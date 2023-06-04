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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 11. Стадион: .
Хёдд
1:1
Второй тайм: 81'
Мьёндален
0'
1:0
11' Гол
Скривен Альфред
40' Желтая карточка
Halvard Urnes
45' Желтая карточка
Янсен Квинт
45' Желтая карточка
Скривен Альфред
51' Вторая желтая карточка
Halvard Urnes
1:1
56' Гол
Скистад Эрик Ставас
80' Желтая карточка
Sander Sundnes
1
Ole-Monrad
Alme
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
14
Halvard
Urnes
20
Syver
Skundberg
Skeide
4
Peder
Neersveen
11
Torbjoern
Kallevaag
9
Скривен
Альфред
10
Isak
Gabriel
Skotheim
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Янсен
Квинт
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
8
Свеен
Оле
6
Сольберг
Йоаким
7
Овенстад
Мартин
10
Скистад
Эрик
Ставас
9
Брингакер
Матиас
20
Kristian
Lien
Хёдд
3-4-3
Мьёндален
4-2-3-1

История личных встреч

Хёдд
Мьёндален

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
3:0
К
4:0
ПД
1:4
ПД
1:3
Т
0:2
ПД
3:1
ПД
1:0
ПД
3:0
ПД
2:1
А
3:1
А
2:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

2.08
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

43
72

Бомбардиры внутри турнира

Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скривен Альфред 3 0.27
Isak Gabriel Skotheim 2 0.18
Sander Sundnes 1 0.09
Torbjoern Kallevaag 1 (1) 0.09
Peder Neersveen 1 0.09
Syver Skundberg Skeide 1 0.09
Thomas Lillo 1 0.09
Halvard Urnes 1 0.09
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 7 0.64
Скистад Эрик Ставас 2 0.18
Сольберг Йоаким 1 0.09
Янсен Квинт 1 0.09
Брингакер Матиас 1 0.09
Хансен Адриан Александер 1 0.09
Sander Bratvold 1 0.09
Овенстад Мартин 0 0
Свеен Оле 0 0
Токстад Кристоффер 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Эверби Сиверт 0 0
Brinder Singh 0 0
Sondre Granaas 0 0

Карточки

Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Halvard Urnes 2 1
Sverre Oekland 2 0
Marius Svanberg Alm 2 0
Bernardo Morgado 2 0
Скривен Альфред 2 0
Sander Sundnes 2 0
Syver Skundberg Skeide 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Torbjoern Kallevaag 1 0
Peder Neersveen 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Thomas Lillo 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Мейнхард 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Янсен Квинт 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Свеен Оле 1 0
Love Reuterswaerd 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Brinder Singh 1 0
Sondre Granaas 1 0

Результаты матчей

Хёдд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Мьёндален
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
1
Хёдд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Мьёндален
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

4
5
Хёдд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Мьёндален
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

8
6

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
4
57%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

11
14
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
1
9%
3
21%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
5
36%
76-90

Пропущено

11
14
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
5
36%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хёдд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1
Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1
Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2
Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0

Результаты матчей

Хёдд
Мьёндален

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Хёдд
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 2:0 11 7 0 4 17 - 12 21
2.
Согндаль
 2:1 11 6 2 3 15 - 13 20
3.
Ранхейм
 2:1 11 6 2 3 15 - 14 20
4.
Кристиансунд
 0:1 11 5 3 3 17 - 15 18
5.
Фредрикстад
 0:1 11 4 6 1 8 - 5 18
6.
Старт
 1:2 11 4 5 2 25 - 18 17
7.
КФУМ
 1:0 11 4 4 3 14 - 14 16
8.
Мосс
 1:2 11 4 4 3 13 - 13 16
9.
Дьерв
 3:2 11 4 3 4 17 - 17 15
10.
Санднес
 2:3 11 3 4 4 16 - 13 13
11.
Рёуфосс
 1:0 11 3 3 5 10 - 10 12
12.
Мьёндален
 1:1 11 3 3 5 14 - 16 12
13.
Хёдд
 1:1 11 2 6 3 12 - 12 12
14.
Брюне
 0:2 11 2 4 5 10 - 16 10
15.
Скейд
 2:0 11 2 4 5 15 - 23 10
16.
Осане
 0:2 11 0 5 6 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 2:1 5 4 1 0 8 - 4 13
2.
Кристиансунд
 0:1 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Мосс
 1:2 6 4 1 1 6 - 3 13
4.
Конгсвингер
 2:0 5 4 0 1 10 - 4 12
5.
Ранхейм
 2:1 5 4 0 1 9 - 8 12
6.
КФУМ
 1:0 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Старт
 1:2 5 3 1 1 14 - 9 10
8.
Фредрикстад
 0:1 5 2 3 0 4 - 2 9
9.
Брюне
 0:2 6 2 3 1 6 - 5 9
10.
Рёуфосс
 1:0 5 2 2 1 6 - 2 8
11.
Санднес
 2:3 6 2 2 2 10 - 7 8
12.
Дьерв
 3:2 6 2 2 2 10 - 10 8
13.
Хёдд
 1:1 6 1 5 0 5 - 4 8
14.
Скейд
 2:0 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Мьёндален
 1:1 6 1 2 3 7 - 9 5
16.
Осане
 0:2 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 2:0 6 3 0 3 7 - 8 9
2.
Фредрикстад
 0:1 6 2 3 1 4 - 3 9
3.
Ранхейм
 2:1 6 2 2 2 6 - 6 8
4.
Мьёндален
 1:1 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Дьерв
 3:2 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Согндаль
 2:1 6 2 1 3 7 - 9 7
7.
Старт
 1:2 6 1 4 1 11 - 9 7
8.
Санднес
 2:3 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
Кристиансунд
 0:1 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
КФУМ
 1:0 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Скейд
 2:0 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Хёдд
 1:1 5 1 1 3 7 - 8 4
13.
Рёуфосс
 1:0 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 1:2 5 0 3 2 7 - 10 3
15.
Осане
 0:2 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Брюне
 0:2 5 0 1 4 4 - 11 1
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  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Конгсвингер Joacim Holtan 8
Мьёндален Kristian Lien 7
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Кристиансунд Картум Сандер Эрик 4
Ранхейм Квигстад Лассе 1 2
Весь список
  • 51'
    Halvard Urnes получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    47'
    Скривен Альфред получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Янсен Квинт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Halvard Urnes получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Скривен Альфред бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Хёдд
    Ничья
    Мьёндален
    8.50
    3.45
    3.17
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