  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 11. Стадион: .
Тянцзинь Тэда
1:1
Конец матча
Ухань Три Таунс
0'
0:1
5' Гол
Ademilson
1:1
14' Гол
Qiuming Wang
43' Желтая карточка
Имин Лю
58' Желтая карточка
Feiya Chang
59' Желтая карточка
Давидсон
60' Желтая карточка
Qiuming Wang
62' Желтая карточка
Dinghao Yan
73' Желтая карточка
Сантос Уоллес
76' Желтая карточка
Ханьвэнь Дэн
78' Желтая карточка
Weijun Xie
90'+5

Ход матча

5'
0:1
Ademilson
14'
Qiuming Wang
1:1
43'
 
Имин Лю
46'
 
Хан Жэнь
Гао Чжуньи
46'
Feiya Chang
Yuanjie Su
 
56'
 
Давидсон
Вэй Ши-Хао
58'
Feiya Chang
 
59'
 
Давидсон
60'
Qiuming Wang
 
62'
 
Dinghao Yan
65'
 
Луо Сенвен
Dinghao Yan
67'
Weijun Xie
Фарлей Роса
 
73'
 
Сантос Уоллес
76'
 
Ханьвэнь Дэн
78'
Weijun Xie
 
81'
Huaze Gao
Qiuming Wang
 
81'
Hao Guo
Мерида Фран
 
84'
 
Qianglong Tao
Ademilson
85'
 
Zhang Hui
Се Пэнфэй
87'
Yan Shi
Берич Роберт
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 404 Количество передач 387
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
6
Pengfei
Han
2
Давид
Андухар
32
Yuanjie
Su
10
Фарлей
Роса
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
30
Qiuming
Wang
29
Ба
Дунь
9
Берич
Роберт
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
3
Сантос
Уоллес
20
Гао
Чжуньи
12
Xiaobin
Zhang
II
30
Се
Пэнфэй
8
Dinghao
Yan
10
Станчу
Николае
4
Вэй
Ши-Хао
7
Ademilson
Тянцзинь Тэда
4-5-1
Ухань Три Таунс
4-1-4-1

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Ухань Три Таунс

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
3:0
К
3:0
С
0:1

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
270

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 4 0.36
Qiuming Wang 3 0.27
Фарлей Роса 2 0.18
Берич Роберт 2 0.18
Weijun Xie 1 0.09
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Qianglong Tao 3 0.27
Ademilson 3 (1) 0.27
Се Пэнфэй 2 0.18
Вэй Ши-Хао 2 0.18
Ханьвэнь Дэн 2 0.18
Якубу Абдул-Азиз 2 0.18
Давидсон 1 0.09
Dinghao Yan 1 0.09
Yang Li3 1 0.09
Станчу Николае 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 2 1
Yuanjie Su 3 0
Мерида Фран 2 0
Hao Guo 2 0
Давид Андухар 2 0
Fan Yang1 0 1
Берич Роберт 1 0
Jiamin Xu 1 0
Feiya Chang 1 0
Qiuming Wang 1 0
Pengfei Han 1 0
Yinong Tian 1 0
Ба Дунь 1 0
Weijun Xie 1 0
Yang Yu1 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имин Лю 3 0
Се Пэнфэй 3 0
Гао Чжуньи 2 0
Dinghao Yan 2 0
Сантос Уоллес 1 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Чао Хэ 1 0
Давидсон 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Yang Li3 1 0
Denny Wang 1 0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
4
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ухань Три Таунс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
3
Тянцзинь Тэда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Ухань Три Таунс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

9
7

Голы по времени матча

Забито

7
14
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
3
43%
2
14%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
14%
76-90

Пропущено

7
6
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

12
17
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
5
42%
2
12%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
24%
76-90

Пропущено

11
13
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
18%
2
15%
1-15
1
9%
2
15%
16-30
4
36%
1
8%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0
Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1
Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
Ухань Три Таунс

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 45%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Тянцзинь Тэда
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
4
1.5
1
3
1
5
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
4
7
1
10
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 11 8 2 1 19 - 8 26
2.
Ченду Беттер Сити
 11 6 5 0 19 - 12 23
3.
Шанхай Шеньхуа
 11 6 4 1 13 - 7 22
4.
Тянцзинь Тэда
 11 4 7 0 14 - 9 19
5.
Чанчунь Ятай
 11 5 2 4 19 - 19 17
6.
Шаньдун Тайшань
 11 4 5 2 16 - 11 17
7.
Бэйцзин Гоань
 11 4 5 2 19 - 15 17
8.
Ухань Три Таунс
 11 3 6 2 18 - 12 15
9.
Чжэцзян Профессионал
 11 4 2 5 15 - 16 14
10.
Шэньчжэнь
 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Хэнань Цзянье
 11 2 5 4 9 - 11 11
12.
Шицзячжуан
 11 2 4 5 12 - 19 10
13.
Мэйчжоу Хакка
 11 2 3 6 13 - 18 9
14.
Наньтун Чжиюнь
 11 2 3 6 7 - 15 9
15.
Циндао Чжуннэн
 11 2 2 7 11 - 16 8
16.
Далянь Ифан
 11 1 3 7 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Бэйцзин Гоань
 6 3 3 0 13 - 7 12
3.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Шаньдун Тайшань
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Шанхай СИПГ
 5 3 1 1 9 - 7 10
6.
Тянцзинь Тэда
 6 2 4 0 8 - 6 10
7.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
8.
Хэнань Цзянье
 6 2 3 1 5 - 4 9
9.
Циндао Чжуннэн
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Чанчунь Ятай
 5 2 1 2 7 - 10 7
11.
Наньтун Чжиюнь
 6 2 1 3 4 - 9 7
12.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 7 - 8 6
13.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 5 - 6 6
14.
Шицзячжуан
 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Ухань Три Таунс
 7 3 3 1 14 - 6 12
3.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Чанчунь Ятай
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
6.
Ченду Беттер Сити
 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
9.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Мэйчжоу Хакка
 6 1 2 3 9 - 11 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Шэньчжэнь
 4 0 1 3 3 - 10 1
15.
Циндао Чжуннэн
 6 0 1 5 4 - 9 1
16.
Далянь Ифан
 5 0 0 5 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 9 (3)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 6 (2)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 5 (1)
Чанчунь Ятай Тан Лонг 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
Шэньчжэнь Yuan Zhang2 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Yuanjie Su уходит с поля. Feiya Chang выходит вместо него
    • 46'
      Гао Чжуньи уходит с поля. Хан Жэнь выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Имин Лю получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Qiuming Wang бьет в цель!
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Ademilson бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 1:1 Ухань Три Таунс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     