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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 11. Стадион: .
Осане
1:2
Конец матча
Конгсвингер
0'
19' Желтая карточка
Ludvig Langrekken
0:1
45' Гол
Joacim Holtan
47' Желтая карточка
Magnus Nybakken Bruun-Hansen
54' Желтая карточка
Хокенстад Матс
0:2
73' Гол
Joacim Holtan
1:2
82' Гол
Mame Mor Ndiaye
90'+6
30
Лисгард
Идар
17
Magnus
Nybakken
Bruun-Hansen
5
Sindre
Austevoll
6
Ola
Heltne
Nilsen
22
Haakon
Sjaatil
18
Ole
Kallevaag
16
Didrik
Fredriksen
8
Emil
Sildnes
15
Sander
Eng
Strand
28
Mame
Mor
Ndiaye
19
Ларсен
Кристоффер
1
Стрёмберг
Август
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
12
Хокенстад
Матс
16
Martin
Hellan
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
20
Jesper
Grundt
22
Ludvig
Langrekken
18
Joacim
Holtan
9
Adem
Gueven
Осане
3-5-2
Конгсвингер
3-5-2

История личных встреч

Осане
Конгсвингер

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
2:4
ПД
7:2
ПД
3:1
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
3:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

2.2
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2.8
1.6

Среднее время на гол

32
56

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mame Mor Ndiaye 6 0.55
Emil Sildnes 2 0.18
Stian Nygaard I 2 0.18
Sander Eng Strand 1 0.09
Ларсен Кристоффер 0 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 0 0
Мюклебуст Эрлинг 0 0
Ole Kallevaag 0 0
Ola Heltne Nilsen 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 8 0.73
Adem Gueven 3 0.27
Хокенстад Матс 1 0.09
Моберг Вегар 1 0.09
Martin Tangen Vinjor 1 0.09
Jesper Grundt 1 0.09
Eric Taylor 1 0.09
Martin Hellan 1 0.09
Harald Holter 0 0
Герсон Ларс 0 0
Холме Фредрик 0 0
Ludvig Langrekken 0 0

Карточки

Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 6 0
Sander Eng Strand 3 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 2 0
Sindre Austevoll 2 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 2 0
Mame Mor Ndiaye 2 0
Emil Sildnes 1 0
Лисгард Идар 1 0
Didrik Fredriksen 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Haakon Sjaatil 1 0
Mats Selmer Thornes 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 3 0
Joacim Holtan 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Martin Hellan 2 0
Brage Pedersen 0 1
Хокенстад Матс 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Ludvig Langrekken 1 0
Холме Фредрик 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0

Результаты матчей

Осане
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Конгсвингер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

8
1
Осане
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Конгсвингер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

1
10
Осане
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Конгсвингер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

9
11

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
11%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
4
44%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
3
30%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

13
17
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
15%
1
6%
1-15
3
23%
3
18%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
2
15%
5
29%
29%
61-75
2
15%
3
18%
76-90

Пропущено

15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
20%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
3
20%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Фанна - Осане 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - Старт 2:2
Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ 1:1 Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5
Конгсвингер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Йёвик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2
Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0

Результаты матчей

Осане
Конгсвингер

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Осане
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 11 7 0 4 17 - 13 21
2.
Согндаль
 11 6 2 3 15 - 13 20
3.
Ранхейм
 11 6 2 3 15 - 14 20
4.
Фредрикстад
 11 4 7 0 9 - 5 19
5.
Кристиансунд
 11 5 3 3 17 - 16 18
6.
Старт
 11 4 5 2 25 - 18 17
7.
КФУМ
 11 4 4 3 15 - 14 16
8.
Мосс
 11 4 4 3 13 - 13 16
9.
Дьерв
 11 4 3 4 17 - 17 15
10.
Мьёндален
 11 4 2 5 15 - 16 14
11.
Санднес
 11 3 4 4 16 - 13 13
12.
Хёдд
 11 2 5 4 12 - 13 11
13.
Рёуфосс
 11 2 4 5 10 - 11 10
14.
Брюне
 11 2 4 5 10 - 16 10
15.
Скейд
 11 2 4 5 15 - 23 10
16.
Осане
 11 0 5 6 11 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 5 4 1 0 8 - 4 13
2.
Кристиансунд
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Мосс
 6 4 1 1 6 - 3 13
4.
Конгсвингер
 5 4 0 1 10 - 4 12
5.
Ранхейм
 5 4 0 1 9 - 8 12
6.
КФУМ
 6 3 2 1 11 - 6 11
7.
Старт
 5 3 1 1 14 - 9 10
8.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
9.
Брюне
 6 2 3 1 6 - 5 9
10.
Санднес
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Дьерв
 6 2 2 2 10 - 10 8
12.
Хёдд
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Рёуфосс
 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Скейд
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Мьёндален
 6 1 2 3 7 - 9 5
16.
Осане
 5 0 2 3 7 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 6 2 4 0 5 - 3 10
2.
Мьёндален
 5 3 0 2 8 - 7 9
3.
Конгсвингер
 6 3 0 3 7 - 9 9
4.
Ранхейм
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Дьерв
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Согндаль
 6 2 1 3 7 - 9 7
7.
Старт
 6 1 4 1 11 - 9 7
8.
Санднес
 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
Кристиансунд
 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
КФУМ
 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Скейд
 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Хёдд
 5 1 1 3 7 - 8 4
13.
Рёуфосс
 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 5 0 3 2 7 - 10 3
15.
Осане
 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Брюне
 5 0 1 4 4 - 11 1
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Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 8
Конгсвингер Joacim Holtan 8
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Френдеруп Никлас 4
Кристиансунд Картум Сандер Эрик 4
Весь список
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    • 46'
      Эмиль Сильднес уходит с поля. Thomas Lotsberg выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Harald Holter сделал результативную передачу.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Joacim Holtan бьет в цель!
    • Желтая карточка
      19'
      Ludvig Langrekken получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Осане 1:2 Конгсвингер онлайн

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