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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 9.
Сантос
1:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
0:1
3' Гол
Адриано Луис
10' Желтая карточка
Джонни
1:1
12' Гол
Лима Лукас
43' Желтая карточка
Joaquim
45' Желтая карточка
Патрик Алан
64' Желтая карточка
Rodrigo Fernandez2
73' Желтая карточка
Jean Dias
85' Желтая карточка
Nicolas Hernandez2
90'+9
34
Жуан
Пауло
22
Сантос
Натан
28
Joaquim
24
Мессиас
12
Gabriel
Inocencio
19
Дуглас
XV
5
Алисон
II
20
Мендоса
Стивен
23
Лима
Лукас
III
10
Сотельдо
Йеферсон
36
Deivid
de
Souza
1
Keiller
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
22
Nicolas
Hernandez2
6
Мартинс
Родригес
10
Патрик
Алан
40
Ромуло
30
Джонни
14
Де
Пена
Карлос
11
Вандерсон
9
Адриано
Луис
Сантос
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-4-2

История личных встреч

Сантос
Интернасьонал Порту Алегре

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

18 матчей

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:2
К
2:0
К
2:1
СA
2:1
СA
0:1
К
3:0
К
1:1
СA
3:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.44
0.72

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

62
124

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 2 0.22
Deivid de Souza 2 0.22
Angelo Borges 2 0.22
Лима Лукас III 1 0.11
Леонардо Маркос 1 (1) 0.11
Габриэль Эдуардо 1 0.11
Сотельдо Йеферсон 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 2 0.22
Джонни 2 0.22
José Maurisio3 2 0.22
Адриано Луис 1 0.11
Де Пена Карлос 1 0.11
Патрик Алан 0 0
Энрике Педро 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0
Jean Dias 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас XV 4 0
Rodrigo Fernandez2 4 0
Сотельдо Йеферсон 1 1
Deivid de Souza 2 0
Лима Лукас III 2 0
Сантос Натан 2 0
Габриэль Эдуардо 0 1
Guilherme de Aguiar Camacho 1 0
Joaquim 1 0
Lucas Braga 1 0
Luan Dias 1 0
Angelo Borges 1 0
Gabriel Inocencio 1 0
Daniel Rivera 1 0
Odair Hellmann 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампаньяро Густаво 3 0
Патрик Алан 2 0
Моледо Родриго 2 0
Меркадо Габриэль 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
Nicolas Hernandez2 2 0
José Maurisio3 2 0
Джонни 1 0
Lucca 1 0
Де Пена Карлос 1 0
Ромуло 1 0
Igor Gomes 1 0
Витао 1 0
Gabriel Barros 1 0
Jean Dias 1 0

Результаты матчей

Сантос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
3
Сантос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

1
5
Сантос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

2
8

Голы по времени матча

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
3
43%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
67%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
3
33%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
3
38%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
3
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2 Сейландия - Сантос 0:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1
Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1

Результаты матчей

Сантос
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Сантос
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
2
7
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 0 2 16 - 7 21
2.
Атлетико Минейро
 9 5 2 2 13 - 7 17
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 8 4 4 0 17 - 7 16
4.
Сан-Паулу
 8 4 3 1 14 - 7 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 9 5 0 4 12 - 11 15
6.
Гремио
 8 4 2 2 12 - 11 14
7.
Форталеза Сеара
 9 3 5 1 12 - 6 14
8.
Фламенго
 8 4 1 3 14 - 10 13
9.
Флуминенсе
 8 4 1 3 12 - 8 13
10.
Ред Булл Брагантино
 8 3 4 1 13 - 11 13
11.
Крузейро
 9 4 1 4 12 - 8 13
12.
Сантос
 9 3 3 3 9 - 8 12
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 2 4 8 - 12 11
14.
Куяба
 8 2 2 4 7 - 13 8
15.
Байя
 9 2 2 5 9 - 14 8
16.
Коринтианс
 9 2 2 5 8 - 14 8
17.
Гойяс
 8 2 1 5 7 - 15 7
18.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 20 7
19.
Васко да Гама
 8 1 3 4 8 - 13 6
20.
Коритиба Парана
 8 0 3 5 7 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 5 0 0 10 - 1 15
2.
Сан-Паулу
 4 4 0 0 11 - 3 12
3.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Фламенго
 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 3 0 1 5 - 3 9
8.
Сантос
 5 2 3 0 7 - 3 9
9.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
10.
Коринтианс
 4 2 2 0 6 - 3 8
11.
Гремио
 4 2 2 0 7 - 4 8
12.
Флуминенсе
 3 2 1 0 5 - 1 7
13.
Атлетико Минейро
 4 2 1 1 6 - 4 7
14.
Гойяс
 3 2 0 1 5 - 7 6
15.
Крузейро
 5 2 0 3 3 - 5 6
16.
Америка Минейро
 5 2 0 3 5 - 10 6
17.
Байя
 4 1 1 2 7 - 7 4
18.
Коритиба Парана
 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 5 3 1 1 7 - 3 10
2.
Крузейро
 4 2 1 1 9 - 3 7
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
4.
Куяба
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Гремио
 4 2 0 2 5 - 7 6
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 1 3 0 8 - 3 6
7.
Флуминенсе
 5 2 0 3 7 - 7 6
8.
Форталеза Сеара
 4 1 2 1 5 - 3 5
9.
Васко да Гама
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
11.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Ред Булл Брагантино
 3 0 3 0 5 - 5 3
13.
Сантос
 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Атлетико Паранаэнсе
 4 1 0 3 3 - 6 3
15.
Сан-Паулу
 4 0 3 1 3 - 4 3
16.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 0 2 3 3 - 9 2
17.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
19.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Коринтианс
 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 6 (3)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 6
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 4
Ботафого Рио-де-Жанейро Куэста Виктор 5
Флуминенсе Андре 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 3
Весь список
  • Желтая карточка
    73'
    Jean Dias получил желтую карточку от судьи
  • 71'
    Вандерсон уходит с поля. Thauan Lara выходит вместо него
  • 71'
    Адриано Луис уходит с поля. Lucca выходит вместо него
  • Желтая карточка
    64'
    Rodrigo Fernandez получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Де Пена Карлос уходит с поля. Jean Dias выходит вместо него
  • 58'
    Алисон II уходит с поля. Rodrigo Fernandez выходит вместо него
  • 46'
    Deivid de Souza уходит с поля. Мезенга Бруно выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      49'
      Патрик Алан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      43'
      Хоаким получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Лима Лукас III бьет в цель!
    • Желтая карточка
      10'
      Джонни получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Nicolas Hernandez сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Адриано Луис бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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