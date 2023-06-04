Тур: 11. Стадион: Hoeddvoll Stadion. Зрители: 1730
0'
1:0
11' ГолСкривен Альфред
40' Желтая карточкаHalvard Urnes
45' Желтая карточкаЯнсен Квинт
45' Желтая карточкаСкривен Альфред
51' Вторая желтая карточкаHalvard Urnes
1:1
55' ГолСкистад Эрик Ставас
80' Желтая карточкаSander Sundnes
1:2
87' ГолKristian Lien
90'+7
Ход матча
11'
1:0
40'
45'
45'
51'
55'
1:1
80'
87'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Mirza Mulac
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Янсен КвинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Хёдд
Мьёндален
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
12 матчей
33.3%
8.3%
58.4%
4 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2.67
1.5
Среднее время на гол
33
60
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
2.08
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
43
72
Бомбардиры внутри турнира
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скривен Альфред
|3
|0.27
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.18
|Sander Sundnes
|1
|0.09
|Torbjoern Kallevaag
|1 (1)
|0.09
|Peder Neersveen
|1
|0.09
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.09
|Thomas Lillo
|1
|0.09
|Halvard Urnes
|1
|0.09
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|8
|0.73
|Скистад Эрик Ставас
|2
|0.18
|Сольберг Йоаким
|1
|0.09
|Янсен Квинт
|1
|0.09
|Брингакер Матиас
|1
|0.09
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.09
|Sander Bratvold
|1
|0.09
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Свеен Оле
|0
|0
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Эверби Сиверт
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Карточки
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Halvard Urnes
|2
|1
|Sverre Oekland
|2
|0
|Marius Svanberg Alm
|2
|0
|Bernardo Morgado
|2
|0
|Скривен Альфред
|2
|0
|Sander Sundnes
|2
|0
|Syver Skundberg Skeide
|2
|0
|Robin Hjelmeseth
|1
|0
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0
|Peder Neersveen
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|Thomas Lillo
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Янсен Квинт
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Love Reuterswaerd
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Sondre Granaas
|1
|0
Результаты матчей
Хёдд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Мьёндален
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
1
Хёдд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Мьёндален
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
4
5
Хёдд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Мьёндален
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
9
6
Голы по времени матча
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
5
56%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
2
17%
6
38%
76-90
Пропущено
13
15
2 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
8%
3
20%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
5
33%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хёдд
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Браттвог - Хёдд 1:0 Дьерв - Хёдд 2:1 Спьелкавик - Хёдд 0:5 Хёдд - Фредрикстад 1:1
Согндаль - Хёдд 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Старт - Хёдд 4:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1
Мьёндален
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Стрёммен - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2
Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - Кристиансунд 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0
Результаты матчей
Хёдд
Мьёндален
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Хёдд
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
29
56
110
29
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|8
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|8
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|4
|Кристиансунд
|Картум Сандер Эрик
|4