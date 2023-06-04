  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 1002
Рёуфосс
1:1
Конец матча
Фредрикстад
0'
36' Желтая карточка
Magnus Fagernes
1:0
54' Гол
Loris Mettler
90' Желтая карточка
Loris Mettler
1:1
90' Гол
Лима Лукас
90'+5
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
14
Jamal
Deen
Haruna
11
Nicolai
Fremstad
20
Gard
Simenstad
25
Erik
Froeysa
6
Haakon
Butli
Hammer
10
Loris
Mettler
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
21
Magnus
Fagernes
9
Хельмерсен
Андреас
1
Haavar
Jenssen
5
Simen
Rafn
2
Бьоркстрем
Тим
6
Philip
Sandvik
Aukland
12
Меткалф
Патрик
20
Haavard
Aasheim
19
Магнуссон
Юлиус
26
Mads
Nielsen
II
18
Ludvig
Begby
9
Хельсруд-Юхансен
Хенрик
14
Бьярталид
Йоаннес
Рёуфосс
3-5-2
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Рёуфосс
Фредрикстад

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
2:1
ПД
0:4
ПД
1:1
ПД
0:1
ВД
3:1
ВД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Среднее время на гол

51
51

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.25
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

72
65

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Loris Mettler 2 0.18
Хельмерсен Андреас 2 0.18
Gard Simenstad 1 0.09
Haakon Butli Hammer 1 0.09
Nicolai Fremstad 1 0.09
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.09
Браттбакк Филип 1 0.09
Andreas Osterud 1 0.09
Simen Hagboe 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Riki Alba 2 0.18
Haavard Aasheim 1 0.09
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.09
Лима Лукас 1 0.09
Mads Nielsen II 1 0.09
Stian Stray Molde 1 0.09
Simen Rafn 0 0
Бьярталид Йоаннес 0 0
Уильямс Ноа 0 0
Tage Johansen 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Magnus Fagernes 3 0
Nicolai Fremstad 2 0
Andreas Osterud 2 0
Haakon Butli Hammer 2 0
Loris Mettler 2 0
Jamal Deen Haruna 2 0
Adrian Olsen Teigen 1 0
Arnar Thor Gudjonsson 1 0
Simen Hagboe 1 0
Браттбакк Филип 1 0
Kodjo Somesi 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Mads Nielsen II 1 0
Stian Stray Molde 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Фредрикстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Рёуфосс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

3
4
Рёуфосс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Фредрикстад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
100%
76-90

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
9%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2
Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 6:0 Рёуфосс - Гроруд 3:2
Фредрикстад
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1
Фредрикстад - КФУМ 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3

Результаты матчей

Рёуфосс
Фредрикстад

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
1
10
2
9
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 11 7 0 4 17 - 13 21
2.
Согндаль
 11 6 2 3 15 - 13 20
3.
Ранхейм
 11 6 2 3 15 - 14 20
4.
Фредрикстад
 11 4 7 0 9 - 5 19
5.
Кристиансунд
 11 5 3 3 17 - 16 18
6.
Старт
 11 4 5 2 25 - 18 17
7.
КФУМ
 11 4 4 3 15 - 14 16
8.
Мосс
 11 4 4 3 13 - 13 16
9.
Дьерв
 11 4 3 4 17 - 17 15
10.
Мьёндален
 11 4 2 5 15 - 16 14
11.
Санднес
 11 3 4 4 16 - 13 13
12.
Хёдд
 11 2 5 4 12 - 13 11
13.
Рёуфосс
 11 2 4 5 10 - 11 10
14.
Брюне
 11 2 4 5 10 - 16 10
15.
Скейд
 11 2 4 5 15 - 23 10
16.
Осане
 11 0 5 6 11 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 5 4 1 0 8 - 4 13
2.
Кристиансунд
 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Мосс
 6 4 1 1 6 - 3 13
4.
Конгсвингер
 5 4 0 1 10 - 4 12
5.
Ранхейм
 5 4 0 1 9 - 8 12
6.
КФУМ
 6 3 2 1 11 - 6 11
7.
Старт
 5 3 1 1 14 - 9 10
8.
Фредрикстад
 5 2 3 0 4 - 2 9
9.
Брюне
 6 2 3 1 6 - 5 9
10.
Санднес
 6 2 2 2 10 - 7 8
11.
Дьерв
 6 2 2 2 10 - 10 8
12.
Хёдд
 6 1 4 1 5 - 5 7
13.
Рёуфосс
 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Скейд
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Мьёндален
 6 1 2 3 7 - 9 5
16.
Осане
 5 0 2 3 7 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 6 2 4 0 5 - 3 10
2.
Мьёндален
 5 3 0 2 8 - 7 9
3.
Конгсвингер
 6 3 0 3 7 - 9 9
4.
Ранхейм
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Дьерв
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Согндаль
 6 2 1 3 7 - 9 7
7.
Старт
 6 1 4 1 11 - 9 7
8.
Санднес
 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
Кристиансунд
 5 1 2 2 5 - 9 5
10.
КФУМ
 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Скейд
 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Хёдд
 5 1 1 3 7 - 8 4
13.
Рёуфосс
 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 5 0 3 2 7 - 10 3
15.
Осане
 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Брюне
 5 0 1 4 4 - 11 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Мьёндален Kristian Lien 8
Конгсвингер Joacim Holtan 8
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Ранхейм Френдеруп Никлас 4
Кристиансунд Картум Сандер Эрик 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Уильямс Ноа сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Lucas Lima бьет в цель!
  • Желтая карточка
    91'
    Loris Mettler получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Партик Меткалф уходит с поля. Riki Alba выходит вместо него
  • 76'
    Хельсруд-Юхансен Хенрик уходит с поля. Lucas Lima выходит вместо него
  • 68'
    Бьоркстрем Тим уходит с поля. Уильямс Ноа выходит вместо него
  • 68'
    Ludvig Begby уходит с поля. Stian Stray Molde выходит вместо него
  • 66'
    Magnus Fagernes уходит с поля. Andreas Oesterud выходит вместо него
  • 54'
    Хельмерсен Андреас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Loris Mettler бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рёуфосс 1:1 Фредрикстад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     