Тур: 11. Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre.
1:1
Конец матча
0'
0:1
5' ГолAdemilson
1:1
14' ГолQiuming Wang
43' Желтая карточкаИмин Лю
58' Желтая карточкаFeiya Chang
59' Желтая карточкаДавидсон
60' Желтая карточкаQiuming Wang
62' Желтая карточкаDinghao Yan
73' Желтая карточкаСантос Уоллес
76' Желтая карточкаХаньвэнь Дэн
78' Желтая карточкаWeijun Xie
90'+5
Ход матча
5'
0:1
14'
1:1
43'
46'
56'
58'
59'
60'
62'
73'
76'
78'
81'
87'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 11
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
404 Количество передач 387
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
32
Yuanjie
Su
10
Фарлей
Роса
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Yuanjie SuЗащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
20 Jianan WangЗащитник
-
19 Feiya ChangЗащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Yan Shi
-
11 Weijun Xie
-
-
-
24 Taoyu Piao
-
18 Huaze Gao
-
5 Yang Yu1
-
Главный тренер: Ю Генвей
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
- Защитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
14 Jing LuoПолузащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
11 ДавидсонНападающий
-
1 Fei Wu
-
31 Jiayu Guo
-
2 Yang Li3
-
-
-
-
40 Zhang Hui
-
Главный тренер: Pedro Morilla
История личных встреч
Тянцзинь Тэда
Ухань Три Таунс
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
270
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|4
|0.36
|Qiuming Wang
|3
|0.27
|Фарлей Роса
|2
|0.18
|Берич Роберт
|2
|0.18
|Weijun Xie
|1
|0.09
|Мин Тянь
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Qianglong Tao
|3
|0.27
|Ademilson
|3 (1)
|0.27
|Се Пэнфэй
|2
|0.18
|Вэй Ши-Хао
|2
|0.18
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.18
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0.18
|Давидсон
|1
|0.09
|Dinghao Yan
|1
|0.09
|Yang Li3
|1
|0.09
|Станчу Николае
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|2
|1
|Yuanjie Su
|3
|0
|Мерида Фран
|2
|0
|Hao Guo
|2
|0
|Давид Андухар
|2
|0
|Fan Yang1
|0
|1
|Берич Роберт
|1
|0
|Jiamin Xu
|1
|0
|Feiya Chang
|1
|0
|Qiuming Wang
|1
|0
|Pengfei Han
|1
|0
|Yinong Tian
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Weijun Xie
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имин Лю
|3
|0
|Се Пэнфэй
|3
|0
|Гао Чжуньи
|2
|0
|Dinghao Yan
|2
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Чао Хэ
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Yang Li3
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
4
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ухань Три Таунс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
3
Тянцзинь Тэда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Ухань Три Таунс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
9
7
Голы по времени матча
Забито
7
14
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
3
43%
2
14%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
14%
76-90
Пропущено
7
6
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Забито
12
17
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
5
42%
2
12%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
24%
76-90
Пропущено
11
13
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
18%
2
15%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
4
36%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
18%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0
Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1
Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
Ухань Три Таунс
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
5 раз 45%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Тянцзинь Тэда
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
22
24
13
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
38
47
110
38
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|9 (3)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|6 (2)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|5 (1)
|Чанчунь Ятай
|Тан Лонг
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 3
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 3
|Шэньчжэнь
|Yuan Zhang2
|4