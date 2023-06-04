Тур: 11.
0'
45' Желтая карточкаСтенберг Джон
0:1
67' ГолLucas Hedlund
70' Желтая карточкаВестермарк Йеспер
84' Желтая карточкаSebastian Lagerlund
90'+9
Ход матча
45'
67'
0:1
11
Ahmed
Bonnah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ahmed BonnahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Бом КарлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
99 Emir Bosnic
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Эстер
Утсиктенс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
120
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|9
|0.75
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (2)
|0.67
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.25
|Ahmed Bonnah
|2
|0.17
|Косица Дзенис
|1
|0.08
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
|Родич Владимир
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
|Люнг Даниэль
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Hedlund
|7
|0.64
|Erik Westermark
|3
|0.27
|Allan Mohideen
|2
|0.18
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.18
|Бом Карл
|1
|0.09
|Мартинссон Фредрик
|1
|0.09
|Albin Skoglund
|1
|0.09
|Emir Bosnic
|1
|0.09
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Sebastian Lagerlund
|0
|0
|Wilhelm Nilsson
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|6
|0
|Хедлунд Себастьян
|5
|0
|Стенберг Джон
|3
|0
|Adam Herdonsson
|3
|0
|Карлссон Монц
|2
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|2
|0
|Сёдерберг Никлас
|2
|0
|Theodor Johansson
|0
|1
|Косица Дзенис
|1
|0
|Хейкссон Алекс
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Прекович Милое
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|4
|1
|Albin Skoglund
|5
|0
|Брандт Йеспер
|3
|0
|Predrag Randjelovic II
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Фальцетас Александр
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Хадая Элиас
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Sebastian Lagerlund
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Lucas Hedlund
|1
|0
|Emir Bosnic
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Утсиктенс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
2
Эстер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Утсиктенс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
10
9
Эстер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Утсиктенс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
12
11
Голы по времени матча
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
2
17%
4
44%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
18%
1
10%
1-15
2
18%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Пропущено
12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
17%
2
40%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
23
19
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
1 Не забивали 0
3
13%
1
5%
1-15
5
22%
3
16%
16-30
3
13%
3
16%
31-45
5
22%
5
26%
46-60
3
13%
4
21%
61-75
4
17%
3
16%
76-90
Пропущено
18
9
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
1
6%
2
22%
1-15
3
17%
3
33%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
22%
2
22%
46-60
7
39%
1
11%
61-75
1
6%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Йёнчёпинг - Эстер 2:3 Эстер - Ландскруна 2:1 Вестерос - Эстер 2:1 Эстер - ГАИС 1:2
Эргрюте - Эстер 2:2 Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2
Утсиктенс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Утсиктенс - Эребру 2:1 Эстерсунд - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Браге 4:1
Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1
Результаты матчей
Эстер
Утсиктенс
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:3
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
2:3
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Эстер
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
32
24
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
56
57
29
111
110
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|2
|1
|19 - 9
|26
|2.
|12
|7
|1
|4
|25 - 17
|22
|3.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|14 - 8
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|11
|5
|1
|5
|17 - 18
|16
|7.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 11
|16
|8.
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|11 - 15
|14
|10.
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|11.
|10
|4
|1
|5
|16 - 18
|13
|12.
|1:0
|11
|3
|4
|4
|10 - 12
|13
|13.
|10
|2
|5
|3
|8 - 13
|11
|14.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|15.
|10
|1
|3
|6
|5 - 10
|6
|16.
|10
|0
|3
|7
|8 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|7.
|0:1
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|8.
|5
|2
|3
|0
|10 - 7
|9
|9.
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|10.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|11.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|12.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|15.
|5
|1
|1
|3
|2 - 4
|4
|16.
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|4.
|0:1
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|7.
|4
|1
|3
|0
|9 - 8
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|13.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|2 - 11
|1
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|9 (1)
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|8 (1)
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|7 (1)
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|6 (3)
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|6
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|Хельсинборг
|Хелльборг Адам
|5