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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 11. Стадион: .
Рёуфосс
1:0
Второй тайм: 85'
Фредрикстад
0'
36' Желтая карточка
Magnus Fagernes
1:0
54' Гол
Loris Mettler
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
14
Jamal
Deen
Haruna
11
Nicolai
Fremstad
20
Gard
Simenstad
25
Erik
Froeysa
6
Haakon
Butli
Hammer
10
Loris
Mettler
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
21
Magnus
Fagernes
9
Хельмерсен
Андреас
1
Haavar
Jenssen
5
Simen
Rafn
2
Бьоркстрем
Тим
6
Philip
Sandvik
Aukland
12
Меткалф
Патрик
20
Haavard
Aasheim
19
Магнуссон
Юлиус
26
Mads
Nielsen
II
18
Ludvig
Begby
9
Хельсруд-Юхансен
Хенрик
14
Бьярталид
Йоаннес
Рёуфосс
3-5-2
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Рёуфосс
Фредрикстад

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
2:1
ПД
0:4
ПД
1:1
ПД
0:1
ВД
3:1
ВД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Среднее время на гол

51
51

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

72
65

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Loris Mettler 2 0.18
Хельмерсен Андреас 2 0.18
Gard Simenstad 1 0.09
Haakon Butli Hammer 1 0.09
Nicolai Fremstad 1 0.09
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.09
Браттбакк Филип 1 0.09
Andreas Osterud 1 0.09
Simen Hagboe 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Riki Alba 2 0.18
Haavard Aasheim 1 0.09
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.09
Mads Nielsen II 1 0.09
Stian Stray Molde 1 0.09
Simen Rafn 0 0
Бьярталид Йоаннес 0 0
Tage Johansen 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Magnus Fagernes 3 0
Nicolai Fremstad 2 0
Andreas Osterud 2 0
Haakon Butli Hammer 2 0
Jamal Deen Haruna 2 0
Adrian Olsen Teigen 1 0
Arnar Thor Gudjonsson 1 0
Simen Hagboe 1 0
Браттбакк Филип 1 0
Loris Mettler 1 0
Kodjo Somesi 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Mads Nielsen II 1 0
Stian Stray Molde 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фредрикстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Рёуфосс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

3
4
Рёуфосс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Фредрикстад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
100%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2
Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 6:0 Рёуфосс - Гроруд 3:2
Фредрикстад
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1
Фредрикстад - КФУМ 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3

Результаты матчей

Рёуфосс
Фредрикстад

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
1
9
2
8
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 2:0 11 7 0 4 17 - 12 21
2.
Согндаль
 2:1 11 6 2 3 15 - 13 20
3.
Ранхейм
 2:1 11 6 2 3 15 - 14 20
4.
Кристиансунд
 0:1 11 5 3 3 17 - 15 18
5.
Фредрикстад
 0:1 11 4 6 1 8 - 5 18
6.
Старт
 1:2 11 4 5 2 25 - 18 17
7.
КФУМ
 1:0 11 4 4 3 14 - 14 16
8.
Мосс
 1:2 11 4 4 3 13 - 13 16
9.
Дьерв
 3:2 11 4 3 4 17 - 17 15
10.
Санднес
 2:3 11 3 4 4 16 - 13 13
11.
Рёуфосс
 1:0 11 3 3 5 10 - 10 12
12.
Мьёндален
 1:1 11 3 3 5 14 - 16 12
13.
Хёдд
 1:1 11 2 6 3 12 - 12 12
14.
Брюне
 0:2 11 2 4 5 10 - 16 10
15.
Скейд
 2:0 11 2 4 5 15 - 23 10
16.
Осане
 0:2 11 0 5 6 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 2:1 5 4 1 0 8 - 4 13
2.
Кристиансунд
 0:1 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Мосс
 1:2 6 4 1 1 6 - 3 13
4.
Конгсвингер
 2:0 5 4 0 1 10 - 4 12
5.
Ранхейм
 2:1 5 4 0 1 9 - 8 12
6.
КФУМ
 1:0 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Старт
 1:2 5 3 1 1 14 - 9 10
8.
Фредрикстад
 0:1 5 2 3 0 4 - 2 9
9.
Брюне
 0:2 6 2 3 1 6 - 5 9
10.
Рёуфосс
 1:0 5 2 2 1 6 - 2 8
11.
Санднес
 2:3 6 2 2 2 10 - 7 8
12.
Дьерв
 3:2 6 2 2 2 10 - 10 8
13.
Хёдд
 1:1 6 1 5 0 5 - 4 8
14.
Скейд
 2:0 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Мьёндален
 1:1 6 1 2 3 7 - 9 5
16.
Осане
 0:2 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 2:0 6 3 0 3 7 - 8 9
2.
Фредрикстад
 0:1 6 2 3 1 4 - 3 9
3.
Ранхейм
 2:1 6 2 2 2 6 - 6 8
4.
Мьёндален
 1:1 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Дьерв
 3:2 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Согндаль
 2:1 6 2 1 3 7 - 9 7
7.
Старт
 1:2 6 1 4 1 11 - 9 7
8.
Санднес
 2:3 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
Кристиансунд
 0:1 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
КФУМ
 1:0 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Скейд
 2:0 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Хёдд
 1:1 5 1 1 3 7 - 8 4
13.
Рёуфосс
 1:0 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 1:2 5 0 3 2 7 - 10 3
15.
Осане
 0:2 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Брюне
 0:2 5 0 1 4 4 - 11 1
  • — Выход в Типпелиген
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  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Конгсвингер Joacim Holtan 8
Мьёндален Kristian Lien 7
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Кристиансунд Картум Сандер Эрик 4
Ранхейм Квигстад Лассе 1 2
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Magnus Fagernes получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Магнуссон Юлиус уходит с поля. Ольсен Брандур выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Рёуфосс.
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Рёуфосс
Ничья
Фредрикстад
2.88
3.95
3.25
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