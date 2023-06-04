Тур: 11. Стадион: Oerjans Vall.
0'
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
21
Странд
Симон
18
Садику
Лорет
20
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Вагич ПавлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Jusef Erabi
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Хальмстад
Хаммарбю
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.14
Среднее время на гол
77
78
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
0.67
Среднее время на гол
57
135
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.38
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
97
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Viktor Granath
|4 (1)
|0.36
|Ахльстранд Эрик
|3
|0.27
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.09
|Карлссон Каспер
|1
|0.09
|Боаки Томас
|1
|0.09
|Gabriel Wallentin
|1
|0.09
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Ульссон Маркус
|0
|0
|Йоханссон Александр II
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|3 (2)
|0.25
|Джуканович Виктор
|3
|0.25
|Садику Лорет
|1
|0.08
|Теки Тесфальдет
|1
|0.08
|Налич Ади
|1
|0.08
|Маркус Карлссон
|1
|0.08
|Нильссон Джоэл
|1
|0.08
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.08
|Маджед Монтадер
|1
|0.08
|Nathaniel Adjei
|1
|0.08
|Саиди Абдельрахман
|0
|0
|Странд Симон
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сведберг Джонатан
|4
|0
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Алланссон Йоэль
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Карлссон Каспер
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Naeem Mohammed
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странд Симон
|3
|1
|Куртулус Эдвин
|2
|1
|Nathaniel Adjei
|2
|1
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|Бесара Нахир
|2
|0
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Садику Лорет
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Джуканович Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хаммарбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
6
Хальмстад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Хаммарбю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
4
9
Хальмстад
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Хаммарбю
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
4
15
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
14
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
25%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
50%
3
21%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
4
44%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Пропущено
12
6
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
4
33%
1
17%
61-75
2
17%
2
33%
76-90
Забито
11
15
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
1
7%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
2
18%
6
40%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
1
9%
1
7%
76-90
Пропущено
16
20
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
6%
2
10%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
4
25%
4
20%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
4
25%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0
Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0
Хаммарбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3
Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3
Результаты матчей
Хальмстад
Хаммарбю
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
74
46
56
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|25 - 8
|25
|2.
|10
|8
|1
|1
|23 - 9
|25
|3.
|11
|7
|1
|3
|29 - 13
|22
|4.
|11
|6
|1
|4
|16 - 14
|19
|5.
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|6.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|8.
|0:0
|11
|5
|1
|5
|11 - 16
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|10.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|11.
|10
|4
|0
|6
|9 - 11
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|13 - 27
|11
|13.
|10
|1
|5
|4
|11 - 18
|8
|14.
|11
|1
|4
|6
|11 - 14
|7
|15.
|1:1
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|16.
|10
|0
|5
|5
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|21 - 8
|15
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|16 - 3
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|6.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|8.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|13.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|11.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|15.
|1:1
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|10 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|5 (6)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|4
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4