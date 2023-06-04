Тур: 9.
1:1
Второй тайм: 58'
0'
0:1
3' ГолАдриано Луис
10' Желтая карточкаДжонни
1:1
12' ГолЛима Лукас
43' Желтая карточкаJoaquim
45' Желтая карточкаПатрик Алан
Ход матча
3'
10'
12'
1:1
43'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Жуан
Пауло
22
Сантос
Натан
28
Joaquim
24
Мессиас
19
Дуглас
XV
1
Keiller
44
Витао
10
Патрик
Алан
40
Ромуло
30
Джонни
11
Вандерсон
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
28 JoaquimЗащитник
-
24 МессиасЗащитник
- Защитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
-
5 АлисонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
- Защитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
13 Joao Lucas2
-
-
Главный тренер: Odair Hellmann
- Основной состав
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
45 LuccaНападающий
-
43 Motta Felipe
-
-
41 Matheus Dias
-
-
26 Estevao
-
38 Jean Dias
-
-
-
21 Igor Gomes
-
36 Thauan Lara
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Сантос
Интернасьонал Порту Алегре
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
18 матчей
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
1.44
0.72
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
Среднее время на гол
62
124
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|2
|0.22
|Deivid de Souza
|2
|0.22
|Angelo Borges
|2
|0.22
|Лима Лукас III
|1
|0.11
|Леонардо Маркос
|1 (1)
|0.11
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.11
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|2
|0.22
|Джонни
|2
|0.22
|José Maurisio3
|2
|0.22
|Адриано Луис
|1
|0.11
|Де Пена Карлос
|1
|0.11
|Патрик Алан
|0
|0
|Энрике Педро
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
|Jean Dias
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас XV
|4
|0
|Rodrigo Fernandez2
|3
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|1
|Deivid de Souza
|2
|0
|Лима Лукас III
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Guilherme de Aguiar Camacho
|1
|0
|Joaquim
|1
|0
|Lucas Braga
|1
|0
|Luan Dias
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Gabriel Inocencio
|1
|0
|Daniel Rivera
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампаньяро Густаво
|3
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Моледо Родриго
|2
|0
|Меркадо Габриэль
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Джонни
|1
|0
|Lucca
|1
|0
|Де Пена Карлос
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Nicolas Hernandez2
|1
|0
|Витао
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
Результаты матчей
Сантос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Сантос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
1
5
Сантос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
1
7
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
50%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1
Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1
Результаты матчей
Сантос
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
0:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Сантос
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
26
26
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|16 - 7
|21
|2.
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 7
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|14 - 7
|15
|5.
|9
|5
|0
|4
|12 - 11
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|7.
|9
|3
|5
|1
|12 - 6
|14
|8.
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|9.
|8
|4
|1
|3
|12 - 8
|13
|10.
|8
|3
|4
|1
|13 - 11
|13
|11.
|9
|4
|1
|4
|12 - 8
|13
|12.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|12
|13.
|1:1
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|14.
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|16.
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|18.
|9
|2
|1
|6
|9 - 20
|7
|19.
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 1
|15
|2.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|7.
|1:1
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|8.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|9.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|10.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|11.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|12.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|14.
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|15.
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|16.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|17.
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|18.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|3.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|6.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|13.
|1:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|17.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|3 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 6
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 4
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Куэста Виктор
|5
|Флуминенсе
|Андре
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3