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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 594
Скейд
2:0
Конец матча
Брюне
0'
1:0
1' Гол
Будусон Джонни
2:0
33' Гол
Kristoffer Hoven
74' Желтая карточка
Содаль Ларс-Эрик
87' Желтая карточка
Видтун-Нильсен Симен
90'+6
12
Видтун-Нильсен
Симен
14
Henning
Toensberg
Andresen
4
Стейринг
Пер-Магнус
7
Ulrich
Ness
11
David
Hickson
8
Мельхиор
Маркус
2
Torje
Naustdal
39
Bendik
Rise
27
Kristoffer
Hoven
9
Будусон
Джонни
17
Hayder
Altai
99
Igor
Spiridonov
20
Sondre
Norheim
I
26
Axel
Kryger
24
Jens
Huseboe
15
Хатлехоль
Йёрген
9
Содаль
Ларс-Эрик
4
Christian
Landu
Landu
8
Andreas
Dybevik
7
Sigurd
Groenli
17
Elias
Arsvoll
18
Диа
Мамаду
Скейд
4-3-3
Брюне
3-5-2

История личных встреч

Скейд
Брюне

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
0:3
ПД
1:2
ВД
2:0
ВД
3:1
А
2:0
А
1:0

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 5 0.45
Будусон Джонни 3 (1) 0.27
Мельхиор Маркус 2 0.18
Стейринг Пер-Магнус 1 0.09
David Hickson 1 0.09
Erik Nordengen 1 0.09
Эффьом Максвелл 1 0.09
Ulrich Ness 1 0.09
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0
Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abel William Stensrud 3 0.27
Диа Мамаду 3 0.27
Christian Landu Landu 1 0.09
Ротихеуг Оливер 1 0.09
Sigurd Groenli 1 0.09
Мненей Ноа 1 0.09
Andreas Dybevik 0 0
Robert Undheim 0 0
Хатлехоль Йёрген 0 0
Eirik Saunes 0 0

Карточки

Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henning Toensberg Andresen 2 0
Видтун-Нильсен Симен 2 0
Torje Naustdal 0 1
Стейринг Пер-Магнус 1 0
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
Будусон Джонни 1 0
Erik Nordengen 1 0
Мельхиор Маркус 1 0
Лёкай Флёринд 1 0
Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатлехоль Йёрген 3 0
Sigurd Groenli 3 0
Christian Landu Landu 2 0
Балдвинссон Рогви 2 0
Andreas Dybevik 2 0
Axel Kryger 2 0
Abel William Stensrud 2 0
Диа Мамаду 2 0
Содаль Ларс-Эрик 2 0
Sondre Norheim I 1 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Jens Huseboe 1 0
Мненей Ноа 1 0
Ole Kevin Knappen 1 0

Результаты матчей

Скейд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Брюне
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4
Скейд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Брюне
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

6
6
Скейд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Брюне
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

14
5
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
14%
2
40%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
4
29%
1
20%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

15
10
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
3
20%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
4
40%
76-90

Пропущено

23
16
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
9%
4
25%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
3
13%
3
19%
31-45
1
4%
4
25%
46-60
6
26%
2
13%
61-75
7
30%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Берум - Скейд 3:0 Кристиансунд - Скейд 2:2 Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2
Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0
Брюне
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Вард Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - КФУМ 0:1 Rosseland - Брюне 1:3 Санднес - Брюне 2:0
Брюне - Дьерв 0:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Кристиансунд - Брюне 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:0 Согндаль - Брюне 2:2 Брюне - Старт 2:2 Ранхейм - Брюне 2:1 Брюне - Конгсвингер 2:1 Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1 Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0 Хонка - Брюне 2:2 Брюне - Викинг 0:2 Хёугесунн - Брюне 2:0 Брюне - Санднес 3:0

Результаты матчей

Скейд
Брюне

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Скейд
Брюне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 11 7 0 4 17 - 13 21
2.
Согндаль
 11 6 2 3 15 - 13 20
3.
Ранхейм
 11 6 2 3 15 - 14 20
4.
Фредрикстад
 11 4 7 0 9 - 5 19
5.
Кристиансунд
 11 5 3 3 17 - 16 18
6.
Старт
 11 4 5 2 25 - 18 17
7.
КФУМ
 11 4 4 3 15 - 14 16
8.
Мосс
 11 4 4 3 13 - 13 16
9.
Дьерв
 11 4 3 4 17 - 17 15
10.
Мьёндален
 11 4 2 5 15 - 16 14
11.
Санднес
 11 3 4 4 16 - 13 13
12.
Хёдд
 11 2 5 4 12 - 13 11
13.
Рёуфосс
 11 2 4 5 10 - 11 10
14.
Брюне
 11 2 4 5 10 - 16 10
15.
Скейд
 11 2 4 5 15 - 23 10
16.
Осане
 11 0 5 6 11 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 5 4 1 0 8 - 4 13
2.
Кристиансунд
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Мосс
 6 4 1 1 6 - 3 13
4.
Конгсвингер
 5 4 0 1 10 - 4 12
5.
Ранхейм
 5 4 0 1 9 - 8 12
6.
КФУМ
 6 3 2 1 11 - 6 11
7.
Старт
 5 3 1 1 14 - 9 10
8.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
9.
Брюне
 6 2 3 1 6 - 5 9
10.
Санднес
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Дьерв
 6 2 2 2 10 - 10 8
12.
Хёдд
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Рёуфосс
 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Скейд
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Мьёндален
 6 1 2 3 7 - 9 5
16.
Осане
 5 0 2 3 7 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 6 2 4 0 5 - 3 10
2.
Мьёндален
 5 3 0 2 8 - 7 9
3.
Конгсвингер
 6 3 0 3 7 - 9 9
4.
Ранхейм
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Дьерв
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Согндаль
 6 2 1 3 7 - 9 7
7.
Старт
 6 1 4 1 11 - 9 7
8.
Санднес
 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
Кристиансунд
 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
КФУМ
 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Скейд
 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Хёдд
 5 1 1 3 7 - 8 4
13.
Рёуфосс
 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 5 0 3 2 7 - 10 3
15.
Осане
 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Брюне
 5 0 1 4 4 - 11 1
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Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 8
Конгсвингер Joacim Holtan 8
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Френдеруп Никлас 4
Кристиансунд Картум Сандер Эрик 4
Весь список
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