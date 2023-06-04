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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 11. Стадион: .
Скейд
2:0
Второй тайм: 83'
Брюне
0'
1:0
2' Гол
Будусон Джонни
2:0
33' Гол
Kristoffer Hoven
74' Желтая карточка
Содаль Ларс-Эрик
12
Видтун-Нильсен
Симен
14
Henning
Toensberg
Andresen
4
Стейринг
Пер-Магнус
7
Ulrich
Ness
11
David
Hickson
8
Мельхиор
Маркус
2
Torje
Naustdal
39
Bendik
Rise
27
Kristoffer
Hoven
9
Будусон
Джонни
17
Hayder
Altai
99
Igor
Spiridonov
20
Sondre
Norheim
I
26
Axel
Kryger
24
Jens
Huseboe
15
Хатлехоль
Йёрген
9
Содаль
Ларс-Эрик
4
Christian
Landu
Landu
8
Andreas
Dybevik
7
Sigurd
Groenli
17
Elias
Arsvoll
18
Диа
Мамаду
Скейд
4-3-3
Брюне
3-5-2

История личных встреч

Скейд
Брюне

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
0:3
ПД
1:2
ВД
2:0
ВД
3:1
А
2:0
А
1:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 5 0.45
Будусон Джонни 3 (1) 0.27
Мельхиор Маркус 2 0.18
Стейринг Пер-Магнус 1 0.09
David Hickson 1 0.09
Erik Nordengen 1 0.09
Эффьом Максвелл 1 0.09
Ulrich Ness 1 0.09
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0
Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abel William Stensrud 3 0.27
Диа Мамаду 3 0.27
Christian Landu Landu 1 0.09
Ротихеуг Оливер 1 0.09
Sigurd Groenli 1 0.09
Мненей Ноа 1 0.09
Andreas Dybevik 0 0
Robert Undheim 0 0
Хатлехоль Йёрген 0 0
Eirik Saunes 0 0

Карточки

Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henning Toensberg Andresen 2 0
Torje Naustdal 0 1
Стейринг Пер-Магнус 1 0
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
Будусон Джонни 1 0
Erik Nordengen 1 0
Видтун-Нильсен Симен 1 0
Мельхиор Маркус 1 0
Лёкай Флёринд 1 0
Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатлехоль Йёрген 3 0
Sigurd Groenli 3 0
Christian Landu Landu 2 0
Балдвинссон Рогви 2 0
Andreas Dybevik 2 0
Axel Kryger 2 0
Abel William Stensrud 2 0
Диа Мамаду 2 0
Sondre Norheim I 1 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Jens Huseboe 1 0
Мненей Ноа 1 0
Содаль Ларс-Эрик 1 0
Ole Kevin Knappen 1 0

Результаты матчей

Скейд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Брюне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4
Скейд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Брюне
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

6
6
Скейд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Брюне
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

14
5
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
14%
2
40%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
1
10%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
4
40%
76-90

Пропущено

23
14
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
9%
3
21%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
1
4%
4
29%
46-60
6
26%
2
14%
61-75
7
30%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Берум - Скейд 3:0 Кристиансунд - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2
Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0
Брюне
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вард Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - КФУМ 0:1 Rosseland - Брюне 1:3 Санднес - Брюне 2:0
Брюне - Дьерв 0:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Кристиансунд - Брюне 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:0 Согндаль - Брюне 2:2 Брюне - Старт 2:2 Ранхейм - Брюне 2:1 Брюне - Конгсвингер 2:1 Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1 Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0 Хонка - Брюне 2:2 Брюне - Викинг 0:2 Хёугесунн - Брюне 2:0 Брюне - Санднес 3:0

Результаты матчей

Скейд
Брюне

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Скейд
Брюне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
1
3
3
1.5
1
3
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
4
6
1
9
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 2:0 11 7 0 4 17 - 12 21
2.
Согндаль
 2:1 11 6 2 3 15 - 13 20
3.
Ранхейм
 2:1 11 6 2 3 15 - 14 20
4.
Кристиансунд
 0:1 11 5 3 3 17 - 15 18
5.
Фредрикстад
 0:1 11 4 6 1 8 - 5 18
6.
Старт
 1:2 11 4 5 2 25 - 18 17
7.
КФУМ
 1:0 11 4 4 3 14 - 14 16
8.
Мосс
 1:2 11 4 4 3 13 - 13 16
9.
Дьерв
 3:2 11 4 3 4 17 - 17 15
10.
Санднес
 2:3 11 3 4 4 16 - 13 13
11.
Рёуфосс
 1:0 11 3 3 5 10 - 10 12
12.
Мьёндален
 1:1 11 3 3 5 14 - 16 12
13.
Хёдд
 1:1 11 2 6 3 12 - 12 12
14.
Брюне
 0:2 11 2 4 5 10 - 16 10
15.
Скейд
 2:0 11 2 4 5 15 - 23 10
16.
Осане
 0:2 11 0 5 6 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 2:1 5 4 1 0 8 - 4 13
2.
Кристиансунд
 0:1 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Мосс
 1:2 6 4 1 1 6 - 3 13
4.
Конгсвингер
 2:0 5 4 0 1 10 - 4 12
5.
Ранхейм
 2:1 5 4 0 1 9 - 8 12
6.
КФУМ
 1:0 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Старт
 1:2 5 3 1 1 14 - 9 10
8.
Фредрикстад
 0:1 5 2 3 0 4 - 2 9
9.
Брюне
 0:2 6 2 3 1 6 - 5 9
10.
Рёуфосс
 1:0 5 2 2 1 6 - 2 8
11.
Санднес
 2:3 6 2 2 2 10 - 7 8
12.
Дьерв
 3:2 6 2 2 2 10 - 10 8
13.
Хёдд
 1:1 6 1 5 0 5 - 4 8
14.
Скейд
 2:0 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Мьёндален
 1:1 6 1 2 3 7 - 9 5
16.
Осане
 0:2 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 2:0 6 3 0 3 7 - 8 9
2.
Фредрикстад
 0:1 6 2 3 1 4 - 3 9
3.
Ранхейм
 2:1 6 2 2 2 6 - 6 8
4.
Мьёндален
 1:1 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Дьерв
 3:2 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Согндаль
 2:1 6 2 1 3 7 - 9 7
7.
Старт
 1:2 6 1 4 1 11 - 9 7
8.
Санднес
 2:3 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
Кристиансунд
 0:1 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
КФУМ
 1:0 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Скейд
 2:0 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Хёдд
 1:1 5 1 1 3 7 - 8 4
13.
Рёуфосс
 1:0 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 1:2 5 0 3 2 7 - 10 3
15.
Осане
 0:2 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Брюне
 0:2 5 0 1 4 4 - 11 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Конгсвингер Joacim Holtan 8
Мьёндален Kristian Lien 7
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Кристиансунд Картум Сандер Эрик 4
Ранхейм Квигстад Лассе 1 2
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Скейд
Ничья
Брюне
2.03
3.82
91.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Скейд 2:0 Брюне онлайн

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