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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
3:0
Конец матча
Хьюстон Динамо
0'
1:0
9' Пенальти
Лёвен Эдуард
45' Желтая карточка
Luis Caicedo III
45' Желтая карточка
Карраскилья Адальберто
45' Желтая карточка
Блом Нджабуло
45' Желтая карточка
Ivan Franco
2:0
51' Гол
Острак Томаш
69' Желтая карточка
Aziel Jackson
78' Желтая карточка
Бартлоу Итан
3:0
83' Пенальти
Джоаккини Николас
90' Желтая карточка
Альм Расмус
90'+6
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
24
Lucas
Bartlett
26
Паркер
Тим
22
Kyle
Hiebert
6
Блом
Нджабуло
10
Лёвен
Эдуард
7
Острак
Томаш
19
Васильев
Индиана
12
Celio
Pompeu
11
Джоаккини
Николас
12
Кларк
Стив
5
Стирс
Дэниэл
4
Бартлоу
Итан
28
Святченко
Эрик
30
Гаспер
Чейз
27
Luis
Caicedo
III
6
Artur
Moraes
III
7
Ivan
Franco
20
Карраскилья
Адальберто
11
Бэрд
Кори
18
Алию
Ибрахим
Сент-Луис Сити
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лёвен Эдуард 5 (3) 0.36
Клаусс Жоао 5 0.36
Джоаккини Николас 5 (1) 0.36
Страуд Джаред 3 0.21
Острак Томаш 2 0.14
Альм Расмус 2 0.14
Васильев Индиана 2 0.14
Kyle Hiebert 2 0.14
Перес Мигель 1 0.07
Паркер Тим 1 0.07
Celio Pompeu 1 0.07
Lucas Bartlett 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 6 (4) 0.4
Эррера Эктор 3 0.2
Стирс Дэниэл 1 0.07
Бэрд Кори 1 0.07
Карраскилья Адальберто 1 0.07
Ivan Franco 1 0.07
Шмитт Тейт 1 0.07
Thor Ulfarsson 1 0.07
Дорси Гриффин 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 7 0
Страуд Джаред 6 0
Острак Томаш 4 0
Джоаккини Николас 3 0
Kyle Hiebert 3 0
Нельсон Джон 1 1
Перес Мигель 2 0
Альм Расмус 2 0
Нервински Джейк 2 0
Блом Нджабуло 2 0
Lucas Bartlett 2 0
Лёвен Эдуард 1 0
Aziel Jackson 1 0
Celio Pompeu 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 2 2
Эскобар Франко 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Nelson Quinones 2 1
Micael 3 0
Luis Caicedo III 3 0
Artur Moraes III 3 0
Бартлоу Итан 3 0
Басси Амине 1 1
Кларк Стив 2 0
Ivan Franco 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Хьюстон Динамо
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

1
6
Сент-Луис Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

10
9
Сент-Луис Сити
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Хьюстон Динамо
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
73% (11)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

11
15

Голы по времени матча

Забито

19
6
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
3
16%
1
17%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
5
26%
2
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
17%
61-75
3
16%
1
17%
76-90

Пропущено

9
19
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
4
21%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
1
11%
6
32%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
3
33%
4
21%
76-90

Забито

11
9
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
4
44%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

30
15
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
3
10%
1
7%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
6
20%
4
27%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
6
20%
5
33%
61-75
7
23%
3
20%
76-90

Пропущено

16
21
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
1
6%
4
19%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
4
25%
1
5%
31-45
1
6%
6
29%
46-60
5
31%
2
10%
61-75
4
25%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 1:0 Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1
Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Хьюстон Динамо

Точный счет

3:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

3:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
2
1.5
3
4
6
2
2.5
1
6
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
3
1.5
1
7
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
5
9
5
1.5
4
11
8
6
2.5
1
14
3
11
3.5
1
13
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 14 9 1 4 32 - 14 28
2.
Сиэтл Саундерс
 17 8 3 6 21 - 14 27
3.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
4.
Даллас
 16 6 5 5 19 - 18 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 16 6 5 5 19 - 19 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 16 5 5 6 25 - 20 20
7.
Миннесота Юнайтед
 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Остин
 15 5 4 6 16 - 22 19
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 17 5 4 8 16 - 23 19
10.
Хьюстон Динамо
 15 5 3 7 15 - 21 18
11.
Портленд Тимберс
 16 4 5 7 19 - 24 17
12.
Реал Солт-Лейк
 15 4 4 7 17 - 26 16
13.
Колорадо Рэпидс
 0:0 17 2 7 8 14 - 25 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 15 3 3 9 13 - 26 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 16 12 3 1 26 - 15 39
2.
Нэшвилл
 16 9 4 3 24 - 11 31
3.
Филадельфия Юнион
 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 16 7 6 3 25 - 20 27
5.
Коламбус Кру
 16 7 3 6 33 - 24 24
6.
Атланта Юнайтед
 16 6 6 4 32 - 28 24
7.
Орландо Сити
 15 6 5 4 20 - 17 23
8.
Ди Си Юнайтед
 17 6 5 6 24 - 21 23
9.
Шарлотт
 17 6 3 8 22 - 30 21
10.
Клёб де Фут Монреаль
 16 6 1 9 15 - 27 19
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 17 3 9 5 16 - 20 18
13.
Нью-Йорк Сити
 16 4 5 7 17 - 22 17
14.
Чикаго Файр
 16 3 8 5 21 - 25 17
15.
Интер Майами
 16 5 0 11 15 - 21 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 8 6 0 2 22 - 6 18
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 7 5 2 0 11 - 4 17
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 9 5 2 2 19 - 8 17
4.
Сиэтл Саундерс
 10 5 2 3 13 - 5 17
5.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
6.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
7.
Даллас
 8 4 2 2 12 - 9 14
8.
Остин
 8 3 3 2 9 - 9 12
9.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Миннесота Юнайтед
 7 1 5 1 6 - 6 8
12.
Реал Солт-Лейк
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Нэшвилл
 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Атланта Юнайтед
 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 8 4 2 2 12 - 11 14
9.
Торонто
 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Ди Си Юнайтед
 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Интер Майами
 9 4 0 5 12 - 12 12
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 9 4 0 5 9 - 12 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Даллас
 8 2 3 3 7 - 9 9
6.
Колорадо Рэпидс
 0:0 9 2 3 4 9 - 16 9
7.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 10 2 3 5 6 - 14 9
8.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 8 - 12 8
9.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 7 3 2 2 8 - 6 11
5.
Ди Си Юнайтед
 9 3 2 4 10 - 11 11
6.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 8 1 2 5 8 - 14 5
11.
Коламбус Кру
 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Торонто
 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Клёб де Фут Монреаль
 10 1 1 8 5 - 24 4
14.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 9
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Шарлотт Джонс Деррик 7
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Lucas Bartlett сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Томаш Острак бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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