Тур: 11. Стадион: Hoeddvoll Stadion.
0'
1:0
11' ГолСкривен Альфред
40' Желтая карточкаHalvard Urnes
45' Желтая карточкаЯнсен Квинт
45' Желтая карточкаСкривен Альфред
51' Вторая желтая карточкаHalvard Urnes
1:1
56' ГолСкистад Эрик Ставас
80' Желтая карточкаSander Sundnes
Ход матча
11'
1:0
40'
45'
45'
51'
56'
1:1
80'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Mirza Mulac
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Янсен КвинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Хёдд
Мьёндален
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
12 матчей
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2.67
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
2.08
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
43
72
Бомбардиры внутри турнира
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скривен Альфред
|3
|0.27
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.18
|Sander Sundnes
|1
|0.09
|Torbjoern Kallevaag
|1 (1)
|0.09
|Peder Neersveen
|1
|0.09
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.09
|Thomas Lillo
|1
|0.09
|Halvard Urnes
|1
|0.09
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|7
|0.64
|Скистад Эрик Ставас
|2
|0.18
|Сольберг Йоаким
|1
|0.09
|Янсен Квинт
|1
|0.09
|Брингакер Матиас
|1
|0.09
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.09
|Sander Bratvold
|1
|0.09
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Свеен Оле
|0
|0
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Эверби Сиверт
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Карточки
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Halvard Urnes
|2
|1
|Sverre Oekland
|2
|0
|Marius Svanberg Alm
|2
|0
|Bernardo Morgado
|2
|0
|Скривен Альфред
|2
|0
|Sander Sundnes
|2
|0
|Syver Skundberg Skeide
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0
|Peder Neersveen
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|Thomas Lillo
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Янсен Квинт
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Love Reuterswaerd
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Sondre Granaas
|1
|0
Результаты матчей
Хёдд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Мьёндален
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
1
Хёдд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Мьёндален
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
4
5
Хёдд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Мьёндален
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
8
6
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
57%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
11
14
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
5
36%
76-90
Пропущено
11
14
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
5
36%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хёдд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1
Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1
Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2
Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0
Результаты матчей
Хёдд
Мьёндален
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Хёдд
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
28
46
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|7
|0
|4
|17 - 12
|21
|2.
|2:1
|11
|6
|2
|3
|15 - 13
|20
|3.
|2:1
|11
|6
|2
|3
|15 - 14
|20
|4.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|5.
|0:1
|11
|4
|6
|1
|8 - 5
|18
|6.
|1:2
|11
|4
|5
|2
|25 - 18
|17
|7.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|8.
|1:2
|11
|4
|4
|3
|13 - 13
|16
|9.
|3:2
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|10.
|2:3
|11
|3
|4
|4
|16 - 13
|13
|11.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|10 - 10
|12
|12.
|1:1
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|13.
|1:1
|11
|2
|6
|3
|12 - 12
|12
|14.
|0:2
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|15.
|2:0
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|16.
|0:2
|11
|0
|5
|6
|10 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|2.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|3.
|1:2
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|4.
|2:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|9 - 8
|12
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|14 - 9
|10
|8.
|0:1
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|9.
|0:2
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|10.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 2
|8
|11.
|2:3
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|12.
|3:2
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|13.
|1:1
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|14.
|2:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|0:2
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|2.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|3.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|3:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|2:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|7.
|1:2
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|8.
|2:3
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|2:0
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|13.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|14.
|1:2
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|15.
|0:2
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|16.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|8
|Мьёндален
|Kristian Lien
|7
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Кристиансунд
|Картум Сандер Эрик
|4
|Ранхейм
|Квигстад Лассе
|1 2