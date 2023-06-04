Тур: 11. Стадион: Hebei Olympic Sports Center.
0:0
Второй тайм: 47'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 5
-
4 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
14
Puliang
Shao
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
21
Шкорич
Миле
18
Xuchen
Yao
30
Yaxiong
Bao
22
Yangyang
Jin
38
Jiabao
Wen
11
Малеле
Сефас
33
Haijian
Wang
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
13 Qinhan SunЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шкорич МилеПолузащитник
-
18 Xuchen YaoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
2 Peng LiЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Wei Wu
-
-
20 Xinyu Liu1
-
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Jiabao WenПолузащитник
- Нападающий
-
11 Малеле СефасНападающий
-
33 Haijian WangНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yougang XuЗащитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
31 Qinghao Xue
-
34 Long Qi
-
36 Ernanduo Fei
-
39 Yujie Liu
-
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Шицзячжуан
Шанхай Шеньхуа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|4 (1)
|0.36
|Локадия Юрген
|3 (2)
|0.27
|Шкорич Миле
|2
|0.18
|Овусу-Секьере Деабеас
|1
|0.09
|Жуков Георгий
|1
|0.09
|Peng Wang III
|1
|0.09
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|4
|0.36
|Ханчао Ю
|3
|0.27
|Цао Юньдин
|1
|0.09
|Haoyang Xu
|1
|0.09
|У Си
|1
|0.09
|Shenglong Jiang
|1
|0.09
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.09
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Haijian Wang
|0
|0
Карточки
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Wang III
|3
|0
|Yang Liu II
|3
|0
|Shihao Piao
|3
|0
|Жуков Георгий
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Chuangyi Lin
|2
|0
|Yun Yang
|2
|0
|Honglue Zhao
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Xuchen Yao
|2
|0
|Локадия Юрген
|1
|0
|Puliang Shao
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Zihao Yan
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|5
|0
|Ханчао Ю
|3
|0
|Haijian Wang
|3
|0
|Малеле Сефас
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Aidi Fulang Xisi
|1
|0
|Чжу Чэньцзе
|1
|0
|Haoyang Xu
|1
|0
Результаты матчей
Шицзячжуан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
2
Шицзячжуан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Шанхай Шеньхуа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
3
6
Шицзячжуан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Шанхай Шеньхуа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
7
8
Голы по времени матча
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
3
25%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Пропущено
18
7
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
3
43%
16-30
5
28%
1
14%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
3
17%
1
14%
61-75
3
17%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1
Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2
Результаты матчей
Шицзячжуан
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
1:1
3 раза 50%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
6 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:4
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
9 раз 90%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Шицзячжуан
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
37
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|11
|6
|5
|0
|19 - 12
|23
|3.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|12 - 7
|20
|4.
|10
|4
|6
|0
|13 - 8
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|19 - 19
|17
|6.
|11
|4
|5
|2
|16 - 11
|17
|7.
|11
|4
|5
|2
|19 - 15
|17
|8.
|10
|3
|5
|2
|17 - 11
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|10.
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|11.
|11
|2
|5
|4
|9 - 11
|11
|12.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|12 - 18
|11
|13.
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|15.
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|16.
|11
|1
|3
|7
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 8
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|13 - 7
|12
|3.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|6.
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|13.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|14.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|16
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|8.
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|16.
|5
|0
|0
|5
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|9 (3)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|5 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 3
|Шэньчжэнь
|Yuan Zhang2
|4
|Шанхай СИПГ
|Браунинг Тайас
|1 2