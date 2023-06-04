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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 11. Стадион: .
Хальмстад
0:0
Второй тайм: 82'
Хаммарбю
0'

Ход матча

63'
 
Саиди Абдельрахман
Налич Ади
63'
 
Нильссон Джоэл
Маджед Монтадер

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Хаммарбю
6.80
3.40
4.70
Все Коэффициенты
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Ульссон
Маркус
6
Алланссон
Йоэль
24
Аль-Аммари
Амир
8
Сведберг
Джонатан
7
Карлссон
Каспер
10
Ахльстранд
Эрик
9
Viktor
Granath
1
Довин
Оливер
36
Маркус
Карлссон
4
Куртулус
Эдвин
30
Пинас
Шакилль
21
Странд
Симон
5
Теки
Тесфальдет
18
Садику
Лорет
20
Бесара
Нахир
38
Маджед
Монтадер
9
Налич
Ади
17
Миккельсен
Эугуст
Хальмстад
4-4-2
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
Хаммарбю

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

А
0:0
А
1:1
А
1:3
А
1:2
ТМК
4:1
А
2:1
А
2:2
С
2:0
С
1:0
А
1:0
А
0:0
А
2:1
А
1:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.14

Среднее время на гол

77
78

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.67

Среднее время на гол

57
135

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.38
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
97

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Viktor Granath 4 (1) 0.36
Ахльстранд Эрик 3 0.27
Офосу-Айе Фил 1 0.09
Карлссон Каспер 1 0.09
Боаки Томас 1 0.09
Gabriel Wallentin 1 0.09
Сведберг Джонатан 0 0
Ульссон Маркус 0 0
Йоханссон Александр II 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 3 (2) 0.25
Джуканович Виктор 3 0.25
Садику Лорет 1 0.08
Теки Тесфальдет 1 0.08
Налич Ади 1 0.08
Маркус Карлссон 1 0.08
Нильссон Джоэл 1 0.08
Миккельсен Эугуст 1 0.08
Маджед Монтадер 1 0.08
Nathaniel Adjei 1 0.08
Саиди Абдельрахман 0 0
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сведберг Джонатан 4 0
Gabriel Wallentin 2 1
Алланссон Йоэль 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Карлссон Каспер 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Naeem Mohammed 1 0
Viktor Granath 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странд Симон 3 1
Куртулус Эдвин 2 1
Nathaniel Adjei 2 1
Хаммар Фредрик 3 0
Бесара Нахир 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Фенгер Мадс 1 0
Садику Лорет 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Довин Оливер 1 0
Джуканович Виктор 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хаммарбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
6
Хальмстад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Хаммарбю
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

4
9
Хальмстад
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Хаммарбю
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

4
15

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
14
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
1
25%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
25%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
50%
3
21%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
4
44%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

12
6
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
25%
1
17%
46-60
4
33%
1
17%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
1
7%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
2
18%
6
40%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
1
9%
1
7%
76-90

Пропущено

16
20
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
6%
2
10%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
4
25%
4
20%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
4
25%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мьельбю - Хальмстад 0:2 Сириус - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Мальмё 0:1 Хальмстад - Хеккен 1:0
Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0 Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0
Хаммарбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хаммарбю - Вернаму 0:2 Дегерфорс - Хаммарбю 2:2 Гётеборг - Хаммарбю 1:1 Хаммарбю - Юргорден 4:3
Хаммарбю - Мьельбю 0:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Хаммарбю - Варберг БоИС 2:0 АИК - Хаммарбю 2:0 Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3

Результаты матчей

Хальмстад
Хаммарбю

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
4
4
6
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 10 8 1 1 25 - 8 25
2.
Мальмё
 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Хеккен
 11 7 1 3 29 - 13 22
4.
Юргорден
 11 6 1 4 16 - 14 19
5.
Броммапойкарна
 11 6 1 4 15 - 14 19
6.
Кальмар
 1:1 11 5 3 3 15 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
8.
Хальмстад
 0:0 11 5 1 5 11 - 16 16
9.
Мьельбю
 11 4 3 4 9 - 9 15
10.
Хаммарбю
 0:0 12 3 4 5 15 - 20 13
11.
Вернаму
 10 4 0 6 9 - 11 12
12.
Дегерфорс
 11 3 2 6 13 - 27 11
13.
Сириус
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Гётеборг
 11 1 4 6 11 - 14 7
15.
АИК
 1:1 11 1 4 6 8 - 15 7
16.
Варберг БоИС
 10 0 5 5 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Хеккен
 6 5 0 1 21 - 8 15
3.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Эльфсборг
 5 4 0 1 16 - 3 12
5.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
6.
Хаммарбю
 0:0 5 3 1 1 9 - 6 10
7.
Кальмар
 1:1 5 3 1 1 9 - 6 10
8.
Хальмстад
 0:0 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 1:1 5 1 3 1 5 - 6 6
14.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
15.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
16.
Сириус
 4 0 1 3 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Броммапойкарна
 6 4 0 2 9 - 9 12
4.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Кальмар
 1:1 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 2 - 4 7
8.
Сириус
 6 1 4 1 6 - 8 7
9.
Вернаму
 5 2 0 3 5 - 7 6
10.
Хальмстад
 0:0 5 2 0 3 6 - 12 6
11.
Хаммарбю
 0:0 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Гётеборг
 5 0 2 3 3 - 9 2
14.
Юргорден
 5 0 1 4 5 - 12 1
15.
АИК
 1:1 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 10 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Хеккен Ларсен Ларс Олден 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Хаммарбю Странд Симон 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 4
Хальмстад Сведберг Джонатан 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 63'
    Montader Madjed уходит с поля. Нильссон Джоэл выходит вместо него
  • 63'
    Налич Ади уходит с поля. Саиди Абдельрахман выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Хаммарбю
6.80
3.40
4.70
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Где смотреть матч Хальмстад 0:0 Хаммарбю онлайн

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