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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 1730
Хёдд
1:2
Конец матча
Мьёндален
0'
1:0
11' Гол
Скривен Альфред
40' Желтая карточка
Halvard Urnes
45' Желтая карточка
Янсен Квинт
45' Желтая карточка
Скривен Альфред
51' Вторая желтая карточка
Halvard Urnes
1:1
55' Гол
Скистад Эрик Ставас
80' Желтая карточка
Sander Sundnes
1:2
87' Гол
Kristian Lien
90'+7
1
Ole-Monrad
Alme
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
14
Halvard
Urnes
20
Syver
Skundberg
Skeide
4
Peder
Neersveen
11
Torbjoern
Kallevaag
9
Скривен
Альфред
10
Isak
Gabriel
Skotheim
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Янсен
Квинт
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
8
Свеен
Оле
6
Сольберг
Йоаким
7
Овенстад
Мартин
10
Скистад
Эрик
Ставас
9
Брингакер
Матиас
20
Kristian
Lien
Хёдд
3-4-3
Мьёндален
4-2-3-1

История личных встреч

Хёдд
Мьёндален

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

12 матчей

33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
3:0
К
4:0
ПД
1:4
ПД
1:3
Т
0:2
ПД
3:1
ПД
1:0
ПД
3:0
ПД
2:1
А
3:1
А
2:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.67
1.5

Среднее время на гол

33
60

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

2.08
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

43
72

Бомбардиры внутри турнира

Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скривен Альфред 3 0.27
Isak Gabriel Skotheim 2 0.18
Sander Sundnes 1 0.09
Torbjoern Kallevaag 1 (1) 0.09
Peder Neersveen 1 0.09
Syver Skundberg Skeide 1 0.09
Thomas Lillo 1 0.09
Halvard Urnes 1 0.09
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 8 0.73
Скистад Эрик Ставас 2 0.18
Сольберг Йоаким 1 0.09
Янсен Квинт 1 0.09
Брингакер Матиас 1 0.09
Хансен Адриан Александер 1 0.09
Sander Bratvold 1 0.09
Овенстад Мартин 0 0
Свеен Оле 0 0
Токстад Кристоффер 0 0
Love Reuterswaerd 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Эверби Сиверт 0 0
Brinder Singh 0 0
Sondre Granaas 0 0

Карточки

Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Halvard Urnes 2 1
Sverre Oekland 2 0
Marius Svanberg Alm 2 0
Bernardo Morgado 2 0
Скривен Альфред 2 0
Sander Sundnes 2 0
Syver Skundberg Skeide 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Torbjoern Kallevaag 1 0
Peder Neersveen 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Thomas Lillo 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Мейнхард 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Янсен Квинт 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Свеен Оле 1 0
Love Reuterswaerd 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Brinder Singh 1 0
Sondre Granaas 1 0

Результаты матчей

Хёдд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Мьёндален
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
1
Хёдд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Мьёндален
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

4
5
Хёдд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Мьёндален
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

9
6

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
5
56%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
17%
6
38%
76-90

Пропущено

13
15
2 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
3
20%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
5
33%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хёдд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1
Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1
Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2
Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0

Результаты матчей

Хёдд
Мьёндален

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Хёдд
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
5
6
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 11 7 0 4 17 - 13 21
2.
Согндаль
 11 6 2 3 15 - 13 20
3.
Ранхейм
 11 6 2 3 15 - 14 20
4.
Фредрикстад
 11 4 7 0 9 - 5 19
5.
Кристиансунд
 11 5 3 3 17 - 16 18
6.
Старт
 11 4 5 2 25 - 18 17
7.
КФУМ
 11 4 4 3 15 - 14 16
8.
Мосс
 11 4 4 3 13 - 13 16
9.
Дьерв
 11 4 3 4 17 - 17 15
10.
Мьёндален
 11 4 2 5 15 - 16 14
11.
Санднес
 11 3 4 4 16 - 13 13
12.
Хёдд
 11 2 5 4 12 - 13 11
13.
Рёуфосс
 11 2 4 5 10 - 11 10
14.
Брюне
 11 2 4 5 10 - 16 10
15.
Скейд
 11 2 4 5 15 - 23 10
16.
Осане
 11 0 5 6 11 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 5 4 1 0 8 - 4 13
2.
Кристиансунд
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Мосс
 6 4 1 1 6 - 3 13
4.
Конгсвингер
 5 4 0 1 10 - 4 12
5.
Ранхейм
 5 4 0 1 9 - 8 12
6.
КФУМ
 6 3 2 1 11 - 6 11
7.
Старт
 5 3 1 1 14 - 9 10
8.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
9.
Брюне
 6 2 3 1 6 - 5 9
10.
Санднес
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Дьерв
 6 2 2 2 10 - 10 8
12.
Хёдд
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Рёуфосс
 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Скейд
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Мьёндален
 6 1 2 3 7 - 9 5
16.
Осане
 5 0 2 3 7 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 6 2 4 0 5 - 3 10
2.
Мьёндален
 5 3 0 2 8 - 7 9
3.
Конгсвингер
 6 3 0 3 7 - 9 9
4.
Ранхейм
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Дьерв
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Согндаль
 6 2 1 3 7 - 9 7
7.
Старт
 6 1 4 1 11 - 9 7
8.
Санднес
 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
Кристиансунд
 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
КФУМ
 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Скейд
 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Хёдд
 5 1 1 3 7 - 8 4
13.
Рёуфосс
 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 5 0 3 2 7 - 10 3
15.
Осане
 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Брюне
 5 0 1 4 4 - 11 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 8
Конгсвингер Joacim Holtan 8
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Френдеруп Никлас 4
Кристиансунд Картум Сандер Эрик 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Скривен Альфред получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      47'
      Янсен Квинт получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Halvard Urnes получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Скривен Альфред бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хёдд 1:2 Мьёндален онлайн

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