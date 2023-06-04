Тур: 1. Стадион: Q2 Stadium.
Прерван
Ход матча
7'
15'
34'
24
Лима
Ник
11
Редес
Родни
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Финлей ИтанНападающий
-
29 Брюин УиллНападающий
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Emeka Eneli
-
24 Tomas Gomez
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Остин
Реал Солт-Лейк
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.83
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Джон
|5
|0.33
|Дриусси Себастьян
|3
|0.2
|Зардес Гьяси
|3
|0.2
|Гэвин Вулфф
|1
|0.07
|Финлей Итан
|1
|0.07
|Ригони Эмилиано
|1
|0.07
|Брюин Уилл
|1
|0.07
|Урути Максимилиано
|1
|0.07
|Лундквист Адам
|0
|0
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Фагундес Диего
|0
|0
|Касканте Хулио
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
|Редес Родни
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|4
|0.27
|Руис Пабло
|3
|0.2
|Мусовски Дэниел
|2
|0.13
|Крейлах Дамир
|2
|0.13
|Глэд Джастин
|2
|0.13
|Carlos Gomez
|1
|0.07
|Рубин Рубио
|1
|0.07
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.07
|Джулио Андерсон
|1
|0.07
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|4
|0
|Ринг Александр
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Редес Родни
|1
|1
|Лима Ник
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Касканте Хулио
|1
|0
|Финлей Итан
|1
|0
|Урути Максимилиано
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Jhojan Valencia
|1
|0
|Галлахер Джон
|1
|0
|Гэвин Вулфф
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глэд Джастин
|6
|0
|Руис Пабло
|4
|1
|Охеда Брайан
|5
|0
|Emeka Eneli
|4
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Вера Брайан
|3
|0
|Крейлах Дамир
|2
|0
|Рубин Рубио
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Carlos Gomez
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Jasper Loeffelsend
|1
|0
Результаты матчей
Остин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
5
3
Остин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Реал Солт-Лейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
12
Волевые поражения
6
6
Остин
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Реал Солт-Лейк
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
15
Волевые поражения
11
9
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
3
38%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
3
38%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
4
50%
2
18%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
2
29%
4
44%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
4
31%
4
29%
61-75
3
23%
2
14%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
1
6%
5
29%
29%
61-75
5
31%
1
6%
76-90
Пропущено
21
25
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
0
0%
4
16%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
3
14%
6
24%
31-45
2
10%
4
16%
46-60
5
24%
5
20%
61-75
7
33%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0
Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Виолет - Остин 3:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Остин - Интер Майами 2:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3
Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Эль Пасо - Реал Солт-Лейк 0:5
Результаты матчей
Остин
Реал Солт-Лейк
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Остин
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
35
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
87
69
510
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|1
|4
|32 - 14
|28
|2.
|17
|8
|3
|6
|21 - 14
|27
|3.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|4.
|16
|6
|5
|5
|19 - 18
|23
|5.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|6.
|0:1
|16
|5
|5
|6
|25 - 20
|20
|7.
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|9.
|1:0
|17
|5
|4
|8
|16 - 23
|19
|10.
|15
|5
|3
|7
|15 - 21
|18
|11.
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|13.
|0:0
|17
|2
|7
|8
|14 - 25
|13
|14.
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|2.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|19 - 8
|17
|4.
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|5.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|7.
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|8.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|0
|5
|9 - 12
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|6.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|7.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|10.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|9
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|7