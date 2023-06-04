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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 1692
Ранхейм
2:1
Конец матча
Мосс
0'
1:0
7' Пенальти
Бюэ Бендик
1:1
33' Гол
Anas Farah Ali
59' Желтая карточка
Alexander Haapnes
72' Желтая карточка
Региниуссен Мадс
82' Желтая карточка
Sondre Klingen Langaas
2:1
84' Гол
Педерсен Мортен-Гамст
2:1
90' Не забитый пенальти
Александерссон Ноа
90' Вторая желтая карточка
Sondre Klingen Langaas
90' Желтая карточка
Френдеруп Никлас
90'+5
92
Френдеруп
Никлас
23
Henrik
Kristiansen
4
Sondre
Klingen
Langaas
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
15
Erik
Toenne
8
Ruben
Kristensen
Alte
6
Jacob
Tromsdal
7
Региниуссен
Мадс
18
Brage
Kvithyld
20
Arne
Gunnes
9
Бюэ
Бендик
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
25
Хуссейн
Адан
Абадала
27
Sivert
Haugli
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
6
Faites
Makosso
15
Alexander
Haapnes
23
Александерссон
Ноа
14
Claudio
Braga
16
Anas
Farah
Ali
Ранхейм
4-3-3
Мосс
4-3-3

История личных встреч

Ранхейм
Мосс

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

А
1:0
А
1:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 5 (3) 0.45
Солли Сиверт 3 0.27
Arne Gunnes 2 0.18
Ruben Kristensen Alte 2 0.18
Региниуссен Мадс 1 0.09
Педерсен Мортен-Гамст 1 0.09
Эгген-Рисмарк Кристиан 1 0.09
Erik Toenne 0 0
Henrik Kristiansen 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Квигстад Лассе 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Claudio Braga 3 (1) 0.27
Anas Farah Ali 2 0.18
Sebastian Pedersen II 2 0.18
Marius Andresen2 1 0.09
Александерссон Ноа 1 0.09
Aksel Baran Potur 1 0.09
Гйесдал Хенрик 1 0.09
Sivert Haugli 1 0.09
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Хуссейн Адан Абадала 0 0
Alexander Haapnes 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Френдеруп Никлас 4 0
Sondre Klingen Langaas 2 1
Квигстад Лассе 2 1
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Erik Toenne 2 0
Ruben Kristensen Alte 2 0
Региниуссен Мадс 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 4 0
Claudio Braga 3 0
Marius Andresen2 2 0
Alexander Haapnes 2 0
Faites Makosso 2 0
Гйесдал Хенрик 1 0
Sivert Haugli 1 0
Ilir Kukleci 1 0
Ian Hoffmann 1 0
Aksel Baran Potur 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Мосс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
7
Ранхейм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Мосс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

3
4
Ранхейм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Мосс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

3
11

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
6
60%
76-90

Забито

6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

15
12
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
5
33%
3
25%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
13%
4
33%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
3
21%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Стриндхейм - Ранхейм 1:3 Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0
Кристиансунд - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ - Мосс 4:2
Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0 КФУМ - Мосс 4:2 Скейд - Мосс 1:0

Результаты матчей

Ранхейм
Мосс

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
1
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
3
8
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 11 7 0 4 17 - 13 21
2.
Согндаль
 11 6 2 3 15 - 13 20
3.
Ранхейм
 11 6 2 3 15 - 14 20
4.
Фредрикстад
 11 4 7 0 9 - 5 19
5.
Кристиансунд
 11 5 3 3 17 - 16 18
6.
Старт
 11 4 5 2 25 - 18 17
7.
КФУМ
 11 4 4 3 15 - 14 16
8.
Мосс
 11 4 4 3 13 - 13 16
9.
Дьерв
 11 4 3 4 17 - 17 15
10.
Мьёндален
 11 4 2 5 15 - 16 14
11.
Санднес
 11 3 4 4 16 - 13 13
12.
Хёдд
 11 2 5 4 12 - 13 11
13.
Рёуфосс
 11 2 4 5 10 - 11 10
14.
Брюне
 11 2 4 5 10 - 16 10
15.
Скейд
 11 2 4 5 15 - 23 10
16.
Осане
 11 0 5 6 11 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 5 4 1 0 8 - 4 13
2.
Кристиансунд
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Мосс
 6 4 1 1 6 - 3 13
4.
Конгсвингер
 5 4 0 1 10 - 4 12
5.
Ранхейм
 5 4 0 1 9 - 8 12
6.
КФУМ
 6 3 2 1 11 - 6 11
7.
Старт
 5 3 1 1 14 - 9 10
8.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
9.
Брюне
 6 2 3 1 6 - 5 9
10.
Санднес
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Дьерв
 6 2 2 2 10 - 10 8
12.
Хёдд
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Рёуфосс
 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Скейд
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Мьёндален
 6 1 2 3 7 - 9 5
16.
Осане
 5 0 2 3 7 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 6 2 4 0 5 - 3 10
2.
Мьёндален
 5 3 0 2 8 - 7 9
3.
Конгсвингер
 6 3 0 3 7 - 9 9
4.
Ранхейм
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Дьерв
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Согндаль
 6 2 1 3 7 - 9 7
7.
Старт
 6 1 4 1 11 - 9 7
8.
Санднес
 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
Кристиансунд
 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
КФУМ
 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Скейд
 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Хёдд
 5 1 1 3 7 - 8 4
13.
Рёуфосс
 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 5 0 3 2 7 - 10 3
15.
Осане
 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Брюне
 5 0 1 4 4 - 11 1
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  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 8
Конгсвингер Joacim Holtan 8
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Френдеруп Никлас 4
Кристиансунд Картум Сандер Эрик 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Хуссейн Адан Абадала сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Anas Farah Ali бьет в цель!
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Бюэ Бендик из команды Ранхейм забивает с точки!
    • 5'
      Эрик Тонне сделал результативную передачу.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ранхейм 2:1 Мосс онлайн

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