  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 11. Стадион: .
Шицзячжуан
0:1
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
0:1
76' Гол
Haijian Wang
90'+8

Ход матча

57'
 
Ханчао Ю
Jiabao Wen
57'
 
Бассогог Кристиан
Ruofan Liu
66'
Zihao Yan
Xuchen Yao
 
66'
Shihao Piao
Qinhan Sun
 
76'
0:1
Haijian Wang
83'
Овусу-Секьере Деабеас
Локадия Юрген
 
85'
 
Yougang Xu
Хинг-Гловер Макарио
90'
Chuangyi Lin
Honglue Zhao
 
90'
 
Jiajun Bai
Haoyang Xu

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 3 Офсайды 5
  • 8 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 485 Количество передач 466
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
14
Puliang
Shao
15
Peng
Wang
III
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
13
Qinhan
Sun
3
Honglue
Zhao
10
Oscar
Taty
Maritu
19
Жуков
Георгий
21
Шкорич
Миле
18
Xuchen
Yao
9
Локадия
Юрген
30
Yaxiong
Bao
2
Хинг-Гловер
Макарио
22
Yangyang
Jin
4
Shenglong
Jiang
32
Aidi
Fulang
Xisi
7
Haoyang
Xu
6
Амаду
Ибраим
38
Jiabao
Wen
8
Ruofan
Liu
11
Малеле
Сефас
33
Haijian
Wang
Шицзячжуан
5-4-1
Шанхай Шеньхуа
4-3-3

История личных встреч

Шицзячжуан
Шанхай Шеньхуа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
0:2
К
5:1
С
0:3
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 4 (1) 0.36
Локадия Юрген 3 (2) 0.27
Шкорич Миле 2 0.18
Овусу-Секьере Деабеас 1 0.09
Жуков Георгий 1 0.09
Peng Wang III 1 0.09
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 4 0.36
Ханчао Ю 3 0.27
Цао Юньдин 1 0.09
Haoyang Xu 1 0.09
Haijian Wang 1 0.09
У Си 1 0.09
Shenglong Jiang 1 0.09
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.09
Хинг-Гловер Макарио 0 0

Карточки

Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang III 3 0
Yang Liu II 3 0
Shihao Piao 3 0
Жуков Георгий 1 1
Шкорич Миле 2 0
Chuangyi Lin 2 0
Yun Yang 2 0
Honglue Zhao 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Локадия Юрген 1 0
Puliang Shao 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Zihao Yan 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 5 0
Ханчао Ю 3 0
Haijian Wang 3 0
Малеле Сефас 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
У Си 1 0
Aidi Fulang Xisi 1 0
Чжу Чэньцзе 1 0
Haoyang Xu 1 0

Результаты матчей

Шицзячжуан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
2
Шицзячжуан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Шанхай Шеньхуа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

3
6
Шицзячжуан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Шанхай Шеньхуа
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
33%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Пропущено

19
7
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
3
43%
16-30
5
26%
1
14%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
14%
61-75
4
21%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1
Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1
Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2

Результаты матчей

Шицзячжуан
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
1:1
3 раза 50%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
6 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
2:4
1 раз 9%
6:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
10 раз 91%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Шицзячжуан
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 11 8 2 1 19 - 8 26
2.
Ченду Беттер Сити
 11 6 5 0 19 - 12 23
3.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 4 1 13 - 7 22
4.
Тянцзинь Тэда
 10 4 6 0 13 - 8 18
5.
Чанчунь Ятай
 11 5 2 4 19 - 19 17
6.
Шаньдун Тайшань
 11 4 5 2 16 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 11 4 5 2 19 - 15 17
8.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 2 5 15 - 16 14
10.
Шэньчжэнь
 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Хэнань Цзянье
 11 2 5 4 9 - 11 11
12.
Шицзячжуан
 11 2 4 5 12 - 19 10
13.
Циндао Чжуннэн
 0:0 11 2 3 6 11 - 15 9
14.
Мэйчжоу Хакка
 11 2 3 6 13 - 18 9
15.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 11 1 4 6 6 - 15 7
16.
Далянь Ифан
 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Шаньдун Тайшань
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Шанхай СИПГ
 5 3 1 1 9 - 7 10
6.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
7.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
8.
Хэнань Цзянье
 6 2 3 1 5 - 4 9
9.
Циндао Чжуннэн
 0:0 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Чанчунь Ятай
 5 2 1 2 7 - 10 7
11.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
12.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 5 - 6 6
13.
Шицзячжуан
 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 6 1 2 3 3 - 9 5
15.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
9.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 2 3 9 - 11 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 0:0 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Циндао Чжуннэн
 0:0 6 0 2 4 4 - 8 2
15.
Шэньчжэнь
 4 0 1 3 3 - 10 1
16.
Далянь Ифан
 5 0 0 5 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 9 (3)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 5 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
Шэньчжэнь Yuan Zhang2 4
Шанхай СИПГ Браунинг Тайас 1 2
Весь список
  • 66'
    Xuchen Yao уходит с поля. Zihao Yan выходит вместо него
  • 57'
    Ruofan Liu уходит с поля. Бассогог Кристиан выходит вместо него
  • 57'
    Jiabao Wen уходит с поля. Ханчао Ю выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hebei Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Шицзячжуан 0:1 Шанхай Шеньхуа онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 