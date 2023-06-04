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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Даллас
1:2
Конец матча
Нэшвилл
0'
0:1
9' Гол в свои ворота
Nolan Norris
1:1
26' Гол
Обриан Ядер
43' Желтая карточка
Nolan Norris
1:2
78' Гол
Мукхтар Хани
88' Желтая карточка
Грегуш Ян
90' Желтая карточка
Вашингтон Тейлор
90'+6
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
27
Herbert
Endeley
32
Nolan
Norris
5
Факундо
Киньон
20
Alan
Velasco
8
Обриан
Ядер
10
Феррейра
Хесус
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
20
Годой
Анибал
54
Дэвис
Шон
II
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
7
Пико
Фабрис
Даллас
4-4-2
Нэшвилл
4-3-1-2

История личных встреч

Даллас
Нэшвилл

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

ОК
2:0
М
4:0
М
2:0
М
0:1
М
3:0
М
0:0
М
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.25

Среднее время на гол

135
360

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

2.25
0.33

Среднее время на гол

40
270

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

1.57
0.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
315

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 9 0.56
Обриан Ядер 2 0.13
Alan Velasco 2 0.13
Берджесс Нкоси 2 0.13
Факундо Киньон 1 0.06
Ибеага Себастьен 1 0.06
Мартинес Хосе VI 1 0.06
Bernard Kamungo 1 0.06
Tsiki Ntsabeleng 0 0
Geovane 0 0
Арриола Пол 0 0
Фарфан Марко 0 0
Ллетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Хименес Хесус 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 10 (3) 0.63
Пико Фабрис 4 0.25
Шаффельбург Джейкоб 3 0.19
Банбери Тил 2 0.13
Циммерман Уокер 1 0.06
Мьюл Алекс 1 0.06
Вашингтон Тейлор 1 0.06
Lukas MacNaughton 1 0.06
Ловитц Дэниел 0 0
Мур Шак 0 0
Дэвис Шон II 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серрильо Эдвин 5 0
Помикал Пакстон 4 0
Обриан Ядер 4 0
Alan Velasco 4 0
Фарфан Марко 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Твумаси Эма 1 1
Geovane 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Tsiki Ntsabeleng 2 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Факундо Киньон 1 0
Арриола Пол 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Пас Мартен 1 0
Nolan Norris 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 3 0
Банбери Тил 3 0
Мур Шак 3 0
Мьюл Алекс 3 0
Вашингтон Тейлор 3 0
Годой Анибал 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Пико Фабрис 2 0
Грегуш Ян 1 0
Мукхтар Хани 1 0
Циммерман Уокер 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Махер Джек 1 0
Хакенсон Люк 1 0

Результаты матчей

Даллас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Нэшвилл
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

4
2
Даллас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Нэшвилл
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

5
16
Даллас
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Нэшвилл
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

9
18

Голы по времени матча

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
2
15%
3
43%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
13%
3
43%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
6
38%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
4
50%
6
38%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

21
23
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
3
14%
7
30%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
6
29%
9
39%
76-90

Пропущено

16
12
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
2
13%
4
33%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
3
25%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Остин - Даллас 0:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Хаммарбю - Даллас 0:1 Даллас - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мальмё - Даллас 0:0
Нэшвилл
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1
Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0

Результаты матчей

Даллас
Нэшвилл

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
7 раз 88%
0
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

2:1
5 раз 31%
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Даллас
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
6
3
1
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
9
7
1
15
2.5
3
13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 14 9 1 4 32 - 14 28
2.
Сиэтл Саундерс
 17 8 3 6 21 - 14 27
3.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
4.
Даллас
 16 6 5 5 19 - 18 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 16 6 5 5 19 - 19 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 16 5 5 6 25 - 20 20
7.
Миннесота Юнайтед
 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Остин
 15 5 4 6 16 - 22 19
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 17 5 4 8 16 - 23 19
10.
Хьюстон Динамо
 15 5 3 7 15 - 21 18
11.
Портленд Тимберс
 16 4 5 7 19 - 24 17
12.
Реал Солт-Лейк
 15 4 4 7 17 - 26 16
13.
Колорадо Рэпидс
 0:0 17 2 7 8 14 - 25 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 15 3 3 9 13 - 26 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 16 12 3 1 26 - 15 39
2.
Нэшвилл
 16 9 4 3 24 - 11 31
3.
Филадельфия Юнион
 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 16 7 6 3 25 - 20 27
5.
Коламбус Кру
 16 7 3 6 33 - 24 24
6.
Атланта Юнайтед
 16 6 6 4 32 - 28 24
7.
Орландо Сити
 15 6 5 4 20 - 17 23
8.
Ди Си Юнайтед
 17 6 5 6 24 - 21 23
9.
Шарлотт
 17 6 3 8 22 - 30 21
10.
Клёб де Фут Монреаль
 16 6 1 9 15 - 27 19
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 17 3 9 5 16 - 20 18
13.
Нью-Йорк Сити
 16 4 5 7 17 - 22 17
14.
Чикаго Файр
 16 3 8 5 21 - 25 17
15.
Интер Майами
 16 5 0 11 15 - 21 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 8 6 0 2 22 - 6 18
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 7 5 2 0 11 - 4 17
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 9 5 2 2 19 - 8 17
4.
Сиэтл Саундерс
 10 5 2 3 13 - 5 17
5.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
6.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
7.
Даллас
 8 4 2 2 12 - 9 14
8.
Остин
 8 3 3 2 9 - 9 12
9.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Миннесота Юнайтед
 7 1 5 1 6 - 6 8
12.
Реал Солт-Лейк
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Нэшвилл
 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Атланта Юнайтед
 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 8 4 2 2 12 - 11 14
9.
Торонто
 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Ди Си Юнайтед
 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Интер Майами
 9 4 0 5 12 - 12 12
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 9 4 0 5 9 - 12 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Даллас
 8 2 3 3 7 - 9 9
6.
Колорадо Рэпидс
 0:0 9 2 3 4 9 - 16 9
7.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 10 2 3 5 6 - 14 9
8.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 8 - 12 8
9.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 7 3 2 2 8 - 6 11
5.
Ди Си Юнайтед
 9 3 2 4 10 - 11 11
6.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 8 1 2 5 8 - 14 5
11.
Коламбус Кру
 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Торонто
 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Клёб де Фут Монреаль
 10 1 1 8 5 - 24 4
14.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 9
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Шарлотт Джонс Деррик 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Nolan Norris получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Фарфан Марко сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Обриан Ядер бьет в цель!
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Nolan Norris уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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