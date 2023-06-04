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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 11.
Эстер
0:1
Конец матча
Утсиктенс
0'
45' Желтая карточка
Стенберг Джон
0:1
67' Гол
Lucas Hedlund
70' Желтая карточка
Вестермарк Йеспер
84' Желтая карточка
Sebastian Lagerlund
90'+9
1
Прекович
Милое
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
2
Стенберг
Джон
21
Сигургейрссон
Рунар
Тор
11
Ahmed
Bonnah
8
Хейкссон
Алекс
4
Хедлунд
Себастьян
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
7
Косица
Дзенис
30
Хадая
Элиас
3
Брандт
Йеспер
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
10
Albin
Skoglund
8
Фальцетас
Александр
22
Predrag
Randjelovic
II
6
Erik
Westermark
9
Lucas
Hedlund
7
Бом
Карл
Эстер
4-4-2
Утсиктенс
3-5-2

История личных встреч

Эстер
Утсиктенс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

С
3:1
С
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
120

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 9 0.75
Бергмарк-Виберг Адам 8 (2) 0.67
Сёдерберг Никлас 3 0.25
Ahmed Bonnah 2 0.17
Косица Дзенис 1 0.08
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Родич Владимир 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Варманен Тату 0 0
Люнг Даниэль 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Hedlund 7 0.64
Erik Westermark 3 0.27
Allan Mohideen 2 0.18
Erik Gunnarsson2 2 0.18
Бом Карл 1 0.09
Мартинссон Фредрик 1 0.09
Albin Skoglund 1 0.09
Emir Bosnic 1 0.09
Predrag Randjelovic II 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Sebastian Lagerlund 0 0
Wilhelm Nilsson 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 6 0
Хедлунд Себастьян 5 0
Стенберг Джон 3 0
Adam Herdonsson 3 0
Карлссон Монц 2 0
Сигургейрссон Рунар Тор 2 0
Сёдерберг Никлас 2 0
Theodor Johansson 0 1
Косица Дзенис 1 0
Хейкссон Алекс 1 0
Варманен Тату 1 0
Прекович Милое 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Бергмарк-Виберг Адам 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 4 1
Albin Skoglund 5 0
Брандт Йеспер 3 0
Predrag Randjelovic II 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Фальцетас Александр 2 0
Erik Westermark 2 0
Хадая Элиас 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Sebastian Lagerlund 2 0
Пекальски Иво 1 0
Бом Карл 1 0
Allan Mohideen 1 0
Lucas Hedlund 1 0
Emir Bosnic 1 0

Результаты матчей

Эстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Утсиктенс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
2
Эстер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Утсиктенс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

10
9
Эстер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Утсиктенс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

12
11

Голы по времени матча

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
4
44%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
18%
1
10%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Пропущено

12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
17%
2
40%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

23
19
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
3
13%
1
5%
1-15
5
22%
3
16%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
5
22%
5
26%
46-60
3
13%
4
21%
61-75
4
17%
3
16%
76-90

Пропущено

18
9
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
6%
2
22%
1-15
3
17%
3
33%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
22%
2
22%
46-60
7
39%
1
11%
61-75
1
6%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2
Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2
Утсиктенс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1
Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1

Результаты матчей

Эстер
Утсиктенс

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:3
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
2:3
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Эстер
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
2
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5
1
4
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
3
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
1.5
5
6
5
7
2.5
2
9
1
11
3.5
1
10
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 11 8 2 1 19 - 9 26
2.
Эстер
 12 7 1 4 25 - 17 22
3.
Вестерос
 0:1 11 5 3 3 14 - 8 18
4.
ГАИС
 10 5 2 3 13 - 8 17
5.
Йёнчёпинг
 10 4 4 2 21 - 17 16
6.
Сундсвалль
 11 5 1 5 17 - 18 16
7.
Эстерсунд
 1:0 11 4 4 3 14 - 11 16
8.
Ландскруна
 10 4 2 4 11 - 13 14
9.
Браге
 10 4 2 4 11 - 15 14
10.
Эргрюте
 10 3 5 2 12 - 11 14
11.
Треллеборг
 10 4 1 5 16 - 18 13
12.
Эребру
 1:0 11 3 4 4 10 - 12 13
13.
Сирианска Эскильстуна
 10 2 5 3 8 - 13 11
14.
Гефле
 0:1 11 3 2 6 11 - 16 11
15.
Хельсинборг
 10 1 3 6 5 - 10 6
16.
Сковде АИК
 10 0 3 7 8 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 6 4 1 1 10 - 7 13
2.
Утсиктенс
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Браге
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Йёнчёпинг
 6 3 1 2 12 - 9 10
5.
ГАИС
 5 3 0 2 7 - 3 9
6.
Треллеборг
 5 3 0 2 9 - 7 9
7.
Вестерос
 0:1 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Эргрюте
 5 2 3 0 10 - 7 9
9.
Эстер
 6 3 0 3 11 - 7 9
10.
Эребру
 1:0 6 2 3 1 5 - 3 9
11.
Эстерсунд
 1:0 5 2 2 1 8 - 7 8
12.
Гефле
 0:1 5 2 1 2 7 - 8 7
13.
Сундсвалль
 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 3 1 3 - 3 6
15.
Хельсинборг
 5 1 1 3 2 - 4 4
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 6 4 2 0 9 - 4 14
2.
Эстер
 6 4 1 1 14 - 10 13
3.
Сундсвалль
 5 3 0 2 8 - 7 9
4.
Вестерос
 0:1 6 3 0 3 9 - 7 9
5.
ГАИС
 5 2 2 1 6 - 5 8
6.
Эстерсунд
 1:0 6 2 2 2 6 - 4 8
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Эргрюте
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 2 2 5 - 10 5
10.
Эребру
 1:0 5 1 1 3 5 - 9 4
11.
Треллеборг
 5 1 1 3 7 - 11 4
12.
Браге
 5 1 1 3 4 - 11 4
13.
Гефле
 0:1 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Хельсинборг
 5 0 2 3 3 - 6 2
15.
Ландскруна
 4 0 1 3 1 - 6 1
16.
Сковде АИК
 6 0 1 5 2 - 11 1
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 9 (1)
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 8 (1)
Утсиктенс Lucas Hedlund 7 (1)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 7 (1)
Йёнчёпинг Бук Робин 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Эстер Вестермарк Йеспер 6
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
Хельсинборг Хелльборг Адам 5
Весь список
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    • 46'
      Albin Skoglund уходит с поля. Мартинссон Фредрик выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Стенберг Джон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстер 0:1 Утсиктенс онлайн

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