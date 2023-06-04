Тур: 1. Стадион: Тойота.
0'
0:1
9' Гол в свои воротаNolan Norris
1:1
26' ГолОбриан Ядер
43' Желтая карточкаNolan Norris
1:2
78' ГолМукхтар Хани
88' Желтая карточкаГрегуш Ян
90' Желтая карточкаВашингтон Тейлор
90'+6
Ход матча
9'
0:1
26'
1:1
43'
78'
1:2
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Пас
Мартен
32
Nolan
Norris
20
Alan
Velasco
18
Мур
Шак
20
Годой
Анибал
54
Дэвис
Шон
II
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Nolan NorrisПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Alan VelascoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 GeovaneЗащитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Нападающий
-
-
24 Amet Korca
-
21 Jose Mulato
-
23 Collin Smith
-
Главный тренер: Nico Estevez
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
22 Josh Bauer
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Даллас
Нэшвилл
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.25
Среднее время на гол
135
360
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
2.25
0.33
Среднее время на гол
40
270
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
1.57
0.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
315
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|9
|0.56
|Обриан Ядер
|2
|0.13
|Alan Velasco
|2
|0.13
|Берджесс Нкоси
|2
|0.13
|Факундо Киньон
|1
|0.06
|Ибеага Себастьен
|1
|0.06
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.06
|Bernard Kamungo
|1
|0.06
|Tsiki Ntsabeleng
|0
|0
|Geovane
|0
|0
|Арриола Пол
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Ллетгет Себастьян
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|10 (3)
|0.63
|Пико Фабрис
|4
|0.25
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.19
|Банбери Тил
|2
|0.13
|Циммерман Уокер
|1
|0.06
|Мьюл Алекс
|1
|0.06
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.06
|Lukas MacNaughton
|1
|0.06
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серрильо Эдвин
|5
|0
|Помикал Пакстон
|4
|0
|Обриан Ядер
|4
|0
|Alan Velasco
|4
|0
|Фарфан Марко
|3
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|0
|Твумаси Эма
|1
|1
|Geovane
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|2
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Факундо Киньон
|1
|0
|Арриола Пол
|1
|0
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Nolan Norris
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|3
|0
|Банбери Тил
|3
|0
|Мур Шак
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Вашингтон Тейлор
|3
|0
|Годой Анибал
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Пико Фабрис
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Мукхтар Хани
|1
|0
|Циммерман Уокер
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Нэшвилл
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
4
2
Даллас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Нэшвилл
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
5
16
Даллас
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Нэшвилл
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
9
18
Голы по времени матча
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
2
15%
3
43%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
13%
3
43%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
6
38%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
4
50%
6
38%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
21
23
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
3
14%
7
30%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
6
29%
9
39%
76-90
Пропущено
16
12
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
13%
4
33%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
3
25%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Хаммарбю - Даллас 0:1 Даллас - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мальмё - Даллас 0:0
Нэшвилл
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0
Результаты матчей
Даллас
Нэшвилл
Точный счет
2:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
7 раз 88%
0
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
2:1
5 раз 31%
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Даллас
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
44
63
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
412
97
115
313
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|1
|4
|32 - 14
|28
|2.
|17
|8
|3
|6
|21 - 14
|27
|3.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|4.
|16
|6
|5
|5
|19 - 18
|23
|5.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|6.
|0:1
|16
|5
|5
|6
|25 - 20
|20
|7.
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|9.
|1:0
|17
|5
|4
|8
|16 - 23
|19
|10.
|15
|5
|3
|7
|15 - 21
|18
|11.
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|13.
|0:0
|17
|2
|7
|8
|14 - 25
|13
|14.
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|2.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|19 - 8
|17
|4.
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|5.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|7.
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|8.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|0
|5
|9 - 12
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|6.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|7.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|10.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|9
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|7