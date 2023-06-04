Тур: 11. Стадион: OBOS Idrettspark Nordre Aasen.
Ход матча
2'
33'
2:0
74'
39
Bendik
Rise
17
Hayder
Altai
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Hayder AltaiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Axel KrygerЗащитник
-
24 Jens HuseboeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Диа МамадуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
История личных встреч
Скейд
Брюне
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.45
|Будусон Джонни
|3 (1)
|0.27
|Мельхиор Маркус
|2
|0.18
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.09
|David Hickson
|1
|0.09
|Erik Nordengen
|1
|0.09
|Эффьом Максвелл
|1
|0.09
|Ulrich Ness
|1
|0.09
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abel William Stensrud
|3
|0.27
|Диа Мамаду
|3
|0.27
|Christian Landu Landu
|1
|0.09
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.09
|Sigurd Groenli
|1
|0.09
|Мненей Ноа
|1
|0.09
|Andreas Dybevik
|0
|0
|Robert Undheim
|0
|0
|Хатлехоль Йёрген
|0
|0
|Eirik Saunes
|0
|0
Карточки
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henning Toensberg Andresen
|2
|0
|Torje Naustdal
|0
|1
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|1
|0
|Мельхиор Маркус
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатлехоль Йёрген
|3
|0
|Sigurd Groenli
|3
|0
|Christian Landu Landu
|2
|0
|Балдвинссон Рогви
|2
|0
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Axel Kryger
|2
|0
|Abel William Stensrud
|2
|0
|Диа Мамаду
|2
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Jens Huseboe
|1
|0
|Мненей Ноа
|1
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|1
|0
|Ole Kevin Knappen
|1
|0
Результаты матчей
Скейд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Брюне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
4
Скейд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Брюне
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
6
6
Скейд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Брюне
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
14
5
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
14%
2
40%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
4
40%
76-90
Пропущено
23
14
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
9%
3
21%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
1
4%
4
29%
46-60
6
26%
2
14%
61-75
7
30%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Берум - Скейд 3:0 Кристиансунд - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2
Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0
Брюне
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вард Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - КФУМ 0:1 Rosseland - Брюне 1:3 Санднес - Брюне 2:0
Брюне - Дьерв 0:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Кристиансунд - Брюне 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:0 Согндаль - Брюне 2:2 Брюне - Старт 2:2 Ранхейм - Брюне 2:1 Брюне - Конгсвингер 2:1 Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1 Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0 Хонка - Брюне 2:2 Брюне - Викинг 0:2 Хёугесунн - Брюне 2:0 Брюне - Санднес 3:0
Результаты матчей
Скейд
Брюне
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Скейд
Брюне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
33
13
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
31
33
13
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
46
46
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|7
|0
|4
|17 - 12
|21
|2.
|2:1
|11
|6
|2
|3
|15 - 13
|20
|3.
|2:1
|11
|6
|2
|3
|15 - 14
|20
|4.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|5.
|0:1
|11
|4
|6
|1
|8 - 5
|18
|6.
|1:2
|11
|4
|5
|2
|25 - 18
|17
|7.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|8.
|1:2
|11
|4
|4
|3
|13 - 13
|16
|9.
|3:2
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|10.
|2:3
|11
|3
|4
|4
|16 - 13
|13
|11.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|10 - 10
|12
|12.
|1:1
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|13.
|1:1
|11
|2
|6
|3
|12 - 12
|12
|14.
|0:2
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|15.
|2:0
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|16.
|0:2
|11
|0
|5
|6
|10 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|2.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|3.
|1:2
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|4.
|2:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|9 - 8
|12
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|14 - 9
|10
|8.
|0:1
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|9.
|0:2
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|10.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 2
|8
|11.
|2:3
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|12.
|3:2
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|13.
|1:1
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|14.
|2:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|0:2
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|2.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|3.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|3:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|2:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|7.
|1:2
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|8.
|2:3
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|2:0
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|13.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|14.
|1:2
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|15.
|0:2
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|16.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|8
|Мьёндален
|Kristian Lien
|7
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Кристиансунд
|Картум Сандер Эрик
|4
|Ранхейм
|Квигстад Лассе
|1 2