7
47%
6
22%
31-45
4
27%
3
11%
46-60
1
7%
5
19%
61-75
1
7%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2
Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Торонто - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Остин - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3
Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3

Результаты матчей

Цинциннати
Чикаго Файр

Точный счет

1:0
4 раза 44%
2:1
3 раза 33%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
3:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
4
4
2
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
2
5
1.5
2
6
2
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
6
10
4
12
2.5
4
12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 14 9 1 4 32 - 14 28
2.
Сиэтл Саундерс
 17 8 3 6 21 - 14 27
3.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
4.
Даллас
 16 6 5 5 19 - 18 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 16 6 5 5 19 - 19 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 16 5 5 6 25 - 20 20
7.
Миннесота Юнайтед
 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Остин
 15 5 4 6 16 - 22 19
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 17 5 4 8 16 - 23 19
10.
Хьюстон Динамо
 15 5 3 7 15 - 21 18
11.
Портленд Тимберс
 16 4 5 7 19 - 24 17
12.
Реал Солт-Лейк
 15 4 4 7 17 - 26 16
13.
Колорадо Рэпидс
 0:0 17 2 7 8 14 - 25 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 15 3 3 9 13 - 26 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 16 12 3 1 26 - 15 39
2.
Нэшвилл
 16 9 4 3 24 - 11 31
3.
Филадельфия Юнион
 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 16 7 6 3 25 - 20 27
5.
Коламбус Кру
 16 7 3 6 33 - 24 24
6.
Атланта Юнайтед
 16 6 6 4 32 - 28 24
7.
Орландо Сити
 15 6 5 4 20 - 17 23
8.
Ди Си Юнайтед
 17 6 5 6 24 - 21 23
9.
Шарлотт
 17 6 3 8 22 - 30 21
10.
Клёб де Фут Монреаль
 16 6 1 9 15 - 27 19
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 17 3 9 5 16 - 20 18
13.
Нью-Йорк Сити
 16 4 5 7 17 - 22 17
14.
Чикаго Файр
 16 3 8 5 21 - 25 17
15.
Интер Майами
 16 5 0 11 15 - 21 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 8 6 0 2 22 - 6 18
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 7 5 2 0 11 - 4 17
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 9 5 2 2 19 - 8 17
4.
Сиэтл Саундерс
 10 5 2 3 13 - 5 17
5.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
6.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
7.
Даллас
 8 4 2 2 12 - 9 14
8.
Остин
 8 3 3 2 9 - 9 12
9.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Миннесота Юнайтед
 7 1 5 1 6 - 6 8
12.
Реал Солт-Лейк
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Нэшвилл
 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Атланта Юнайтед
 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 8 4 2 2 12 - 11 14
9.
Торонто
 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Ди Си Юнайтед
 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Интер Майами
 9 4 0 5 12 - 12 12
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 9 4 0 5 9 - 12 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Даллас
 8 2 3 3 7 - 9 9
6.
Колорадо Рэпидс
 0:0 9 2 3 4 9 - 16 9
7.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 10 2 3 5 6 - 14 9
8.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 8 - 12 8
9.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 7 3 2 2 8 - 6 11
5.
Ди Си Юнайтед
 9 3 2 4 10 - 11 11
6.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 8 1 2 5 8 - 14 5
11.
Коламбус Кру
 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Торонто
 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Клёб де Фут Монреаль
 10 1 1 8 5 - 24 4
14.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 9
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Шарлотт Джонс Деррик 7
Весь список
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      38'
      Суке Арно получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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