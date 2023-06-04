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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
1:0
Первый тайм: 43'
Хьюстон Динамо
0'
1:0
9' Пенальти
Лёвен Эдуард

Ход матча

9'
Лёвен Эдуард
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Луис Сити
Ничья
Хьюстон Динамо
1.92
4.50
8.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
24
Lucas
Bartlett
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
6
Блом
Нджабуло
10
Лёвен
Эдуард
7
Острак
Томаш
19
Васильев
Индиана
12
Celio
Pompeu
11
Джоаккини
Николас
12
Кларк
Стив
5
Стирс
Дэниэл
4
Бартлоу
Итан
28
Святченко
Эрик
30
Гаспер
Чейз
27
Luis
Caicedo
III
6
Artur
Moraes
III
7
Ivan
Franco
20
Карраскилья
Адальберто
11
Бэрд
Кори
18
Алию
Ибрахим
Сент-Луис Сити
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лёвен Эдуард 5 (3) 0.36
Клаусс Жоао 5 0.36
Джоаккини Николас 4 0.29
Страуд Джаред 3 0.21
Альм Расмус 2 0.14
Васильев Индиана 2 0.14
Kyle Hiebert 2 0.14
Острак Томаш 1 0.07
Перес Мигель 1 0.07
Паркер Тим 1 0.07
Celio Pompeu 1 0.07
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 6 (4) 0.4
Эррера Эктор 3 0.2
Стирс Дэниэл 1 0.07
Бэрд Кори 1 0.07
Карраскилья Адальберто 1 0.07
Ivan Franco 1 0.07
Шмитт Тейт 1 0.07
Thor Ulfarsson 1 0.07
Дорси Гриффин 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 7 0
Страуд Джаред 6 0
Острак Томаш 4 0
Джоаккини Николас 3 0
Kyle Hiebert 3 0
Нельсон Джон 1 1
Перес Мигель 2 0
Нервински Джейк 2 0
Lucas Bartlett 2 0
Альм Расмус 1 0
Лёвен Эдуард 1 0
Блом Нджабуло 1 0
Celio Pompeu 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 2 2
Эскобар Франко 4 0
Nelson Quinones 2 1
Micael 3 0
Карраскилья Адальберто 3 0
Artur Moraes III 3 0
Басси Амине 1 1
Кларк Стив 2 0
Luis Caicedo III 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Ivan Franco 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Хьюстон Динамо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

1
6
Сент-Луис Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

10
9
Сент-Луис Сити
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Хьюстон Динамо
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

11
15

Голы по времени матча

Забито

16
6
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
5
31%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
3
33%
3
19%
76-90

Забито

11
9
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
4
44%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

27
15
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
7%
1
7%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
6
22%
4
27%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
6
22%
5
33%
61-75
6
22%
3
20%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
1
6%
5
28%
46-60
5
31%
2
11%
61-75
4
25%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1
Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Хьюстон Динамо

