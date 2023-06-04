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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
0:0
Второй тайм: 66'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
44' Желтая карточка
Moise Bombito
51' Вторая желтая карточка
Moise Bombito
59' Желтая карточка
Кабрал Кевин

Ход матча

44'
Moise Bombito
 
51'
Moise Bombito
 
58'
Барриос Майкл
Бассетт Коул
 
59'
Кабрал Кевин
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3.80
3.80
4.00
Все Коэффициенты
1
Илич
Марко
4
Уилсон
Дэнни
5
Махсо
Андреас
64
Moise
Bombito
2
Розенберри
Киган
20
Ронен
Коннор
21
Акоста
Бриан
28
Николсон
Сэм
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
7
Льюис
Джонатан
42
Daniel
Fusato1
3
Марье
Поль
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
21
Трауко
Мигель
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
35
Монтейру
Жамиру
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
28
Киканович
Бенджамин
Колорадо Рэпидс
3-5-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

35 матчей

25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

20%
51.4%
28.6%
7 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.7%
42.9%
31.4%
9 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

М
1:0
М
2:1
М
1:0
М
0:1
М
1:1
М
5:0
М
1:1
М
2:1
М
3:1
М
0:0
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
0:0
М
0:0
М
1:0
М
1:2
М
1:1
М
1:4
М
4:1
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
0:2

Голы

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.41
0.56

Среднее время на гол

63
162

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

45
27

Голов в среднем за матч

1.29
0.77

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32

Среднее время на гол

70
116

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 2 0.12
Абубакар Лалас 2 0.12
Бассетт Коул 2 0.12
Кабрал Кевин 2 0.12
Ронен Коннор 1 (1) 0.06
Рубио Диего 1 0.06
Уилсон Дэнни 1 0.06
Николсон Сэм 1 0.06
Льюис Джонатан 1 0.06
Max Alves 1 0.06
Харрис Кельвин 0 0
Япи Даррен 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 8 (3) 0.5
Эбобисс Жереми 6 (1) 0.38
Акапо Карлос 1 0.06
Трауко Мигель 1 0.06
Юилл Джексон 1 0.06
Киканович Бенджамин 1 0.06
Ousseni Bouda 1 0.06
Монтейру Жамиру 0 0
Груэсо Карлос 0 0
Tonhao 0 0
Марье Поль 0 0
Кауэлл Кейд 0 0
Бисон Таннер 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Кевин 6 0
Николсон Сэм 5 0
Акоста Бриан 5 0
Абубакар Лалас 4 0
Присо-Мбонге Ральф 4 0
Уилсон Дэнни 3 0
Max Alves 3 0
Барриос Майкл 2 0
Moise Bombito 2 0
Гальван Бриан 0 1
Рубио Диего 1 0
Прайс Джек 1 0
Махсо Андреас 1 0
Бассетт Коул 1 0
Япи Даррен 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жудсон 4 1
Юилл Джексон 4 0
Марье Поль 4 0
Монтейру Жамиру 2 1
Груэсо Карлос 3 0
Tonhao 3 0
Менса Джонатан 2 0
Эспиноса Кристиан 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Трауко Мигель 1 0
Акапо Карлос 1 0
Кауэлл Кейд 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Бисон Таннер 1 0
Ousseni Bouda 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
7
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

7
11
Колорадо Рэпидс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

12
18

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

9
15
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
4
27%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
11%
7
47%
76-90

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
22%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
4
44%
3
27%
76-90

Пропущено

16
4
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
50%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
6
38%
1
25%
76-90

Забито

14
19
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 2
2
14%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
3
21%
4
21%
61-75
5
36%
5
26%
76-90

