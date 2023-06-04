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Китай: Суперлига
2023

Тур: 11. Стадион: .
Наньтун Чжиюнь
1:0
Конец матча
Циндао Чжуннэн
0'
6' Желтая карточка
Ming Yang Yang
45' Желтая карточка
Jiashen Liu
60' Желтая карточка
Aleksandar Andrejevic
66' Желтая карточка
Junshuai Liu
67' Вторая желтая карточка
Junshuai Liu
82' Желтая карточка
Pengfei Mou
85' Желтая карточка
Балде Ромарио
1:0
90' Гол
Song Wang
90'+7

Ход матча

6'
Ming Yang Yang
 
45'
 
Jiashen Liu
57'
Haoqian Zheng
Zilei Jiang
 
60'
 
Aleksandar Andrejevic
62'
 
Нин Цзян
Сарич Элвис
66'
 
Junshuai Liu
67'
 
Junshuai Liu
72'
Kang Cao
Xiangbin Li
 
72'
 
Лун Чжэн
Чен Чуньсинь
73'
Song Wang
Морелатто Лукас
 
82'
 
Pengfei Mou
85'
Балде Ромарио
 
86'
 
Weicheng Liu
Wei Long
90'
Song Wang
(Haoqian Zheng)
1:0
90'
Sheng Ma
Балде Ромарио
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 330 Количество передач 279
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
23
Xiaodong
Shi
4
Yeljan
Shinar
15
Wei
Liu2
14
Брессан
Матеус
19
Лю
Хуань
30
Xiangbin
Li
6
Ming
Yang
Yang
7
Zilei
Jiang
8
Морелатто
Лукас
11
Балде
Ромарио
9
Кастильо
Роман
28
Pengfei
Mou
33
Jiashen
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
4
Junshuai
Liu
2
Wei
Zhang
I
12
Чен
Чуньсинь
32
Wei
Long
7
Сарич
Элвис
24
Dong
Xu
9
Форбс
Браун
13
Табеку
Серж
Наньтун Чжиюнь
4-2-3-1
Циндао Чжуннэн
3-5-2

История личных встреч

Наньтун Чжиюнь
Циндао Чжуннэн

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛК
1:1
ПЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 3 0.27
Балде Ромарио 2 0.18
Song Wang 1 0.09
Морелатто Лукас 1 0.09
Ming Yang Yang 0 0
Junmin Xu 0 0
Haoqian Zheng 0 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang I 3 0.27
Кангва Эванс 3 0.27
Aleksandar Andrejevic 2 0.18
Чен Чуньсинь 1 0.09
Сарич Элвис 1 (1) 0.09
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Chien-Ming Wang 0 0

Карточки

Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ming Yang Yang 3 0
Брессан Матеус 3 0
Балде Ромарио 2 0
Junmin Xu 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Yeljan Shinar 2 0
Xiangbin Li 2 0
Кастильо Роман 1 0
Морелатто Лукас 1 0
Wei Liu2 1 0
Sheng Ma 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Junshuai Liu 3 1
Jiashen Liu 3 0
Dong Xu 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Сарич Элвис 2 0
Jinbao Zhong 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Aleksandar Andrejevic 1 0
Wei Long 1 0
Pengfei Mou 1 0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Циндао Чжуннэн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Наньтун Чжиюнь
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

2
6
Наньтун Чжиюнь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Циндао Чжуннэн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

4
10

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
4
44%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
3
43%
1
10%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
4
24%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
4
27%
6
35%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0
Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:1 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0
Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
Циндао Чжуннэн

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
4 раза 36%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Наньтун Чжиюнь
Циндао Чжуннэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 11 8 2 1 19 - 8 26
2.
Ченду Беттер Сити
 11 6 5 0 19 - 12 23
3.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 4 1 13 - 7 22
4.
Тянцзинь Тэда
 1:1 11 4 7 0 14 - 9 19
5.
Чанчунь Ятай
 11 5 2 4 19 - 19 17
6.
Шаньдун Тайшань
 11 4 5 2 16 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 11 4 5 2 19 - 15 17
8.
Ухань Три Таунс
 1:1 11 3 6 2 18 - 12 15
9.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 2 5 15 - 16 14
10.
Шэньчжэнь
 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Хэнань Цзянье
 11 2 5 4 9 - 11 11
12.
Шицзячжуан
 11 2 4 5 12 - 19 10
13.
Мэйчжоу Хакка
 11 2 3 6 13 - 18 9
14.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 3 6 7 - 15 9
15.
Циндао Чжуннэн
 11 2 2 7 11 - 16 8
16.
Далянь Ифан
 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Шаньдун Тайшань
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Шанхай СИПГ
 5 3 1 1 9 - 7 10
6.
Тянцзинь Тэда
 1:1 6 2 4 0 8 - 6 10
7.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
8.
Хэнань Цзянье
 6 2 3 1 5 - 4 9
9.
Циндао Чжуннэн
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Чанчунь Ятай
 5 2 1 2 7 - 10 7
11.
Наньтун Чжиюнь
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
13.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 5 - 6 6
14.
Шицзячжуан
 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Ухань Три Таунс
 1:1 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Ухань Три Таунс
 1:1 7 3 3 1 14 - 6 12
3.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 1:1 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
9.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 2 3 9 - 11 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Шэньчжэнь
 4 0 1 3 3 - 10 1
15.
Циндао Чжуннэн
 6 0 1 5 4 - 9 1
16.
Далянь Ифан
 5 0 0 5 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 9 (3)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 5 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
Шэньчжэнь Yuan Zhang2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Балде Ромарио уходит с поля. Sheng Ma выходит вместо него
  • 92'
    Haoqian Zheng сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Ванг Сонг бьет в цель!
  • 86'
    Wei Long уходит с поля. Weicheng Liu выходит вместо него
  • Желтая карточка
    85'
    Балде Ромарио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    82'
    Pengfei Mou получил желтую карточку от судьи
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    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Форбс Браун бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Jiashen Liu получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Миньян Ян получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rugao Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Где смотреть матч Наньтун Чжиюнь 1:0 Циндао Чжуннэн онлайн

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