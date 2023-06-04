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Китай: Суперлига
2023

Тур: 11. Стадион: .
Тянцзинь Тэда
1:1
Второй тайм: 51'
Ухань Три Таунс
0'
0:1
5' Гол
Ademilson
1:1
14' Гол
Qiuming Wang
43' Желтая карточка
Имин Лю

Ход матча

5'
0:1
Ademilson
14'
Qiuming Wang
1:1
43'
 
Имин Лю
46'
 
Хан Жэнь
Гао Чжуньи
46'
Feiya Chang
Yuanjie Su
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Ухань Три Таунс
3.58
3.66
3.20
Все Коэффициенты
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
6
Pengfei
Han
2
Давид
Андухар
32
Yuanjie
Su
10
Фарлей
Роса
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
3
Сантос
Уоллес
20
Гао
Чжуньи
12
Xiaobin
Zhang
II
30
Се
Пэнфэй
8
Dinghao
Yan
10
Станчу
Николае
4
Вэй
Ши-Хао
7
Ademilson
Тянцзинь Тэда
4-5-1
Ухань Три Таунс
4-1-4-1

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Ухань Три Таунс

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
3:0
К
3:0
С
0:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
270

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 4 0.36
Qiuming Wang 3 0.27
Фарлей Роса 2 0.18
Берич Роберт 2 0.18
Weijun Xie 1 0.09
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Qianglong Tao 3 0.27
Ademilson 3 (1) 0.27
Се Пэнфэй 2 0.18
Вэй Ши-Хао 2 0.18
Ханьвэнь Дэн 2 0.18
Якубу Абдул-Азиз 2 0.18
Давидсон 1 0.09
Dinghao Yan 1 0.09
Yang Li3 1 0.09
Станчу Николае 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 2 1
Yuanjie Su 3 0
Мерида Фран 2 0
Hao Guo 2 0
Давид Андухар 2 0
Fan Yang1 0 1
Берич Роберт 1 0
Jiamin Xu 1 0
Pengfei Han 1 0
Yinong Tian 1 0
Ба Дунь 1 0
Yang Yu1 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имин Лю 3 0
Се Пэнфэй 3 0
Гао Чжуньи 2 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Чао Хэ 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Dinghao Yan 1 0
Yang Li3 1 0
Denny Wang 1 0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
3
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ухань Три Таунс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
3
Тянцзинь Тэда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ухань Три Таунс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

8
6

Голы по времени матча

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
33%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

11
16
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
4
36%
1
6%
1-15
3
27%
1
6%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
4
25%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0
Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1
Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
Ухань Три Таунс

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Тянцзинь Тэда
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
4
6
1
9
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 11 8 2 1 19 - 8 26
2.
Ченду Беттер Сити
 11 6 5 0 19 - 12 23
3.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 4 1 13 - 7 22
4.
Тянцзинь Тэда
 1:1 11 4 7 0 14 - 9 19
5.
Чанчунь Ятай
 11 5 2 4 19 - 19 17
6.
Шаньдун Тайшань
 11 4 5 2 16 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 11 4 5 2 19 - 15 17
8.
Ухань Три Таунс
 1:1 11 3 6 2 18 - 12 15
9.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 2 5 15 - 16 14
10.
Шэньчжэнь
 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Хэнань Цзянье
 11 2 5 4 9 - 11 11
12.
Шицзячжуан
 11 2 4 5 12 - 19 10
13.
Мэйчжоу Хакка
 11 2 3 6 13 - 18 9
14.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 3 6 7 - 15 9
15.
Циндао Чжуннэн
 11 2 2 7 11 - 16 8
16.
Далянь Ифан
 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Шаньдун Тайшань
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Шанхай СИПГ
 5 3 1 1 9 - 7 10
6.
Тянцзинь Тэда
 1:1 6 2 4 0 8 - 6 10
7.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
8.
Хэнань Цзянье
 6 2 3 1 5 - 4 9
9.
Циндао Чжуннэн
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Чанчунь Ятай
 5 2 1 2 7 - 10 7
11.
Наньтун Чжиюнь
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
13.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 5 - 6 6
14.
Шицзячжуан
 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Ухань Три Таунс
 1:1 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Ухань Три Таунс
 1:1 7 3 3 1 14 - 6 12
3.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 1:1 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
9.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 2 3 9 - 11 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Шэньчжэнь
 4 0 1 3 3 - 10 1
15.
Циндао Чжуннэн
 6 0 1 5 4 - 9 1
16.
Далянь Ифан
 5 0 0 5 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 9 (3)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 5 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
Шэньчжэнь Yuan Zhang2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Yuanjie Su уходит с поля. Feiya Chang выходит вместо него
  • 46'
    Гао Чжуньи уходит с поля. Хан Жэнь выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Имин Лю получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Qiuming Wang бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Ademilson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Ухань Три Таунс
3.58
3.66
3.20
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Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 1:1 Ухань Три Таунс онлайн

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Тянцзинь Тэда
Ухань Три Таунс
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