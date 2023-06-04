Тур: 11. Стадион: Rugao Olympic Sports Center.
0:0
Второй тайм: 56'
Ход матча
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
23
Xiaodong
Shi
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
30
Xiangbin
Li
28
Pengfei
Mou
33
Jiashen
Liu
12
Чен
Чуньсинь
32
Wei
Long
24
Dong
Xu
13
Табеку
Серж
- Основной состав
-
23 Xiaodong ShiВратарь
- Защитник
-
15 Wei Liu2Защитник
- Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
30 Xiangbin LiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Хуан ЦунПолузащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
-
33 Song WangПолузащитник
-
-
-
27 Wu Xu
-
5 Sheng Ma
-
2 Lai Wei
-
-
3 Jie Wang
-
24 Junju Li
-
21 Jiahao Wang
-
Главный тренер: David Patricio
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
-
33 Jiashen LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Чен ЧуньсиньПолузащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Dong XuПолузащитник
- Нападающий
-
13 Табеку СержНападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
21 Нин ЦзянПолузащитник
-
15 Цзю ЯньПолузащитник
-
27 Лун ЧжэнНападающий
-
-
17 Yuncheng Fu
-
23 Xu Sun
-
18 Ming Hu
-
-
-
11 Xipeng Sun
-
5 Yibo Sha
-
Главный тренер: Antonio Gomez
История личных встреч
Наньтун Чжиюнь
Циндао Чжуннэн
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|3
|0.27
|Балде Ромарио
|2
|0.18
|Морелатто Лукас
|1
|0.09
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang I
|3
|0.27
|Кангва Эванс
|3
|0.27
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.18
|Чен Чуньсинь
|1
|0.09
|Сарич Элвис
|1 (1)
|0.09
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
|Chien-Ming Wang
|0
|0
Карточки
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ming Yang Yang
|3
|0
|Брессан Матеус
|3
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Yeljan Shinar
|2
|0
|Xiangbin Li
|2
|0
|Кастильо Роман
|1
|0
|Балде Ромарио
|1
|0
|Морелатто Лукас
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
|Sheng Ma
|1
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jiashen Liu
|3
|0
|Dong Xu
|3
|0
|Чен Чуньсинь
|3
|0
|Сарич Элвис
|2
|0
|Jinbao Zhong
|2
|0
|Junshuai Liu
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Wei Long
|1
|0
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Циндао Чжуннэн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Наньтун Чжиюнь
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
2
6
Наньтун Чжиюнь
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Циндао Чжуннэн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
4
10
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
4
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
4
44%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
3
50%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Пропущено
15
16
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
4
25%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
4
27%
6
38%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0
Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0
Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
Циндао Чжуннэн
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
4 раза 40%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Наньтун Чжиюнь
Циндао Чжуннэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|11
|6
|5
|0
|19 - 12
|23
|3.
|11
|6
|4
|1
|13 - 7
|22
|4.
|10
|4
|6
|0
|13 - 8
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|6.
|11
|4
|5
|2
|16 - 11
|17
|7.
|11
|4
|5
|2
|19 - 15
|17
|8.
|10
|3
|5
|2
|17 - 11
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|10.
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|11.
|11
|2
|5
|4
|9 - 11
|11
|12.
|11
|2
|4
|5
|12 - 19
|10
|13.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|11 - 15
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|15.
|0:0
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|16.
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 8
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|6.
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|9.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|16
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|12.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|14.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|16.
|5
|0
|0
|5
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|9 (3)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|5 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 3
|Шэньчжэнь
|Yuan Zhang2
|4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
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