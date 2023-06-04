Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
0:0
Второй тайм: 66'
0'
44' Желтая карточкаMoise Bombito
51' Вторая желтая карточкаMoise Bombito
59' Желтая карточкаКабрал Кевин
Ход матча
44'
51'
59'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Ронен
Коннор
21
Акоста
Бриан
28
Николсон
Сэм
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
26
Tonhao
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
-
91 Кабрал КевинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Daniel Munie
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
56.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
35 матчей
25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед
Первый тайм
20%
51.4%
28.6%
7 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.7%
42.9%
31.4%
9 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.41
0.56
Среднее время на гол
63
162
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
45
27
Голов в среднем за матч
1.29
0.77
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
Среднее время на гол
70
116
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|2
|0.12
|Абубакар Лалас
|2
|0.12
|Бассетт Коул
|2
|0.12
|Кабрал Кевин
|2
|0.12
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.06
|Рубио Диего
|1
|0.06
|Уилсон Дэнни
|1
|0.06
|Николсон Сэм
|1
|0.06
|Льюис Джонатан
|1
|0.06
|Max Alves
|1
|0.06
|Харрис Кельвин
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|0.5
|Эбобисс Жереми
|6 (1)
|0.38
|Акапо Карлос
|1
|0.06
|Трауко Мигель
|1
|0.06
|Юилл Джексон
|1
|0.06
|Киканович Бенджамин
|1
|0.06
|Ousseni Bouda
|1
|0.06
|Монтейру Жамиру
|0
|0
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Tonhao
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Кауэлл Кейд
|0
|0
|Бисон Таннер
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Кевин
|6
|0
|Николсон Сэм
|5
|0
|Акоста Бриан
|5
|0
|Абубакар Лалас
|4
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|4
|0
|Уилсон Дэнни
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Барриос Майкл
|2
|0
|Moise Bombito
|2
|0
|Гальван Бриан
|0
|1
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жудсон
|4
|1
|Юилл Джексон
|4
|0
|Марье Поль
|4
|0
|Монтейру Жамиру
|2
|1
|Груэсо Карлос
|3
|0
|Tonhao
|3
|0
|Менса Джонатан
|2
|0
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Кауэлл Кейд
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Ousseni Bouda
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
7
Колорадо Рэпидс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
0
Волевые поражения
7
11
Колорадо Рэпидс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
0
Волевые поражения
12
18
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
9
15
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
4
27%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
11%
7
47%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
22%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
11%
1
9%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
4
44%
3
27%
76-90
Пропущено
16
4
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
2
50%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
6
38%
1
25%
76-90
Забито
14
19
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 2
2
14%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
14%
1
5%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
3
21%
4
21%
61-75
5
36%
5
26%
76-90
Пропущено
25
19
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
8%
1
5%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
5
20%
5
26%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
7
28%
8
42%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3
Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Северный Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Фресно - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
6 раз 40%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
132
412
510
115
114
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|1
|4
|32 - 14
|28
|2.
|17
|8
|3
|6
|21 - 14
|27
|3.
|12
|7
|4
|1
|23 - 10
|25
|4.
|16
|6
|5
|5
|19 - 18
|23
|5.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|6.
|0:1
|16
|5
|5
|6
|25 - 20
|20
|7.
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 22
|19
|9.
|1:0
|17
|5
|4
|8
|16 - 23
|19
|10.
|15
|5
|3
|7
|15 - 21
|18
|11.
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 26
|16
|13.
|0:0
|17
|2
|7
|8
|14 - 25
|13
|14.
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|2.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|3.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|19 - 8
|17
|4.
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|5.
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|6.
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|7.
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|8.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|0
|5
|9 - 12
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|6.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|7.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|6 - 14
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|10.
|0:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|0:1
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|9
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|9
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|7