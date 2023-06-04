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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 20176
АИК
1:1
Конец матча
Кальмар
0'
0:0
48' Не забитый пенальти
Фараж Омар
49' Желтая карточка
Хуссейн Билаль
0:1
50' Гол
Саетра Ларс
69' Желтая карточка
Гояни Роберт
1:1
84' Гол
Магаши Абдуссалам
90' Желтая карточка
Дженсен Кевин
90'+6

Ход матча

48'
Фараж Омар
0:0
49'
Хуссейн Билаль
 
50'
0:1
Саетра Ларс
(Ромариньо Перейра)
57'
Abdihakin Ali
Дурмаз Джимми
 
64'
 
Нетабай Нахом Гирмай
Линдаль Аксель
69'
 
Гояни Роберт
70'
 
Хуммет Денис
Шамун Ноа
73'
Тиль Венсан
Кейта Абубакар
 
73'
Victor Andersson
Taha Ayari
 
79'
 
Дженсен Кевин
Гояни Роберт
79'
 
Ольссон Элиас
Скрабб Симон
84'
Магаши Абдуссалам
(Victor Andersson)
1:1
88'
Эльбузеди Закари
Магаши Абдуссалам
 
90'
 
Дженсен Кевин

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
15
Нордфельдт
Кристоффер
32
Модесто
Руй
16
Тихи
Робин
4
Папаяннопулос
Сотирис
6
Халити
Йетмир
8
Хуссейн
Билаль
22
Кейта
Абубакар
10
Дурмаз
Джимми
14
Магаши
Абдуссалам
9
Фараж
Омар
45
Taha
Ayari
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
13
Карлссон
Йохан
23
Гояни
Роберт
29
Ромариньо
Перейра
11
Скрабб
Симон
9
Mileta
Rajovic
14
Шамун
Ноа
АИК
4-3-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

АИК
Кальмар

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 11 побед

33 матча

42.4%
24.2%
33.4%
14 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

33.3%
51.5%
15.2%
11 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

А
1:0
А
1:0
А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
0:0
К
3:1
А
1:2
А
0:1
А
0:1
А
1:0
А
0:1
А
0:1
А
3:1
А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
1:1
А
3:0
А
0:0
А
2:1
А
1:2
А
1:2
ТМС
0:2
А
2:1
А
1:0
А
0:1
А
0:3
А
1:1
А
0:1
А
3:2
А
0:0
А
2:0

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.18
0.94

Среднее время на гол

76
96

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

0.81
0.82

Среднее время на гол

110
109

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

1
0.88

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

90
102

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модесто Руй 2 0.18
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.18
Гвидетти Йон 1 0.09
Магаши Абдуссалам 1 0.09
Фараж Омар 1 (1) 0.09
Хуссейн Билаль 0 0
Халити Йетмир 0 0
Victor Andersson 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mileta Rajovic 7 0.64
Хуммет Денис 3 0.27
Скрабб Симон 2 0.18
Шамун Ноа 2 0.18
Саетра Ларс 1 0.09
Ромариньо Перейра 0 0
Дженсен Кевин 0 0
Карлссон Йохан 0 0
Нетабай Нахом Гирмай 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьорнстрем Аксель 3 1
Хуссейн Билаль 3 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Кейта Абубакар 2 0
Халити Йетмир 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Оума Эрик 0 1
Милошевич Александер 1 0
Тиль Венсан 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Тихи Робин 1 0
Фараж Омар 1 0
Модесто Руй 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромариньо Перейра 3 0
Саетра Ларс 2 0
Хуммет Денис 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Нетабай Нахом Гирмай 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Скрабб Симон 1 0
Гояни Роберт 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Mileta Rajovic 1 0
Arash Motaraghebjafarpour 1 0

Результаты матчей

АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Кальмар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
3
АИК
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Кальмар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

0
8
АИК
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Кальмар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

2
11

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
2
50%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
2
22%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
1
14%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
29%
3
19%
31-45
3
43%
1
6%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
14%
4
25%
76-90

