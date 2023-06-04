Тур: 1. Стадион: Citypark.
3:0
Конец матча
0'
1:0
9' ПенальтиЛёвен Эдуард
45' Желтая карточкаLuis Caicedo III
45' Желтая карточкаКарраскилья Адальберто
45' Желтая карточкаБлом Нджабуло
45' Желтая карточкаIvan Franco
2:0
51' ГолОстрак Томаш
69' Желтая карточкаAziel Jackson
78' Желтая карточкаБартлоу Итан
3:0
83' ПенальтиДжоаккини Николас
90' Желтая карточкаАльм Расмус
90'+6
Ход матча
9'
1:0
45'
45'
45'
51'
2:0
60'
69'
78'
83'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
10
Лёвен
Эдуард
12
Celio
Pompeu
12
Кларк
Стив
30
Гаспер
Чейз
11
Бэрд
Кори
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
22 Kyle HiebertЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Celio PompeuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Joshua YaroЗащитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
-
28 Перес МигельПолузащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
-
20 Akil Watts
-
Главный тренер: Bradley Carnell
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 MicaelЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лёвен Эдуард
|5 (3)
|0.36
|Клаусс Жоао
|5
|0.36
|Джоаккини Николас
|5 (1)
|0.36
|Страуд Джаред
|3
|0.21
|Острак Томаш
|2
|0.14
|Альм Расмус
|2
|0.14
|Васильев Индиана
|2
|0.14
|Kyle Hiebert
|2
|0.14
|Перес Мигель
|1
|0.07
|Паркер Тим
|1
|0.07
|Celio Pompeu
|1
|0.07
|Lucas Bartlett
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|6 (4)
|0.4
|Эррера Эктор
|3
|0.2
|Стирс Дэниэл
|1
|0.07
|Бэрд Кори
|1
|0.07
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.07
|Ivan Franco
|1
|0.07
|Шмитт Тейт
|1
|0.07
|Thor Ulfarsson
|1
|0.07
|Дорси Гриффин
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|7
|0
|Страуд Джаред
|6
|0
|Острак Томаш
|4
|0
|Джоаккини Николас
|3
|0
|Kyle Hiebert
|3
|0
|Нельсон Джон
|1
|1
|Перес Мигель
|2
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Нервински Джейк
|2
|0
|Блом Нджабуло
|2
|0
|Lucas Bartlett
|2
|0
|Лёвен Эдуард
|1
|0
|Aziel Jackson
|1
|0
|Celio Pompeu
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|2
|2
|Эскобар Франко
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Nelson Quinones
|2
|1
|Micael
|3
|0
|Luis Caicedo III
|3
|0
|Artur Moraes III
|3
|0
|Бартлоу Итан
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Кларк Стив
|2
|0
|Ivan Franco
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Хьюстон Динамо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
1
6
Сент-Луис Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
10
9
Сент-Луис Сити
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Хьюстон Динамо
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (11)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
11
15
Голы по времени матча
Забито
19
6
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
3
16%
1
17%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
5
26%
2
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
17%
61-75
3
16%
1
17%
76-90
Пропущено
9
19
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
4
21%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
1
11%
6
32%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
3
33%
4
21%
76-90
Забито
11
9
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
4
44%
61-75
4
36%
2
22%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
30
15
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
3
10%
1
7%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
6
20%
4
27%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
6
20%
5
33%
61-75
7
23%
3
20%
76-90
Пропущено
16
21
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
1
6%
4
19%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
1
6%
6
29%
46-60
5
31%
2
10%
61-75
4
25%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1
Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Хьюстон Динамо
Точный счет
3:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
3:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
62
34
62
16
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
53
33
17
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
105
95
411
86
114
311
113
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|1
|4
|32 - 14
|28
|2.
|17
|8
|3
|6
|21 - 14
|27
|3.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|4.
|16
|6
|5
|5
|19 - 18
|23
|5.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|6.
|0:1
|16
|5
|5
|6
|25 - 20
|20
|7.
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|9.
|1:0
|17
|5
|4
|8
|16 - 23
|19
|10.
|15
|5
|3
|7
|15 - 21
|18
|11.
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|13.
|0:0
|17
|2
|7
|8
|14 - 25
|13
|14.
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|2.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|19 - 8
|17
|4.
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|5.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|7.
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|8.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|0
|5
|9 - 12
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|6.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|7.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|10.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|9
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|7