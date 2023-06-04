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Китай: Суперлига
2023

Тур: 11. Стадион: .
Шицзячжуан
0:0
Второй тайм: 47'
Шанхай Шеньхуа
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 5
  • 4 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шицзячжуан
Ничья
Шанхай Шеньхуа
3.65
3.44
2.70
Все Коэффициенты
14
Puliang
Shao
15
Peng
Wang
III
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
3
Honglue
Zhao
10
Oscar
Taty
Maritu
19
Жуков
Георгий
21
Шкорич
Миле
18
Xuchen
Yao
9
Локадия
Юрген
30
Yaxiong
Bao
2
Хинг-Гловер
Макарио
22
Yangyang
Jin
4
Shenglong
Jiang
32
Aidi
Fulang
Xisi
7
Haoyang
Xu
6
Амаду
Ибраим
38
Jiabao
Wen
8
Ruofan
Liu
11
Малеле
Сефас
33
Haijian
Wang
Шицзячжуан
5-4-1
Шанхай Шеньхуа
4-3-3

История личных встреч

Шицзячжуан
Шанхай Шеньхуа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
0:2
К
5:1
С
0:3
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 4 (1) 0.36
Локадия Юрген 3 (2) 0.27
Шкорич Миле 2 0.18
Овусу-Секьере Деабеас 1 0.09
Жуков Георгий 1 0.09
Peng Wang III 1 0.09
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 4 0.36
Ханчао Ю 3 0.27
Цао Юньдин 1 0.09
Haoyang Xu 1 0.09
У Си 1 0.09
Shenglong Jiang 1 0.09
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.09
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Haijian Wang 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang III 3 0
Yang Liu II 3 0
Shihao Piao 3 0
Жуков Георгий 1 1
Шкорич Миле 2 0
Chuangyi Lin 2 0
Yun Yang 2 0
Honglue Zhao 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Локадия Юрген 1 0
Puliang Shao 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Zihao Yan 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 5 0
Ханчао Ю 3 0
Haijian Wang 3 0
Малеле Сефас 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
У Си 1 0
Aidi Fulang Xisi 1 0
Чжу Чэньцзе 1 0
Haoyang Xu 1 0

Результаты матчей

Шицзячжуан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
2
Шицзячжуан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Шанхай Шеньхуа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

3
6
Шицзячжуан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Шанхай Шеньхуа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Пропущено

18
7
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
3
43%
16-30
5
28%
1
14%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
3
17%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1
Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2

Результаты матчей

Шицзячжуан
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
1:1
3 раза 50%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
6 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:4
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
9 раз 90%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Шицзячжуан
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 11 8 2 1 19 - 8 26
2.
Ченду Беттер Сити
 11 6 5 0 19 - 12 23
3.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 11 5 5 1 12 - 7 20
4.
Тянцзинь Тэда
 10 4 6 0 13 - 8 18
5.
Чанчунь Ятай
 11 5 2 4 19 - 19 17
6.
Шаньдун Тайшань
 11 4 5 2 16 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 11 4 5 2 19 - 15 17
8.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 2 5 15 - 16 14
10.
Шэньчжэнь
 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Хэнань Цзянье
 11 2 5 4 9 - 11 11
12.
Шицзячжуан
 0:0 11 2 5 4 12 - 18 11
13.
Мэйчжоу Хакка
 11 2 3 6 13 - 18 9
14.
Циндао Чжуннэн
 10 2 2 6 11 - 15 8
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 1 3 6 6 - 15 6
16.
Далянь Ифан
 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Шаньдун Тайшань
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Шанхай СИПГ
 5 3 1 1 9 - 7 10
6.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
7.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
8.
Хэнань Цзянье
 6 2 3 1 5 - 4 9
9.
Циндао Чжуннэн
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Чанчунь Ятай
 5 2 1 2 7 - 10 7
11.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
12.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 5 - 6 6
13.
Шицзячжуан
 0:0 6 1 3 2 6 - 8 6
14.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
4.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
9.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Шицзячжуан
 0:0 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 2 3 9 - 11 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Шэньчжэнь
 4 0 1 3 3 - 10 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 5 0 0 5 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 9 (3)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 5 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
Шэньчжэнь Yuan Zhang2 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hebei Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шицзячжуан
Ничья
Шанхай Шеньхуа
3.65
3.44
2.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шицзячжуан 0:0 Шанхай Шеньхуа онлайн

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