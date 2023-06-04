Тур: 11. Стадион: КФУМ Арена.
1:0
Второй тайм: 81'
Ход матча
58'
62'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
КФУМ
Кристиансунд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Среднее время на гол
30
135
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
112
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robin Rasch
|4 (1)
|0.36
|Remi Svindland
|2
|0.18
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|2
|0.18
|Obilor Denzel Okeke
|1
|0.09
|Simen Hestnes
|1
|0.09
|Dadi Dodou Gaye
|1
|0.09
|Kristoffer Harrison
|1
|0.09
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.09
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0.09
|Нджиэ Мусса
|0
|0
|Yasir Abdiqadir Saad
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|5 (1)
|0.45
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.27
|Mikkel Rakneberg
|3
|0.27
|Leander Alvheim
|3
|0.27
|Мава Мозес
|2
|0.18
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.09
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Ертсен Торгиль
|0
|0
|Нилсен Снорре
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Карточки
КФУМ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simen Hestnes
|3
|0
|Ayoub Aleesami
|2
|0
|Petter Nosakhare Dahl
|2
|0
|Robin Rasch
|1
|0
|Remi Svindland
|1
|0
|Akinsola Akinyemi
|1
|0
|Momodou Lion Njie
|1
|0
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0
|Yasir Abdiqadir Saad
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Картум Сандер Эрик
|4
|0
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
|Leander Alvheim
|1
|0
|Кристиан Михельсен
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Кристиансунд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
2
КФУМ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
4
12
КФУМ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Кристиансунд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
7
14
Голы по времени матча
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
50%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
50%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
4
29%
4
29%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
3
21%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Йеллеросен - КФУМ 1:2 Брюне - КФУМ 0:1 Хёнефосс - КФУМ 1:4 КФУМ - Мосс 4:2
Фредрикстад - КФУМ 1:0 КФУМ - Конгсвингер 2:0 Мьёндален - КФУМ 2:2 КФУМ - Старт 2:2 Осане - КФУМ 1:1 КФУМ - Ранхейм 0:1 Рёуфосс - КФУМ 4:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Эргрюте - КФУМ 0:5 КФУМ - Улленсакер-Киса 1:0 КФУМ - Люн 4:3 КФУМ - Норстранд 1:2 Тромсё - КФУМ 1:1 Старт - КФУМ 5:4 КФУМ - Мосс 4:2
Кристиансунд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Левангер - Кристиансунд 0:2 Кристиансунд - Скейд 2:2 Томрефьорд - Кристиансунд 0:2 Дьерв - Кристиансунд 1:1
Кристиансунд - Ранхейм 3:2 Санднес - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Брюне 3:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1 Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Старт - Кристиансунд 4:0 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1
Результаты матчей
КФУМ
Кристиансунд
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
КФУМ
Кристиансунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
51
14
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
46
64
19
37
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|7
|0
|4
|17 - 12
|21
|2.
|2:1
|11
|6
|2
|3
|15 - 13
|20
|3.
|2:1
|11
|6
|2
|3
|15 - 14
|20
|4.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|5.
|0:1
|11
|4
|6
|1
|8 - 5
|18
|6.
|1:2
|11
|4
|5
|2
|25 - 18
|17
|7.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|8.
|1:2
|11
|4
|4
|3
|13 - 13
|16
|9.
|3:2
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|10.
|2:3
|11
|3
|4
|4
|16 - 13
|13
|11.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|10 - 10
|12
|12.
|1:1
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|13.
|1:1
|11
|2
|6
|3
|12 - 12
|12
|14.
|0:2
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|15.
|2:0
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|16.
|0:2
|11
|0
|5
|6
|10 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|2.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|3.
|1:2
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|4.
|2:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|9 - 8
|12
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|14 - 9
|10
|8.
|0:1
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|9.
|0:2
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|10.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 2
|8
|11.
|2:3
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|12.
|3:2
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|13.
|1:1
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|14.
|2:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|0:2
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|2.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|3.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|3:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|2:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|7.
|1:2
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|8.
|2:3
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|2:0
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|13.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|14.
|1:2
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|15.
|0:2
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|16.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|8
|Мьёндален
|Kristian Lien
|7
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Кристиансунд
|Картум Сандер Эрик
|4
|Ранхейм
|Квигстад Лассе
|1 2