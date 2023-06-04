Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
1:1
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаТрапп Уилл
0:1
58' ГолИнсинье Лоренцо
1:1
89' ГолАриага Кервин
90' Желтая карточкаСервания Брандон
90'+5
Ход матча
31'
58'
0:1
86'
89'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Трапп
Уилл
11
Чжон
Сан
Бин
22
Ларьи
Ричи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
-
29 Deandre Kerr
-
-
83 Hugo Mbongue
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Торонто
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
4
2.5
Среднее время на гол
22
36
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
3.5
3
Среднее время на гол
25
30
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
3.67
2.67
Тотал матчей
5.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
24
33
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|4
|0.25
|Ариага Кервин
|2
|0.13
|Mender Garcia
|2
|0.13
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.13
|Боксолл Михаэл
|1
|0.06
|Miguel Tapias
|1
|0.06
|Росалес Джозеф
|1
|0.06
|Чжон Сан Бин
|1
|0.06
|Валентин Зарек
|0
|0
|Лод Робин
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
|Дотсон Хассани
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|3 (1)
|0.18
|Ларьи Ричи
|2
|0.12
|Инсинье Лоренцо
|2
|0.12
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.12
|Deandre Kerr
|2
|0.12
|Осорио Джонатан
|1
|0.06
|Брэдли Майкл
|1
|0.06
|Сервания Брандон
|1
|0.06
|Сапонг Чарльз
|1
|0.06
|Kosi Thompson
|1
|0.06
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|4
|0
|Ариага Кервин
|4
|0
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|Miguel Tapias
|3
|0
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Тейлор Ди Джей
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Кэй Марк-Энтони
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|1
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Сервания Брандон
|2
|0
|Kobe Franklin
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Петретта Рауль
|1
|0
|Alonso Coello Camarero
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Торонто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
7
Миннесота Юнайтед
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Торонто
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
5
10
Миннесота Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
69% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Торонто
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
65% (11)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
9
17
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
4
36%
76-90
Забито
9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
25%
2
25%
76-90
Забито
14
17
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
1
7%
2
12%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
4
29%
4
24%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
4
29%
3
18%
76-90
Пропущено
19
19
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
1
5%
2
11%
1-15
5
26%
2
11%
16-30
2
11%
1
5%
31-45
5
26%
4
21%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
5
26%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1
Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Детройт Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4
Торонто
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Торонто - Чикаго Файр 0:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0
Клёб де Фут Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Торонто
Точный счет
1:1
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 69%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
44
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
107
214
611
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|1
|4
|32 - 14
|28
|2.
|17
|8
|3
|6
|21 - 14
|27
|3.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|4.
|16
|6
|5
|5
|19 - 18
|23
|5.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|6.
|0:1
|16
|5
|5
|6
|25 - 20
|20
|7.
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|9.
|1:0
|17
|5
|4
|8
|16 - 23
|19
|10.
|15
|5
|3
|7
|15 - 21
|18
|11.
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|13.
|0:0
|17
|2
|7
|8
|14 - 25
|13
|14.
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|2.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|19 - 8
|17
|4.
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|5.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|7.
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|8.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|0
|5
|9 - 12
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|6.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|7.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|10.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|9
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|7