Тур: 11. Стадион: Френдс Арена.
0'
0:0
48' Не забитый пенальтиФараж Омар
49' Желтая карточкаХуссейн Билаль
0:1
50' ГолСаетра Ларс
69' Желтая карточкаГояни Роберт
1:1
84' ГолМагаши Абдуссалам
Ход матча
48'
0:0
49'
50'
0:1
69'
84'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
32
Модесто
Руй
16
Тихи
Робин
45
Taha
Ayari
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Модесто РуйЗащитник
-
16 Тихи РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Taha AyariНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
-
17 Тиль ВенсанНападающий
-
-
24 Lamine Dabo
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
21 Хуммет ДенисНападающий
-
-
-
25 Rony Jansson
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
АИК
Кальмар
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 11 побед
33 матча
42.4%
24.2%
33.4%
14 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
33.3%
51.5%
15.2%
11 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.18
0.94
Среднее время на гол
76
96
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
0.81
0.82
Среднее время на гол
110
109
Всего голов
33
29
Голов в среднем за матч
1
0.88
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
90
102
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модесто Руй
|2
|0.18
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.18
|Гвидетти Йон
|1
|0.09
|Фараж Омар
|1 (1)
|0.09
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mileta Rajovic
|7
|0.64
|Хуммет Денис
|3
|0.27
|Скрабб Симон
|2
|0.18
|Шамун Ноа
|2
|0.18
|Саетра Ларс
|1
|0.09
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Дженсен Кевин
|0
|0
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьорнстрем Аксель
|3
|1
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Кейта Абубакар
|2
|0
|Халити Йетмир
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Оума Эрик
|0
|1
|Милошевич Александер
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
|Фараж Омар
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромариньо Перейра
|3
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Скрабб Симон
|1
|0
|Mileta Rajovic
|1
|0
|Arash Motaraghebjafarpour
|1
|0
Результаты матчей
АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кальмар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
2
АИК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Кальмар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
0
8
АИК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Кальмар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
1
10
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
17%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
15
10
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
1
7%
4
40%
46-60
3
20%
2
20%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1
Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2
Кальмар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1
Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0
Результаты матчей
АИК
Кальмар
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
АИК
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
28
55
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|25 - 8
|25
|2.
|10
|8
|1
|1
|23 - 9
|25
|3.
|11
|7
|1
|3
|29 - 13
|22
|4.
|11
|6
|1
|4
|16 - 14
|19
|5.
|11
|6
|1
|4
|15 - 14
|19
|6.
|1:1
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|8.
|0:0
|11
|5
|1
|5
|11 - 16
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|9 - 9
|15
|10.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|15 - 20
|13
|11.
|10
|4
|0
|6
|9 - 11
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|13 - 27
|11
|13.
|10
|1
|5
|4
|11 - 18
|8
|14.
|11
|1
|4
|6
|11 - 14
|7
|15.
|1:1
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|16.
|10
|0
|5
|5
|7 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|21 - 8
|15
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|16 - 3
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|6.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|8.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|13.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|8 - 5
|5
|15.
|5
|0
|3
|2
|2 - 10
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|4.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|2 - 4
|7
|8.
|6
|1
|4
|1
|6 - 8
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|11.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|15.
|1:1
|6
|0
|1
|5
|3 - 9
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
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- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|10 (1)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|7
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|6 (5)
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|5 (6)
|ИФК Норрчепинг
|Сисей Йеспер
|6
|Хаммарбю
|Странд Симон
|1 3
|АИК
|Бьорнстрем Аксель
|1 3
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|4
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|4