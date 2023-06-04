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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Даллас
0:1
Первый тайм: 22'
Нэшвилл
0'
0:1
9' Гол в свои ворота
Nolan Norris

Ход матча

9'
0:1
Nolan Norris
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Нэшвилл
6.70
4.30
2.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
27
Herbert
Endeley
32
Nolan
Norris
5
Факундо
Киньон
20
Alan
Velasco
8
Обриан
Ядер
10
Феррейра
Хесус
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
20
Годой
Анибал
54
Дэвис
Шон
II
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
7
Пико
Фабрис
Даллас
4-4-2
Нэшвилл
4-3-1-2

История личных встреч

Даллас
Нэшвилл

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ОК
2:0
М
4:0
М
2:0
М
0:1
М
3:0
М
0:0
М
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.25

Среднее время на гол

135
360

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

2.25
0.33

Среднее время на гол

40
270

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

1.57
0.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
315

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 9 0.56
Alan Velasco 2 0.13
Берджесс Нкоси 2 0.13
Факундо Киньон 1 0.06
Ибеага Себастьен 1 0.06
Обриан Ядер 1 0.06
Мартинес Хосе VI 1 0.06
Bernard Kamungo 1 0.06
Tsiki Ntsabeleng 0 0
Geovane 0 0
Арриола Пол 0 0
Ллетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Фарфан Марко 0 0
Хименес Хесус 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 9 (3) 0.56
Пико Фабрис 4 0.25
Шаффельбург Джейкоб 3 0.19
Банбери Тил 2 0.13
Циммерман Уокер 1 0.06
Мьюл Алекс 1 0.06
Вашингтон Тейлор 1 0.06
Lukas MacNaughton 1 0.06
Мур Шак 0 0
Ловитц Дэниел 0 0
Дэвис Шон II 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серрильо Эдвин 5 0
Помикал Пакстон 4 0
Обриан Ядер 4 0
Alan Velasco 4 0
Фарфан Марко 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Твумаси Эма 1 1
Geovane 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Tsiki Ntsabeleng 2 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Факундо Киньон 1 0
Арриола Пол 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Пас Мартен 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 3 0
Банбери Тил 3 0
Мур Шак 3 0
Мьюл Алекс 3 0
Годой Анибал 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Пико Фабрис 2 0
Вашингтон Тейлор 2 0
Мукхтар Хани 1 0
Циммерман Уокер 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Махер Джек 1 0
Хакенсон Люк 1 0

Результаты матчей

Даллас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Нэшвилл
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

2
2
Даллас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Нэшвилл
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

5
16
Даллас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Нэшвилл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

7
18

Голы по времени матча

Забито

11
6
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
2
18%
2
33%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
6
38%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
4
50%
6
38%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

19
22
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
3
16%
7
32%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
3
16%
3
14%
61-75
6
32%
8
36%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
2
13%
3
30%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
4
27%
3
30%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
20%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Хаммарбю - Даллас 0:1 Даллас - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мальмё - Даллас 0:0
Нэшвилл
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0

Результаты матчей

Даллас
Нэшвилл

Точный счет

2:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
7 раз 88%
0
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:1
5 раз 33%
1:1
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Даллас
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
3
1.5
6
3
1
6
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
8
7
1
14
2.5
3
12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 14 9 1 4 30 - 14 28
2.
Сиэтл Саундерс
 17 8 3 6 21 - 14 27
3.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
4.
Даллас
 0:1 16 6 5 5 18 - 17 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 15 6 4 5 19 - 19 22
6.
Ванкувер Уайткэпс
 15 5 5 5 25 - 19 20
7.
Миннесота Юнайтед
 0:0 16 5 5 6 14 - 17 20
8.
Остин
 0:1 16 5 4 7 16 - 22 19
9.
Реал Солт-Лейк
 1:0 16 5 4 7 17 - 26 19
10.
Хьюстон Динамо
 0:1 15 5 3 7 15 - 19 18
11.
Портленд Тимберс
 16 4 5 7 19 - 24 17
12.
Спортинг Канзас-Сити
 16 4 4 8 15 - 23 16
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 15 3 3 9 13 - 26 12
14.
Колорадо Рэпидс
 16 2 6 8 14 - 25 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 16 11 4 1 25 - 15 37
2.
Нэшвилл
 1:0 16 9 4 3 23 - 10 31
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 16 7 6 3 25 - 20 27
5.
Коламбус Кру
 3:0 16 7 3 6 32 - 22 24
6.
Атланта Юнайтед
 16 6 6 4 32 - 28 24
7.
Орландо Сити
 3:0 15 6 5 4 20 - 17 23
8.
Ди Си Юнайтед
 1:0 17 6 5 6 23 - 20 23
9.
Шарлотт
 0:3 17 6 3 8 20 - 29 21
10.
Клёб де Фут Монреаль
 0:3 16 6 1 9 15 - 27 19
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:3 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Чикаго Файр
 0:0 16 3 9 4 21 - 24 18
13.
Торонто
 0:0 17 3 9 5 15 - 19 18
14.
Нью-Йорк Сити
 16 4 5 7 17 - 22 17
15.
Интер Майами
 0:1 16 5 0 11 14 - 20 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 8 6 0 2 20 - 6 18
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
3.
Ванкувер Уайткэпс
 8 5 2 1 19 - 7 17
4.
Сиэтл Саундерс
 10 5 2 3 13 - 5 17
5.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
6.
Хьюстон Динамо
 0:1 7 5 1 1 9 - 2 16
7.
Даллас
 0:1 8 4 2 2 11 - 8 14
8.
Остин
 0:1 9 3 3 3 9 - 9 12
9.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Миннесота Юнайтед
 0:0 7 1 5 1 5 - 5 8
12.
Реал Солт-Лейк
 1:0 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 9 8 1 0 15 - 5 25
2.
Коламбус Кру
 3:0 9 6 2 1 24 - 8 20
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Нэшвилл
 1:0 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Атланта Юнайтед
 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Клёб де Фут Монреаль
 0:3 6 5 0 1 10 - 3 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 8 4 2 2 12 - 11 14
9.
Торонто
 0:0 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Ди Си Юнайтед
 1:0 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:3 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Чикаго Файр
 0:0 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Интер Майами
 0:1 9 4 0 5 11 - 11 12
14.
Шарлотт
 0:3 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 3:0 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 0:0 9 4 0 5 9 - 12 12
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 8 3 2 3 8 - 12 11
3.
Сент-Луис Сити
 1:0 6 3 1 2 10 - 8 10
4.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
5.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
6.
Даллас
 0:1 8 2 3 3 7 - 9 9
7.
Колорадо Рэпидс
 9 2 3 4 9 - 16 9
8.
Остин
 0:1 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 9 1 3 5 8 - 17 6
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 8 1 2 5 8 - 15 5
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 0:1 8 0 2 6 6 - 17 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 3:0 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 0:0 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 1:0 7 3 2 2 7 - 5 11
5.
Ди Си Юнайтед
 1:0 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Филадельфия Юнион
 3:0 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 0:3 9 3 1 5 10 - 17 10
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:3 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 0:0 8 1 3 4 8 - 13 6
11.
Коламбус Кру
 3:0 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Торонто
 0:0 8 0 4 4 5 - 11 4
13.
Клёб де Фут Монреаль
 0:3 10 1 1 8 5 - 24 4
14.
Интер Майами
 0:1 7 1 0 6 3 - 9 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 9 (6)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 9
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Nolan Norris уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Нэшвилл
6.70
4.30
2.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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