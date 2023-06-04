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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 11. Стадион: .
КФУМ
1:0
Второй тайм: 81'
Кристиансунд
0'
45' Желтая карточка
Картум Сандер Эрик
58' Желтая карточка
Мава Мозес
1:0
62' Гол
Robin Rasch
1
Emil
Oedegaard
5
Akinsola
Akinyemi
4
Momodou
Lion
Njie
15
Mathias
Toennessen
3
Dadi
Dodou
Gaye
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
2
Keivan
Ghaedamini
6
Remi
Svindland
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
18
Obilor
Denzel
Okeke
1
Макдермот
Шон
19
Коли
Алиу
6
Хопмарк
Андреас
26
Виллиамсен
Макс
2
Нилсен
Снорре
15
Mikkel
Rakneberg
21
Брохолм
Мариус
16
Конрадсен-Сейде
Миккель
8
Картум
Сандер
Эрик
11
Мава
Мозес
9
Стокке
Беньямин
КФУМ
3-4-3
Кристиансунд
5-3-2

История личных встреч

КФУМ
Кристиансунд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
3:1
ПД
3:2
ПД
0:0
2ЙД
0:1
2ЙД
3:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Среднее время на гол

30
135

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
112

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robin Rasch 4 (1) 0.36
Remi Svindland 2 0.18
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0.18
Obilor Denzel Okeke 1 0.09
Simen Hestnes 1 0.09
Dadi Dodou Gaye 1 0.09
Kristoffer Harrison 1 0.09
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.09
Sverre Hakami Sandal 1 0.09
Нджиэ Мусса 0 0
Yasir Abdiqadir Saad 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 5 (1) 0.45
Картум Сандер Эрик 3 0.27
Mikkel Rakneberg 3 0.27
Leander Alvheim 3 0.27
Мава Мозес 2 0.18
Ульвестад Дан Петер 1 0.09
Сивертсен Оскар 0 0
Ертсен Торгиль 0 0
Нилсен Снорре 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0

Карточки

КФУМ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simen Hestnes 3 0
Ayoub Aleesami 2 0
Petter Nosakhare Dahl 2 0
Robin Rasch 1 0
Remi Svindland 1 0
Akinsola Akinyemi 1 0
Momodou Lion Njie 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Yasir Abdiqadir Saad 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 3 1
Картум Сандер Эрик 4 0
Ертсен Торгиль 3 0
Виллиамсен Макс 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Мава Мозес 1 0
Ярл Себастиан 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Leander Alvheim 1 0
Кристиан Михельсен 1 0

Результаты матчей

КФУМ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Кристиансунд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
2
КФУМ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

4
12
КФУМ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Кристиансунд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

7
14

Голы по времени матча

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
2
50%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
50%
2
17%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
15%
1
6%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
3
21%
2
14%
31-45
4
29%
4
29%
46-60
1
7%
2
14%
61-75
3
21%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Йеллеросен - КФУМ 1:2 Брюне - КФУМ 0:1 Хёнефосс - КФУМ 1:4 КФУМ - Мосс 4:2
Фредрикстад - КФУМ 1:0 КФУМ - Конгсвингер 2:0 Мьёндален - КФУМ 2:2 КФУМ - Старт 2:2 Осане - КФУМ 1:1 КФУМ - Ранхейм 0:1 Рёуфосс - КФУМ 4:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Эргрюте - КФУМ 0:5 КФУМ - Улленсакер-Киса 1:0 КФУМ - Люн 4:3 КФУМ - Норстранд 1:2 Тромсё - КФУМ 1:1 Старт - КФУМ 5:4 КФУМ - Мосс 4:2
Кристиансунд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Левангер - Кристиансунд 0:2 Кристиансунд - Скейд 2:2 Томрефьорд - Кристиансунд 0:2 Дьерв - Кристиансунд 1:1
Кристиансунд - Ранхейм 3:2 Санднес - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Брюне 3:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1 Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Старт - Кристиансунд 4:0 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1

Результаты матчей

КФУМ
Кристиансунд

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

КФУМ
Кристиансунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
5
1
1
4
2.5
2
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
6
4
1
9
2.5
3
7
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 2:0 11 7 0 4 17 - 12 21
2.
Согндаль
 2:1 11 6 2 3 15 - 13 20
3.
Ранхейм
 2:1 11 6 2 3 15 - 14 20
4.
Кристиансунд
 0:1 11 5 3 3 17 - 15 18
5.
Фредрикстад
 0:1 11 4 6 1 8 - 5 18
6.
Старт
 1:2 11 4 5 2 25 - 18 17
7.
КФУМ
 1:0 11 4 4 3 14 - 14 16
8.
Мосс
 1:2 11 4 4 3 13 - 13 16
9.
Дьерв
 3:2 11 4 3 4 17 - 17 15
10.
Санднес
 2:3 11 3 4 4 16 - 13 13
11.
Рёуфосс
 1:0 11 3 3 5 10 - 10 12
12.
Мьёндален
 1:1 11 3 3 5 14 - 16 12
13.
Хёдд
 1:1 11 2 6 3 12 - 12 12
14.
Брюне
 0:2 11 2 4 5 10 - 16 10
15.
Скейд
 2:0 11 2 4 5 15 - 23 10
16.
Осане
 0:2 11 0 5 6 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 2:1 5 4 1 0 8 - 4 13
2.
Кристиансунд
 0:1 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Мосс
 1:2 6 4 1 1 6 - 3 13
4.
Конгсвингер
 2:0 5 4 0 1 10 - 4 12
5.
Ранхейм
 2:1 5 4 0 1 9 - 8 12
6.
КФУМ
 1:0 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Старт
 1:2 5 3 1 1 14 - 9 10
8.
Фредрикстад
 0:1 5 2 3 0 4 - 2 9
9.
Брюне
 0:2 6 2 3 1 6 - 5 9
10.
Рёуфосс
 1:0 5 2 2 1 6 - 2 8
11.
Санднес
 2:3 6 2 2 2 10 - 7 8
12.
Дьерв
 3:2 6 2 2 2 10 - 10 8
13.
Хёдд
 1:1 6 1 5 0 5 - 4 8
14.
Скейд
 2:0 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Мьёндален
 1:1 6 1 2 3 7 - 9 5
16.
Осане
 0:2 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 2:0 6 3 0 3 7 - 8 9
2.
Фредрикстад
 0:1 6 2 3 1 4 - 3 9
3.
Ранхейм
 2:1 6 2 2 2 6 - 6 8
4.
Мьёндален
 1:1 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Дьерв
 3:2 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Согндаль
 2:1 6 2 1 3 7 - 9 7
7.
Старт
 1:2 6 1 4 1 11 - 9 7
8.
Санднес
 2:3 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
Кристиансунд
 0:1 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
КФУМ
 1:0 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Скейд
 2:0 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Хёдд
 1:1 5 1 1 3 7 - 8 4
13.
Рёуфосс
 1:0 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 1:2 5 0 3 2 7 - 10 3
15.
Осане
 0:2 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Брюне
 0:2 5 0 1 4 4 - 11 1
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  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Конгсвингер Joacim Holtan 8
Мьёндален Kristian Lien 7
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Кристиансунд Картум Сандер Эрик 4
Ранхейм Квигстад Лассе 1 2
Весь список
  • Желтая карточка
    58'
    Мава Мозес получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Картум Сандер Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
КФУМ
Ничья
Кристиансунд
2.75
6.30
47.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч КФУМ 1:0 Кристиансунд онлайн

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