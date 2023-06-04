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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Остин
0:1
Первый тайм: 43'
Реал Солт-Лейк
0'
7' Желтая карточка
Дэвис Боде
0:1
15' Гол
Рубин Рубио
34' Желтая карточка
Глэд Джастин

Ход матча

7'
 
Дэвис Боде
15'
0:1
Рубин Рубио
(Jasper Loeffelsend)
34'
 
Глэд Джастин
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Реал Солт-Лейк
4.20
4.00
4.30
Все Коэффициенты
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
8
Ринг
Александр
17
Галлахер
Джон
11
Редес
Родни
5
Jhojan
Valencia
6
Даниэль
Перейра
14
Фагундес
Диего
7
Ригони
Эмилиано
37
Урути
Максимилиано
35
Gavin
Beavers
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
3
Овьедо
Брайан
27
Bertin
Jacquesson
28
Jasper
Loeffelsend
6
Охеда
Брайан
16
Чанг
Майкель
14
Рубин
Рубио
29
Джулио
Андерсон
Остин
4-4-2
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Остин
Реал Солт-Лейк

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

М
1:2
М
2:2
М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
1:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.83
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Джон 5 0.31
Дриусси Себастьян 3 0.19
Зардес Гьяси 3 0.19
Гэвин Вулфф 1 0.06
Финлей Итан 1 0.06
Ригони Эмилиано 1 0.06
Брюин Уилл 1 0.06
Урути Максимилиано 1 0.06
Лундквист Адам 0 0
Даниэль Перейра 0 0
Фагундес Диего 0 0
Касканте Хулио 0 0
Вяйсянен Лео 0 0
Лима Ник 0 0
Редес Родни 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 4 0.25
Руис Пабло 3 0.19
Мусовски Дэниел 2 0.13
Крейлах Дамир 2 0.13
Глэд Джастин 2 0.13
Carlos Gomez 1 0.06
Рубин Рубио 1 0.06
Jasper Loeffelsend 1 0.06
Джулио Андерсон 1 0.06
Овьедо Брайан 0 0
Мерам Джастин 0 0
Чанг Майкель 0 0
Tomas Gomez 0 0
Дэвис Боде 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 4 0
Ринг Александр 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Редес Родни 1 1
Лима Ник 2 0
Брюин Уилл 1 0
Фагундес Диего 1 0
Касканте Хулио 1 0
Финлей Итан 1 0
Урути Максимилиано 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Лундквист Адам 1 0
Jhojan Valencia 1 0
Галлахер Джон 1 0
Гэвин Вулфф 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глэд Джастин 6 0
Руис Пабло 4 1
Охеда Брайан 5 0
Emeka Eneli 4 0
Овьедо Брайан 3 0
Вера Брайан 3 0
Крейлах Дамир 2 0
Рубин Рубио 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Дэвис Боде 2 0
Пабло Мастроени 1 0
Carlos Gomez 1 0
Мерам Джастин 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Броди Эндрю 1 0
Jasper Loeffelsend 1 0

Результаты матчей

Остин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

5
3
Остин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Реал Солт-Лейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
12

Волевые поражения

6
6
Остин
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Реал Солт-Лейк
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
15

Волевые поражения

11
9

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
4
50%
2
18%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
2
29%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
4
31%
4
29%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
1
6%
5
29%
29%
61-75
5
31%
1
6%
76-90

Пропущено

21
25
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
0
0%
4
16%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
3
14%
6
24%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
5
24%
5
20%
61-75
7
33%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0
Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Виолет - Остин 3:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Остин - Интер Майами 2:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3
Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Эль Пасо - Реал Солт-Лейк 0:5

