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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 1612
Санднес
2:3
Конец матча
Дьерв
0'
0:1
17' Гол
Erik Groenner
39' Желтая карточка
Andre Rosmer Richstad
0:2
41' Гол
Педру Самуэл
1:2
44' Гол
Хейланн Томми
2:2
45' Гол
Хейланн Томми
2:3
54' Гол
Erik Groenner
79' Желтая карточка
Daniel Braut
80' Желтая карточка
Педру Самуэл
90'+7
1
Фальк
Аслак
14
Торстейнбё
Фредерик
3
Espen
Hammer
Berger
4
Kristoffer
Hey
21
Anders
Hiim
8
Matias
Belli
Moldskred
22
Таддесе
Хоренус
17
Ingvald
Halgunset
9
Рамсланн
Мартин
10
Хейланн
Томми
26
Artan
Memedov
20
Oeystein
Oevretveit
27
Филиберт
Энцо
5
Erik
Sandberg
4
Ange
Mutsinzi
2
Torje
Wichne
21
Эукленн
Сондре
6
Вихманн
Матиас
19
Iman
Mafi
18
Andre
Rosmer
Richstad
28
Erik
Groenner
11
Педру
Самуэл
Санднес
4-3-3
Дьерв
3-4-3

История личных встреч

Санднес
Дьерв

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

16 матчей

18.8%
37.5%
43.7%
3 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

ТМК
1:0
ТМК
2:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
2:3
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
2:2

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.11
0.43

Среднее время на гол

81
210

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1.14
1.33

Среднее время на гол

78
67

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.13
0.94

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

80
96

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 6 (1) 0.55
Matias Belli Moldskred 4 0.36
Рамсланн Мартин 2 0.18
Artan Memedov 1 0.09
Anders Hiim 1 0.09
Ingvald Halgunset 1 0.09
Jonas Brune Aune 1 0.09
Торстейнбё Фредерик 0 0
Herman Kleppa 0 0
Henrik Bjoergen Jensen 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 6 0.55
Угланн Микаэль 2 0.18
Ange Mutsinzi 2 0.18
Erik Groenner 2 0.18
Вильсон Петер 1 0.09
Iman Mafi 1 0.09
Torje Wichne 1 0.09
Вихманн Матиас 0 0
Andre Rosmer Richstad 0 0
Эукленн Сондре 0 0

Карточки

Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Endre Osenbroch 2 1
Matias Belli Moldskred 3 0
Kristoffer Hey 2 0
Хейланн Томми 1 0
Торстейнбё Фредерик 1 0
Herman Kleppa 1 0
Artan Memedov 1 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 1 0
Daniel Braut 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филиберт Энцо 1 1
Вихманн Матиас 2 0
Бренден Эрик 2 0
Torje Wichne 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Thomas Ness2 2 0
Lucas Larade 2 0
Erik Sandberg 1 0
Сейнтье Джереми 1 0
Педру Самуэл 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Andre Rosmer Richstad 1 0

Результаты матчей

Санднес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Дьерв
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

4
2
Санднес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Дьерв
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

6
8
Санднес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Дьерв
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
10

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

6
10
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 5
1
17%
2
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
1
6%
2
13%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
5
31%
3
19%
76-90

Пропущено

13
18
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
4
31%
1
6%
16-30
4
31%
6
33%
31-45
4
31%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
8%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сутра - Санднес 2:1 Мьёндален - Санднес 1:3 Дьерв 1919 - Санднес 1:6 Санднес - Брюне 2:0
Старт - Санднес 3:3 Санднес - Кристиансунд 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Санднес - Конгсвингер 1:2 Фредрикстад - Санднес 0:0 Санднес - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Санднес 1:0 Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Старт 2:1 Санднес - Хёугесунн 0:3 Санднес - Дьерв 1:0 Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1 Санднес - Арендал 1:0
Дьерв
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Арендал - Дьерв 0:1 Дьерв - Хёдд 2:1 Мандалскамератене - Дьерв 0:3 Дьерв - Кристиансунд 1:1
Брюне - Дьерв 0:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2 Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4

Результаты матчей

Санднес
Дьерв

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Санднес
Дьерв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
2
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
5
6
3
8
2.5
2
9
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 11 7 0 4 17 - 13 21
2.
Согндаль
 11 6 2 3 15 - 13 20
3.
Ранхейм
 11 6 2 3 15 - 14 20
4.
Фредрикстад
 11 4 7 0 9 - 5 19
5.
Кристиансунд
 11 5 3 3 17 - 16 18
6.
Старт
 11 4 5 2 25 - 18 17
7.
КФУМ
 11 4 4 3 15 - 14 16
8.
Мосс
 11 4 4 3 13 - 13 16
9.
Дьерв
 11 4 3 4 17 - 17 15
10.
Мьёндален
 11 4 2 5 15 - 16 14
11.
Санднес
 11 3 4 4 16 - 13 13
12.
Хёдд
 11 2 5 4 12 - 13 11
13.
Рёуфосс
 11 2 4 5 10 - 11 10
14.
Брюне
 11 2 4 5 10 - 16 10
15.
Скейд
 11 2 4 5 15 - 23 10
16.
Осане
 11 0 5 6 11 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 5 4 1 0 8 - 4 13
2.
Кристиансунд
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Мосс
 6 4 1 1 6 - 3 13
4.
Конгсвингер
 5 4 0 1 10 - 4 12
5.
Ранхейм
 5 4 0 1 9 - 8 12
6.
КФУМ
 6 3 2 1 11 - 6 11
7.
Старт
 5 3 1 1 14 - 9 10
8.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
9.
Брюне
 6 2 3 1 6 - 5 9
10.
Санднес
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Дьерв
 6 2 2 2 10 - 10 8
12.
Хёдд
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Рёуфосс
 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Скейд
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Мьёндален
 6 1 2 3 7 - 9 5
16.
Осане
 5 0 2 3 7 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 6 2 4 0 5 - 3 10
2.
Мьёндален
 5 3 0 2 8 - 7 9
3.
Конгсвингер
 6 3 0 3 7 - 9 9
4.
Ранхейм
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Дьерв
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Согндаль
 6 2 1 3 7 - 9 7
7.
Старт
 6 1 4 1 11 - 9 7
8.
Санднес
 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
Кристиансунд
 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
КФУМ
 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Скейд
 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Хёдд
 5 1 1 3 7 - 8 4
13.
Рёуфосс
 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 5 0 3 2 7 - 10 3
15.
Осане
 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Брюне
 5 0 1 4 4 - 11 1
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  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 8
Конгсвингер Joacim Holtan 8
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Френдеруп Никлас 4
Кристиансунд Картум Сандер Эрик 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 89'
    Samuel Pedro уходит с поля. Eskil Topland Duesund выходит вместо него
  • 89'
    Iman Mafi уходит с поля. Haakon Krogelien выходит вместо него
  • Желтая карточка
    80'
    Samuel Pedro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    79'
    Daniel Braut получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Erik Groenner уходит с поля. Phillip Syvertsen выходит вместо него
  • 78'
    Ingvald Halgunset уходит с поля. Daniel Braut выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Artan Memedov сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Хейланн Томми бьет в цель!
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Artan Memedov сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Хейланн Томми бьет в цель!
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Samuel Pedro бьет в цель!
    • Желтая карточка
      39'
      Andre Rosmer Richstad получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Samuel Pedro сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Erik Groenner бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Санднес 2:3 Дьерв онлайн

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