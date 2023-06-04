Тур: 11. Стадион: Aasane Arena.
1:2
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаLudvig Langrekken
0:1
45' ГолJoacim Holtan
47' Желтая карточкаMagnus Nybakken Bruun-Hansen
54' Желтая карточкаХокенстад Матс
0:2
73' ГолJoacim Holtan
1:2
82' ГолMame Mor Ndiaye
90'+6
Ход матча
45'
0:1
54'
73'
0:2
82'
30
Лисгард
Идар
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Knut HagaЗащитник
- Нападающий
-
-
21 Jon Berisha
-
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
История личных встреч
Осане
Конгсвингер
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
2.2
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2.8
1.6
Среднее время на гол
32
56
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mame Mor Ndiaye
|6
|0.55
|Emil Sildnes
|2
|0.18
|Stian Nygaard I
|2
|0.18
|Sander Eng Strand
|1
|0.09
|Ларсен Кристоффер
|0
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|0
|0
|Мюклебуст Эрлинг
|0
|0
|Ole Kallevaag
|0
|0
|Ola Heltne Nilsen
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|8
|0.73
|Adem Gueven
|3
|0.27
|Хокенстад Матс
|1
|0.09
|Моберг Вегар
|1
|0.09
|Martin Tangen Vinjor
|1
|0.09
|Jesper Grundt
|1
|0.09
|Eric Taylor
|1
|0.09
|Martin Hellan
|1
|0.09
|Harald Holter
|0
|0
|Герсон Ларс
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
|Ludvig Langrekken
|0
|0
Карточки
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|6
|0
|Sander Eng Strand
|3
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|0
|Sindre Austevoll
|2
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|2
|0
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0
|Emil Sildnes
|1
|0
|Лисгард Идар
|1
|0
|Didrik Fredriksen
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Haakon Sjaatil
|1
|0
|Mats Selmer Thornes
|1
|0
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|3
|0
|Joacim Holtan
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Martin Hellan
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Ludvig Langrekken
|1
|0
|Холме Фредрик
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
Результаты матчей
Осане
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Конгсвингер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
8
1
Осане
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Конгсвингер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
1
10
Осане
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Конгсвингер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
9
11
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
4
44%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
15%
1
6%
1-15
3
23%
3
18%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
2
15%
3
18%
76-90
Пропущено
15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
20%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
3
20%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Осане
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Фанна - Осане 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - Старт 2:2
Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ 1:1 Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5
Конгсвингер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Йёвик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2
Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0
Результаты матчей
Осане
Конгсвингер
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Осане
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
38
65
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|8
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|8
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|4
|Кристиансунд
|Картум Сандер Эрик
|4