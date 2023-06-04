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Китай: Суперлига
2023

Тур: 11. Стадион: .
Наньтун Чжиюнь
0:0
Второй тайм: 56'
Циндао Чжуннэн
0'
6' Желтая карточка
Ming Yang Yang
45' Желтая карточка
Jiashen Liu

Ход матча

6'
Ming Yang Yang
 
45'
 
Jiashen Liu

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наньтун Чжиюнь
Ничья
Циндао Чжуннэн
3.25
3.00
3.15
Все Коэффициенты
23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
15
Wei
Liu2
14
Брессан
Матеус
19
Лю
Хуань
30
Xiangbin
Li
6
Ming
Yang
Yang
7
Zilei
Jiang
8
Морелатто
Лукас
11
Балде
Ромарио
9
Кастильо
Роман
28
Pengfei
Mou
33
Jiashen
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
4
Junshuai
Liu
2
Wei
Zhang
I
12
Чен
Чуньсинь
32
Wei
Long
7
Сарич
Элвис
24
Dong
Xu
9
Форбс
Браун
13
Табеку
Серж
Наньтун Чжиюнь
4-2-3-1
Циндао Чжуннэн
3-5-2

История личных встреч

Наньтун Чжиюнь
Циндао Чжуннэн

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛК
1:1
ПЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 3 0.27
Балде Ромарио 2 0.18
Морелатто Лукас 1 0.09
Ming Yang Yang 0 0
Junmin Xu 0 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang I 3 0.27
Кангва Эванс 3 0.27
Aleksandar Andrejevic 2 0.18
Чен Чуньсинь 1 0.09
Сарич Элвис 1 (1) 0.09
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Chien-Ming Wang 0 0

Карточки

Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ming Yang Yang 3 0
Брессан Матеус 3 0
Junmin Xu 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Yeljan Shinar 2 0
Xiangbin Li 2 0
Кастильо Роман 1 0
Балде Ромарио 1 0
Морелатто Лукас 1 0
Wei Liu2 1 0
Sheng Ma 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jiashen Liu 3 0
Dong Xu 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Сарич Элвис 2 0
Jinbao Zhong 2 0
Junshuai Liu 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Wei Long 1 0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Циндао Чжуннэн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Наньтун Чжиюнь
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

2
6
Наньтун Чжиюнь
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Циндао Чжуннэн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

4
10

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
4
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
4
44%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
3
50%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

15
16
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
4
27%
6
38%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0
Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0
Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
Циндао Чжуннэн

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
4 раза 40%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Наньтун Чжиюнь
Циндао Чжуннэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 11 8 2 1 19 - 8 26
2.
Ченду Беттер Сити
 11 6 5 0 19 - 12 23
3.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 4 1 13 - 7 22
4.
Тянцзинь Тэда
 10 4 6 0 13 - 8 18
5.
Чанчунь Ятай
 11 5 2 4 19 - 19 17
6.
Шаньдун Тайшань
 11 4 5 2 16 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 11 4 5 2 19 - 15 17
8.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 2 5 15 - 16 14
10.
Шэньчжэнь
 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Хэнань Цзянье
 11 2 5 4 9 - 11 11
12.
Шицзячжуан
 11 2 4 5 12 - 19 10
13.
Циндао Чжуннэн
 0:0 11 2 3 6 11 - 15 9
14.
Мэйчжоу Хакка
 11 2 3 6 13 - 18 9
15.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 11 1 4 6 6 - 15 7
16.
Далянь Ифан
 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Шаньдун Тайшань
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Шанхай СИПГ
 5 3 1 1 9 - 7 10
6.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
7.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
8.
Хэнань Цзянье
 6 2 3 1 5 - 4 9
9.
Циндао Чжуннэн
 0:0 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Чанчунь Ятай
 5 2 1 2 7 - 10 7
11.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
12.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 5 - 6 6
13.
Шицзячжуан
 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 6 1 2 3 3 - 9 5
15.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
9.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 2 3 9 - 11 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Циндао Чжуннэн
 0:0 6 0 2 4 4 - 8 2
15.
Шэньчжэнь
 4 0 1 3 3 - 10 1
16.
Далянь Ифан
 5 0 0 5 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 9 (3)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 5 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
Шэньчжэнь Yuan Zhang2 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Форбс Браун бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Jiashen Liu получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Миньян Ян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наньтун Чжиюнь
Ничья
Циндао Чжуннэн
3.25
3.00
3.15
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Где смотреть матч Наньтун Чжиюнь 0:0 Циндао Чжуннэн онлайн

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