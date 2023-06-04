Тур: 1. Стадион: Citypark.
1:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
9'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
10
Лёвен
Эдуард
12
Celio
Pompeu
12
Кларк
Стив
30
Гаспер
Чейз
11
Бэрд
Кори
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
22 Kyle HiebertЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Celio PompeuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Joshua YaroЗащитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
-
28 Перес МигельПолузащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
-
20 Akil Watts
-
Главный тренер: Bradley Carnell
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 MicaelЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лёвен Эдуард
|5 (3)
|0.36
|Клаусс Жоао
|5
|0.36
|Джоаккини Николас
|4
|0.29
|Страуд Джаред
|3
|0.21
|Альм Расмус
|2
|0.14
|Васильев Индиана
|2
|0.14
|Kyle Hiebert
|2
|0.14
|Острак Томаш
|1
|0.07
|Перес Мигель
|1
|0.07
|Паркер Тим
|1
|0.07
|Celio Pompeu
|1
|0.07
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|6 (4)
|0.4
|Эррера Эктор
|3
|0.2
|Стирс Дэниэл
|1
|0.07
|Бэрд Кори
|1
|0.07
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.07
|Ivan Franco
|1
|0.07
|Шмитт Тейт
|1
|0.07
|Thor Ulfarsson
|1
|0.07
|Дорси Гриффин
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|7
|0
|Страуд Джаред
|6
|0
|Острак Томаш
|4
|0
|Джоаккини Николас
|3
|0
|Kyle Hiebert
|3
|0
|Нельсон Джон
|1
|1
|Перес Мигель
|2
|0
|Нервински Джейк
|2
|0
|Lucas Bartlett
|2
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Лёвен Эдуард
|1
|0
|Блом Нджабуло
|1
|0
|Celio Pompeu
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|2
|2
|Эскобар Франко
|4
|0
|Nelson Quinones
|2
|1
|Micael
|3
|0
|Карраскилья Адальберто
|3
|0
|Artur Moraes III
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Кларк Стив
|2
|0
|Luis Caicedo III
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Ivan Franco
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Хьюстон Динамо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
1
6
Сент-Луис Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
10
9
Сент-Луис Сити
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
54% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Хьюстон Динамо
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
79% (11)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
11
15
Голы по времени матча
Забито
16
6
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
13%
1
17%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
5
31%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
1
17%
61-75
2
13%
1
17%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
3
33%
3
19%
76-90
Забито
11
9
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
4
44%
61-75
4
36%
2
22%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
27
15
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
7%
1
7%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
6
22%
4
27%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
6
22%
5
33%
61-75
6
22%
3
20%
76-90
Пропущено
16
18
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
1
6%
5
28%
46-60
5
31%
2
11%
61-75
4
25%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1
Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Хьюстон Динамо
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
52
34
52
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
33
16
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
104
85
410
76
113
310
112
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|9
|1
|4
|30 - 14
|28
|2.
|17
|8
|3
|6
|21 - 14
|27
|3.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|4.
|0:1
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|5.
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|6.
|15
|5
|5
|5
|25 - 19
|20
|7.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|14 - 17
|20
|8.
|0:1
|16
|5
|4
|7
|16 - 22
|19
|9.
|1:0
|16
|5
|4
|7
|17 - 26
|19
|10.
|0:1
|15
|5
|3
|7
|15 - 19
|18
|11.
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|12.
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|13.
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
|14.
|16
|2
|6
|8
|14 - 25
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|11
|4
|1
|25 - 15
|37
|2.
|1:0
|16
|9
|4
|3
|23 - 10
|31
|3.
|3:0
|16
|9
|3
|4
|27 - 15
|30
|4.
|16
|7
|6
|3
|25 - 20
|27
|5.
|3:0
|16
|7
|3
|6
|32 - 22
|24
|6.
|16
|6
|6
|4
|32 - 28
|24
|7.
|3:0
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|8.
|1:0
|17
|6
|5
|6
|23 - 20
|23
|9.
|0:3
|17
|6
|3
|8
|20 - 29
|21
|10.
|0:3
|16
|6
|1
|9
|15 - 27
|19
|11.
|0:3
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|0:0
|16
|3
|9
|4
|21 - 24
|18
|13.
|0:0
|17
|3
|9
|5
|15 - 19
|18
|14.
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|15.
|0:1
|16
|5
|0
|11
|14 - 20
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|0
|2
|20 - 6
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|19 - 7
|17
|4.
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|5.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|0:1
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|7.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|12.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|8
|1
|0
|15 - 5
|25
|2.
|3:0
|9
|6
|2
|1
|24 - 8
|20
|3.
|3:0
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|5.
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|6.
|0:3
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|7.
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|9.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|10.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|0:3
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|0:0
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|13.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|11 - 11
|12
|14.
|0:3
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|3:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|4
|0
|5
|9 - 12
|12
|2.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|8 - 12
|11
|3.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|4.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|8.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|11.
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|12.
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|0:1
|8
|0
|2
|6
|6 - 17
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|3.
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|5.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|6.
|3:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|0:3
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|8.
|8
|1
|4
|3
|13 - 18
|7
|9.
|0:3
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|10.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|11.
|3:0
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|12.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|5 - 11
|4
|13.
|0:3
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|14.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|9 (6)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|9
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|7