Тур: 11.
0'
45' Желтая карточкаСтенберг Джон
0:1
68' ГолLucas Hedlund
70' Желтая карточкаФальцетас Александр
Ход матча
45'
68'
0:1
11
Ahmed
Bonnah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ahmed BonnahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Бом КарлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
99 Emir Bosnic
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Эстер
Утсиктенс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
120
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|9
|0.75
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|0.67
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.25
|Ahmed Bonnah
|2
|0.17
|Косица Дзенис
|1
|0.08
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
|Родич Владимир
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Люнг Даниэль
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|7
|0.64
|Erik Westermark
|3
|0.27
|Allan Mohideen
|2
|0.18
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.18
|Бом Карл
|1
|0.09
|Мартинссон Фредрик
|1
|0.09
|Albin Skoglund
|1
|0.09
|Emir Bosnic
|1
|0.09
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Sebastian Lagerlund
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|5
|0
|Хедлунд Себастьян
|5
|0
|Стенберг Джон
|3
|0
|Adam Herdonsson
|3
|0
|Карлссон Монц
|2
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|2
|0
|Сёдерберг Никлас
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Хейкссон Алекс
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Прекович Милое
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|4
|1
|Albin Skoglund
|5
|0
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Брандт Йеспер
|3
|0
|Predrag Randjelovic II
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Lucas Hedlund
|1
|0
|Emir Bosnic
|1
|0
|Sebastian Lagerlund
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Утсиктенс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
2
Эстер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Утсиктенс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
10
9
Эстер
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Утсиктенс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
12
11
Голы по времени матча
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
4
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
18%
1
10%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Пропущено
12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
17%
2
40%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
23
18
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
0 Не забивали 0
3
13%
1
6%
1-15
5
22%
3
17%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
5
22%
5
28%
46-60
3
13%
3
17%
61-75
4
17%
3
17%
76-90
Пропущено
17
9
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
6%
2
22%
1-15
3
18%
3
33%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
6
35%
1
11%
61-75
1
6%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2
Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2
Утсиктенс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1
Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1
Результаты матчей
Эстер
Утсиктенс
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:3
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:3
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Эстер
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
55
56
28
110
19
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|2.
|0:1
|12
|7
|1
|4
|25 - 17
|22
|3.
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|11
|5
|1
|5
|17 - 18
|16
|7.
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|10
|4
|2
|4
|11 - 15
|14
|9.
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|10.
|10
|4
|1
|5
|16 - 18
|13
|11.
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|13
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|8 - 13
|11
|14.
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|15.
|10
|1
|3
|6
|5 - 10
|6
|16.
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|2.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|7.
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|8.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|9.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|16.
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|7.
|4
|1
|3
|0
|9 - 8
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
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|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|6 (3)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|6 (1)
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|5
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5