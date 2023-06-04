Тур: 11. Стадион: OBOS Idrettspark Nordre Aasen. Зрители: 594
0'
1:0
1' ГолБудусон Джонни
2:0
33' ГолKristoffer Hoven
74' Желтая карточкаСодаль Ларс-Эрик
87' Желтая карточкаВидтун-Нильсен Симен
90'+6
Ход матча
1'
33'
2:0
74'
39
Bendik
Rise
17
Hayder
Altai
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Hayder AltaiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Axel KrygerЗащитник
-
24 Jens HuseboeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Диа МамадуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
История личных встреч
Скейд
Брюне
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.45
|Будусон Джонни
|3 (1)
|0.27
|Мельхиор Маркус
|2
|0.18
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.09
|David Hickson
|1
|0.09
|Erik Nordengen
|1
|0.09
|Эффьом Максвелл
|1
|0.09
|Ulrich Ness
|1
|0.09
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abel William Stensrud
|3
|0.27
|Диа Мамаду
|3
|0.27
|Christian Landu Landu
|1
|0.09
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.09
|Sigurd Groenli
|1
|0.09
|Мненей Ноа
|1
|0.09
|Andreas Dybevik
|0
|0
|Robert Undheim
|0
|0
|Хатлехоль Йёрген
|0
|0
|Eirik Saunes
|0
|0
Карточки
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henning Toensberg Andresen
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|2
|0
|Torje Naustdal
|0
|1
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Мельхиор Маркус
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатлехоль Йёрген
|3
|0
|Sigurd Groenli
|3
|0
|Christian Landu Landu
|2
|0
|Балдвинссон Рогви
|2
|0
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Axel Kryger
|2
|0
|Abel William Stensrud
|2
|0
|Диа Мамаду
|2
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|2
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Jens Huseboe
|1
|0
|Мненей Ноа
|1
|0
|Ole Kevin Knappen
|1
|0
Результаты матчей
Скейд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Брюне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
4
Скейд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Брюне
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
6
6
Скейд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Брюне
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
14
5
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
14%
2
40%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
3
20%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
4
40%
76-90
Пропущено
23
16
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
9%
4
25%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
1
4%
4
25%
46-60
6
26%
2
13%
61-75
7
30%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Берум - Скейд 3:0 Кристиансунд - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2
Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0
Брюне
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вард Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - КФУМ 0:1 Rosseland - Брюне 1:3 Санднес - Брюне 2:0
Брюне - Дьерв 0:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Кристиансунд - Брюне 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:0 Согндаль - Брюне 2:2 Брюне - Старт 2:2 Ранхейм - Брюне 2:1 Брюне - Конгсвингер 2:1 Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1 Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0 Хонка - Брюне 2:2 Брюне - Викинг 0:2 Хёугесунн - Брюне 2:0 Брюне - Санднес 3:0
Результаты матчей
Скейд
Брюне
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Скейд
Брюне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
23
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
33
14
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
56
47
110
110
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|8
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|8
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|4
|Кристиансунд
|Картум Сандер Эрик
|4