Пропущено

16
11
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
5
31%
0
0%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
3
19%
2
18%
61-75
2
13%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Юргорден - АИК 1:0 Дегерфорс - АИК 2:1 АИК - Гётеборг 2:2 Мальмё - АИК 3:1
Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2
Кальмар
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кальмар - ИФК Норрчепинг 2:1 Вернаму - Кальмар 0:1 Кальмар - Броммапойкарна 1:3 Юргорден - Кальмар 3:1
Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3 Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0

Результаты матчей

АИК
Кальмар

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

АИК
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 11 8 2 1 25 - 8 26
2.
Мальмё
 10 8 1 1 23 - 9 25
3.
Хеккен
 11 7 1 3 29 - 13 22
4.
Юргорден
 0:0 12 6 2 4 16 - 14 20
5.
Броммапойкарна
 11 6 1 4 15 - 14 19
6.
Кальмар
 11 5 3 3 15 - 12 18
7.
ИФК Норрчепинг
 11 5 2 4 16 - 13 17
8.
Хальмстад
 11 5 1 5 11 - 16 16
9.
Мьельбю
 11 4 3 4 9 - 9 15
10.
Хаммарбю
 12 3 4 5 15 - 20 13
11.
Вернаму
 0:2 11 4 0 7 9 - 13 12
12.
Дегерфорс
 11 3 2 6 13 - 27 11
13.
Сириус
 2:0 11 2 5 4 13 - 18 11
14.
Гётеборг
 11 1 4 6 11 - 14 7
15.
АИК
 11 1 4 6 8 - 15 7
16.
Варберг БоИС
 10 0 5 5 7 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 0:0 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Хеккен
 6 5 0 1 21 - 8 15
3.
Мальмё
 5 4 1 0 13 - 5 13
4.
Эльфсборг
 0:0 6 4 1 1 16 - 3 13
5.
Дегерфорс
 7 3 2 2 11 - 10 11
6.
Хаммарбю
 5 3 1 1 9 - 6 10
7.
Кальмар
 5 3 1 1 9 - 6 10
8.
Хальмстад
 6 3 1 2 5 - 4 10
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 7 - 5 8
10.
Броммапойкарна
 5 2 1 2 6 - 5 7
11.
ИФК Норрчепинг
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Вернаму
 0:2 5 2 0 3 4 - 4 6
13.
АИК
 5 1 3 1 5 - 6 6
14.
Гётеборг
 6 1 2 3 8 - 5 5
15.
Сириус
 2:0 5 1 1 3 7 - 10 4
16.
Варберг БоИС
 5 0 3 2 2 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 0:0 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Мальмё
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Броммапойкарна
 6 4 0 2 9 - 9 12
4.
ИФК Норрчепинг
 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Кальмар
 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Хеккен
 5 2 1 2 8 - 5 7
7.
Мьельбю
 5 2 1 2 2 - 4 7
8.
Сириус
 2:0 6 1 4 1 6 - 8 7
9.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 12 6
10.
Вернаму
 0:2 6 2 0 4 5 - 9 6
11.
Хаммарбю
 7 0 3 4 6 - 14 3
12.
Варберг БоИС
 5 0 2 3 5 - 10 2
13.
Гётеборг
 5 0 2 3 3 - 9 2
14.
Юргорден
 0:0 6 0 2 4 5 - 12 2
15.
АИК
 6 0 1 5 3 - 9 1
16.
Дегерфорс
 4 0 0 4 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 10 (1)
Мальмё Телин Исаак 8
Кальмар Mileta Rajovic 7
Эльфсборг Ондрейка Якоб 6 (5)
Хеккен Ларсен Ларс Олден 5 (6)
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Топ нарушителей
ИФК Норрчепинг Сисей Йеспер 6
Хаммарбю Странд Симон 1 3
Хаммарбю Куртулус Эдвин 1 3
АИК Бьорнстрем Аксель 1 3
Юргорден Шуллер Расмус 4
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    • Описание гола
      48'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Omar Faraj пробил пенальти, но не смог забить!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч АИК 1:1 Кальмар онлайн

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