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
2
1.5
3
4
5
2
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
1
6
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
4
8
5
1.5
4
10
7
6
2.5
1
13
3
10
3.5
1
12
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 14 9 1 4 30 - 14 28
2.
Сиэтл Саундерс
 17 8 3 6 21 - 14 27
3.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
4.
Даллас
 0:1 16 6 5 5 18 - 17 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 15 6 4 5 19 - 19 22
6.
Ванкувер Уайткэпс
 15 5 5 5 25 - 19 20
7.
Миннесота Юнайтед
 0:0 16 5 5 6 14 - 17 20
8.
Остин
 0:1 16 5 4 7 16 - 22 19
9.
Реал Солт-Лейк
 1:0 16 5 4 7 17 - 26 19
10.
Хьюстон Динамо
 0:1 15 5 3 7 15 - 19 18
11.
Портленд Тимберс
 16 4 5 7 19 - 24 17
12.
Спортинг Канзас-Сити
 16 4 4 8 15 - 23 16
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 15 3 3 9 13 - 26 12
14.
Колорадо Рэпидс
 16 2 6 8 14 - 25 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 16 11 4 1 25 - 15 37
2.
Нэшвилл
 1:0 16 9 4 3 23 - 10 31
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 16 7 6 3 25 - 20 27
5.
Коламбус Кру
 3:0 16 7 3 6 32 - 22 24
6.
Атланта Юнайтед
 16 6 6 4 32 - 28 24
7.
Орландо Сити
 3:0 15 6 5 4 20 - 17 23
8.
Ди Си Юнайтед
 1:0 17 6 5 6 23 - 20 23
9.
Шарлотт
 0:3 17 6 3 8 20 - 29 21
10.
Клёб де Фут Монреаль
 0:3 16 6 1 9 15 - 27 19
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:3 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Чикаго Файр
 0:0 16 3 9 4 21 - 24 18
13.
Торонто
 0:0 17 3 9 5 15 - 19 18
14.
Нью-Йорк Сити
 16 4 5 7 17 - 22 17
15.
Интер Майами
 0:1 16 5 0 11 14 - 20 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 1:0 8 6 0 2 20 - 6 18
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 5 2 0 11 - 4 17
3.
Ванкувер Уайткэпс
 8 5 2 1 19 - 7 17
4.
Сиэтл Саундерс
 10 5 2 3 13 - 5 17
5.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
6.
Хьюстон Динамо
 0:1 7 5 1 1 9 - 2 16
7.
Даллас
 0:1 8 4 2 2 11 - 8 14
8.
Остин
 0:1 9 3 3 3 9 - 9 12
9.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Миннесота Юнайтед
 0:0 7 1 5 1 5 - 5 8
12.
Реал Солт-Лейк
 1:0 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 7 0 3 4 5 - 9 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 9 8 1 0 15 - 5 25
2.
Коламбус Кру
 3:0 9 6 2 1 24 - 8 20
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Нэшвилл
 1:0 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Атланта Юнайтед
 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Клёб де Фут Монреаль
 0:3 6 5 0 1 10 - 3 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 8 4 2 2 12 - 11 14
9.
Торонто
 0:0 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Ди Си Юнайтед
 1:0 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:3 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Чикаго Файр
 0:0 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Интер Майами
 0:1 9 4 0 5 11 - 11 12
14.
Шарлотт
 0:3 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 3:0 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 0:0 9 4 0 5 9 - 12 12
2.
Реал Солт-Лейк
 1:0 8 3 2 3 8 - 12 11
3.
Сент-Луис Сити
 1:0 6 3 1 2 10 - 8 10
4.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
5.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
6.
Даллас
 0:1 8 2 3 3 7 - 9 9
7.
Колорадо Рэпидс
 9 2 3 4 9 - 16 9
8.
Остин
 0:1 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 9 1 3 5 5 - 14 6
10.
Портленд Тимберс
 9 1 3 5 8 - 17 6
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 8 1 2 5 8 - 15 5
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 0:1 8 0 2 6 6 - 17 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 3:0 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 0:0 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 1:0 7 3 2 2 7 - 5 11
5.
Ди Си Юнайтед
 1:0 9 3 2 4 9 - 10 11
6.
Филадельфия Юнион
 3:0 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 0:3 9 3 1 5 10 - 17 10
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:3 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 0:0 8 1 3 4 8 - 13 6
11.
Коламбус Кру
 3:0 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Торонто
 0:0 8 0 4 4 5 - 11 4
13.
Клёб де Фут Монреаль
 0:3 10 1 1 8 5 - 24 4
14.
Интер Майами
 0:1 7 1 0 6 3 - 9 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Нэшвилл Мукхтар Хани 9 (6)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 9
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Портленд Тимберс Макгро Зак 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Луис Сити
Ничья
Хьюстон Динамо
1.92
4.50
8.40
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