Результаты матчей

Остин
Реал Солт-Лейк

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Остин
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
7
6
9
1.5
5
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 14 9 1 4 30 - 14 28
2.
Сиэтл Саундерс
 17 8 3 6 21 - 14 27
3.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
4.
Даллас
 0:1 16 6 5 5 18 - 17 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 15 6 4 5 19 - 19 22
6.
Ванкувер Уайткэпс
 15 5 5 5 25 - 19 20
7.
Миннесота Юнайтед
 0:0 16 5 5 6 14 - 17 20
8.
Остин
 0:1 16 5 4 7 16 - 22 19
9.
Реал Солт-Лейк
 1:0 16 5 4 7 17 - 26 19
10.
Хьюстон Динамо
 0:1 15 5 3 7 15 - 19 18
11.
Портленд Тимберс
 16 4 5 7 19 - 24 17
12.
Спортинг Канзас-Сити
 16 4 4 8 15 - 23 16
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 15 3 3 9 13 - 26 12
14.
Колорадо Рэпидс
 16 2 6 8 14 - 25 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 16 11 4 1 25 - 15 37
2.
Нэшвилл
 1:0 16 9 4 3 23 - 10 31
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 16 7 6 3 25 - 20 27
5.
Коламбус Кру
 3:0 16 7 3 6 32 - 22 24
6.
Атланта Юнайтед
 16 6 6 4 32 - 28 24
7.
Орландо Сити
 3:0 15 6 5 4 20 - 17 23
8.
Ди Си Юнайтед
 1:0 17 6 5 6 23 - 20 23
9.
Шарлотт
 0:3 17 6 3 8 20 - 29 21
10.
Клёб де Фут Монреаль
 0:3 16 6 1 9 15 - 27 19
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:3 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Чикаго Файр
 0:0 16 3 9 4 21 - 24 18
13.
Торонто
 0:0 17 3 9 5 15 - 19 18
14.
Нью-Йорк Сити
 16 4 5 7 17 - 22 17
15.
Интер Майами
 0:1 16 5 0 11 14 - 20 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 8 6 0 2 20 - 6 18
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
3.
Ванкувер Уайткэпс
 8 5 2 1 19 - 7 17
4.
Сиэтл Саундерс
 10 5 2 3 13 - 5 17
5.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
6.
Хьюстон Динамо
 0:1 7 5 1 1 9 - 2 16
7.
Даллас
 0:1 8 4 2 2 11 - 8 14
8.
Остин
 0:1 9 3 3 3 9 - 9 12
9.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Миннесота Юнайтед
 0:0 7 1 5 1 5 - 5 8
12.
Реал Солт-Лейк
 1:0 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 9 8 1 0 15 - 5 25
2.
Коламбус Кру
 3:0 9 6 2 1 24 - 8 20
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Нэшвилл
 1:0 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Атланта Юнайтед
 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Клёб де Фут Монреаль
 0:3 6 5 0 1 10 - 3 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 8 4 2 2 12 - 11 14
9.
Торонто
 0:0 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Ди Си Юнайтед
 1:0 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:3 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Чикаго Файр
 0:0 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Интер Майами
 0:1 9 4 0 5 11 - 11 12
14.
Шарлотт
 0:3 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 3:0 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 0:0 9 4 0 5 9 - 12 12
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 8 3 2 3 8 - 12 11
3.
Сент-Луис Сити
 1:0 6 3 1 2 10 - 8 10
4.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
5.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
6.
Даллас
 0:1 8 2 3 3 7 - 9 9
7.
Колорадо Рэпидс
 9 2 3 4 9 - 16 9
8.
Остин
 0:1 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 9 1 3 5 8 - 17 6
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 8 1 2 5 8 - 15 5
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 0:1 8 0 2 6 6 - 17 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 3:0 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 0:0 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 1:0 7 3 2 2 7 - 5 11
5.
Ди Си Юнайтед
 1:0 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Филадельфия Юнион
 3:0 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 0:3 9 3 1 5 10 - 17 10
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:3 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 0:0 8 1 3 4 8 - 13 6
11.
Коламбус Кру
 3:0 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Торонто
 0:0 8 0 4 4 5 - 11 4
13.
Клёб де Фут Монреаль
 0:3 10 1 1 8 5 - 24 4
14.
Интер Майами
 0:1 7 1 0 6 3 - 9 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 9 (6)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 9
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    34'
    Глэд Джастин получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Jasper Loeffelsend сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Рубин Рубио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Боде Дэвис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Реал Солт-Лейк
4.20
4.00
4.30
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Где смотреть матч Остин 0:1 Реал Солт-Лейк онлайн

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