Пропущено

25
19
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
5
20%
5
26%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
7
28%
8
42%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3
Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Северный Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Фресно - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
6 раз 40%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
1
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
2
4
12
1.5
5
10
1
15
2.5
1
14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 14 9 1 4 32 - 14 28
2.
Сиэтл Саундерс
 17 8 3 6 21 - 14 27
3.
Лос-Анджелес
 12 7 4 1 23 - 10 25
4.
Даллас
 16 6 5 5 19 - 18 23
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 16 6 5 5 19 - 19 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 16 5 5 6 25 - 20 20
7.
Миннесота Юнайтед
 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Остин
 15 5 4 6 16 - 22 19
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 17 5 4 8 16 - 23 19
10.
Хьюстон Динамо
 15 5 3 7 15 - 21 18
11.
Портленд Тимберс
 16 4 5 7 19 - 24 17
12.
Реал Солт-Лейк
 15 4 4 7 17 - 26 16
13.
Колорадо Рэпидс
 0:0 17 2 7 8 14 - 25 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 15 3 3 9 13 - 26 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 16 12 3 1 26 - 15 39
2.
Нэшвилл
 16 9 4 3 24 - 11 31
3.
Филадельфия Юнион
 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 16 7 6 3 25 - 20 27
5.
Коламбус Кру
 16 7 3 6 33 - 24 24
6.
Атланта Юнайтед
 16 6 6 4 32 - 28 24
7.
Орландо Сити
 15 6 5 4 20 - 17 23
8.
Ди Си Юнайтед
 17 6 5 6 24 - 21 23
9.
Шарлотт
 17 6 3 8 22 - 30 21
10.
Клёб де Фут Монреаль
 16 6 1 9 15 - 27 19
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 17 3 9 5 16 - 20 18
13.
Нью-Йорк Сити
 16 4 5 7 17 - 22 17
14.
Чикаго Файр
 16 3 8 5 21 - 25 17
15.
Интер Майами
 16 5 0 11 15 - 21 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 8 6 0 2 22 - 6 18
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 7 5 2 0 11 - 4 17
3.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 9 5 2 2 19 - 8 17
4.
Сиэтл Саундерс
 10 5 2 3 13 - 5 17
5.
Лос-Анджелес
 6 5 1 0 15 - 5 16
6.
Хьюстон Динамо
 7 5 1 1 9 - 2 16
7.
Даллас
 8 4 2 2 12 - 9 14
8.
Остин
 8 3 3 2 9 - 9 12
9.
Портленд Тимберс
 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Миннесота Юнайтед
 7 1 5 1 6 - 6 8
12.
Реал Солт-Лейк
 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 0:0 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Нэшвилл
 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Атланта Юнайтед
 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Клёб де Фут Монреаль
 6 5 0 1 10 - 3 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 7 4 3 0 15 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 8 4 2 2 12 - 11 14
9.
Торонто
 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Ди Си Юнайтед
 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Чикаго Файр
 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Интер Майами
 9 4 0 5 12 - 12 12
14.
Шарлотт
 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 9 4 0 5 9 - 12 12
2.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
3.
Сиэтл Саундерс
 7 3 1 3 8 - 9 10
4.
Лос-Анджелес
 6 2 3 1 8 - 5 9
5.
Даллас
 8 2 3 3 7 - 9 9
6.
Колорадо Рэпидс
 0:0 9 2 3 4 9 - 16 9
7.
Спортинг Канзас-Сити
 1:0 10 2 3 5 6 - 14 9
8.
Реал Солт-Лейк
 7 2 2 3 8 - 12 8
9.
Остин
 7 2 1 4 7 - 13 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 7 3 2 2 8 - 6 11
5.
Ди Си Юнайтед
 9 3 2 4 10 - 11 11
6.
Филадельфия Юнион
 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 8 1 4 3 13 - 18 7
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 8 1 2 5 8 - 14 5
11.
Коламбус Кру
 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Торонто
 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Клёб де Фут Монреаль
 10 1 1 8 5 - 24 4
14.
Интер Майами
 7 1 0 6 3 - 9 3
15.
Нью-Йорк Сити
 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 9
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 9
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Шарлотт Джонс Деррик 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    59'
    Кабрал Кевин получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Бассетт Коул уходит с поля. Барриос Майкл выходит вместо него
  • Желтая карточка
    51'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Moise Bombito получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Moise Bombito получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колорадо Рэпидс
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3.80
3.80
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

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