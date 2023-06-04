Тур: 11. Стадион: EXTRA Arena.
0'
1:0
7' ПенальтиБюэ Бендик
1:1
33' ГолAnas Farah Ali
59' Желтая карточкаAlexander Haapnes
72' Желтая карточкаРегиниуссен Мадс
82' Желтая карточкаSondre Klingen Langaas
2:1
84' ГолПедерсен Мортен-Гамст
Ход матча
7'
1:0
33'
72'
84'
15
Erik
Toenne
20
Arne
Gunnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
12 Elias Bachke
-
18 Leonard Getz
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Ранхейм
Мосс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|5 (3)
|0.45
|Солли Сиверт
|3
|0.27
|Arne Gunnes
|2
|0.18
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0.18
|Региниуссен Мадс
|1
|0.09
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|1
|0.09
|Erik Toenne
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|3 (1)
|0.27
|Anas Farah Ali
|2
|0.18
|Sebastian Pedersen II
|2
|0.18
|Marius Andresen2
|1
|0.09
|Александерссон Ноа
|1
|0.09
|Aksel Baran Potur
|1
|0.09
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.09
|Sivert Haugli
|1
|0.09
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квигстад Лассе
|2
|1
|Френдеруп Никлас
|3
|0
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Erik Toenne
|2
|0
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0
|Региниуссен Мадс
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|4
|0
|Claudio Braga
|3
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Faites Makosso
|2
|0
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Sivert Haugli
|1
|0
|Ilir Kukleci
|1
|0
|Ian Hoffmann
|1
|0
|Aksel Baran Potur
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Мосс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
6
Ранхейм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Мосс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
3
4
Ранхейм
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Мосс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
3
10
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
5
63%
76-90
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
13
11
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
5
38%
2
18%
31-45
4
31%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
8%
4
36%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
3
23%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Стриндхейм - Ранхейм 1:3 Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0
Кристиансунд - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ - Мосс 4:2
Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0 КФУМ - Мосс 4:2 Скейд - Мосс 1:0
Результаты матчей
Ранхейм
Мосс
Точный счет
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
51
31
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
55
37
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|7
|0
|4
|17 - 12
|21
|2.
|2:1
|11
|6
|2
|3
|15 - 13
|20
|3.
|2:1
|11
|6
|2
|3
|15 - 14
|20
|4.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|5.
|0:1
|11
|4
|6
|1
|8 - 5
|18
|6.
|1:2
|11
|4
|5
|2
|25 - 18
|17
|7.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|8.
|1:2
|11
|4
|4
|3
|13 - 13
|16
|9.
|3:2
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|10.
|2:3
|11
|3
|4
|4
|16 - 13
|13
|11.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|10 - 10
|12
|12.
|1:1
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|13.
|1:1
|11
|2
|6
|3
|12 - 12
|12
|14.
|0:2
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|15.
|2:0
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|16.
|0:2
|11
|0
|5
|6
|10 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|2.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|3.
|1:2
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|4.
|2:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|9 - 8
|12
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|14 - 9
|10
|8.
|0:1
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|9.
|0:2
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|10.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 2
|8
|11.
|2:3
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|12.
|3:2
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|13.
|1:1
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|14.
|2:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|0:2
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|2.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|3.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|3:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|2:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|7.
|1:2
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|8.
|2:3
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|2:0
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|13.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|14.
|1:2
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|15.
|0:2
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|16.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|8
|Мьёндален
|Kristian Lien
|7
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Кристиансунд
|Картум Сандер Эрик
|4
|Ранхейм
|Квигстад Лассе
|1 2