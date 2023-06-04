Тур: 11. Стадион: EXTRA Arena. Зрители: 1692
0'
1:0
7' ПенальтиБюэ Бендик
1:1
33' ГолAnas Farah Ali
59' Желтая карточкаAlexander Haapnes
72' Желтая карточкаРегиниуссен Мадс
82' Желтая карточкаSondre Klingen Langaas
2:1
84' ГолПедерсен Мортен-Гамст
2:1
90' Не забитый пенальтиАлександерссон Ноа
90' Вторая желтая карточкаSondre Klingen Langaas
90' Желтая карточкаФрендеруп Никлас
90'+5
Ход матча
7'
1:0
33'
72'
84'
90'
90'
15
Erik
Toenne
20
Arne
Gunnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
12 Elias Bachke
-
18 Leonard Getz
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Ранхейм
Мосс
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|5 (3)
|0.45
|Солли Сиверт
|3
|0.27
|Arne Gunnes
|2
|0.18
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0.18
|Региниуссен Мадс
|1
|0.09
|Педерсен Мортен-Гамст
|1
|0.09
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|1
|0.09
|Erik Toenne
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Claudio Braga
|3 (1)
|0.27
|Anas Farah Ali
|2
|0.18
|Sebastian Pedersen II
|2
|0.18
|Marius Andresen2
|1
|0.09
|Александерссон Ноа
|1
|0.09
|Aksel Baran Potur
|1
|0.09
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.09
|Sivert Haugli
|1
|0.09
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Френдеруп Никлас
|4
|0
|Sondre Klingen Langaas
|2
|1
|Квигстад Лассе
|2
|1
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Erik Toenne
|2
|0
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0
|Региниуссен Мадс
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|4
|0
|Claudio Braga
|3
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Faites Makosso
|2
|0
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Sivert Haugli
|1
|0
|Ilir Kukleci
|1
|0
|Ian Hoffmann
|1
|0
|Aksel Baran Potur
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Мосс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
7
Ранхейм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Мосс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
3
4
Ранхейм
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Мосс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
3
11
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
6
60%
76-90
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
15
12
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
3
20%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
5
33%
3
25%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
13%
4
33%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
3
21%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Стриндхейм - Ранхейм 1:3 Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0
Кристиансунд - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Квик-Халден - Мосс 0:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ - Мосс 4:2
Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0 КФУМ - Мосс 4:2 Скейд - Мосс 1:0
Результаты матчей
Ранхейм
Мосс
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 64%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
41
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
65
38
110
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|8
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|8
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|4
|Кристиансунд
|Картум Сандер Эрик
|4