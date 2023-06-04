Тур: 11. Стадион: NAMMO Stadion. Зрители: 1002
1:1
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаMagnus Fagernes
1:0
54' ГолLoris Mettler
90' Желтая карточкаLoris Mettler
1:1
90' ГолЛима Лукас
90'+5
Ход матча
36'
54'
90'
90'
1:1
25
Erik
Froeysa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Erik FroeysaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
18 Kodjo Somesi
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Уильямс НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лима ЛукасНападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
-
23 Mikail Maden
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Рёуфосс
Фредрикстад
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Среднее время на гол
51
51
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.25
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
72
65
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Loris Mettler
|2
|0.18
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.18
|Gard Simenstad
|1
|0.09
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.09
|Nicolai Fremstad
|1
|0.09
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.09
|Браттбакк Филип
|1
|0.09
|Andreas Osterud
|1
|0.09
|Simen Hagboe
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Riki Alba
|2
|0.18
|Haavard Aasheim
|1
|0.09
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.09
|Лима Лукас
|1
|0.09
|Mads Nielsen II
|1
|0.09
|Stian Stray Molde
|1
|0.09
|Simen Rafn
|0
|0
|Бьярталид Йоаннес
|0
|0
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Magnus Fagernes
|3
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Andreas Osterud
|2
|0
|Haakon Butli Hammer
|2
|0
|Loris Mettler
|2
|0
|Jamal Deen Haruna
|2
|0
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Браттбакк Филип
|1
|0
|Kodjo Somesi
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Stian Stray Molde
|1
|0
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Фредрикстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Рёуфосс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
3
4
Рёуфосс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Фредрикстад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
100%
76-90
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
9%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гроруд - Рёуфосс 1:2 Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2
Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 6:0 Рёуфосс - Гроруд 3:2
Фредрикстад
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1
Фредрикстад - КФУМ 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3
Результаты матчей
Рёуфосс
Фредрикстад
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
83
29
110
29
110
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Мьёндален
|Kristian Lien
|8
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|8
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|4
|Кристиансунд
|Картум Сандер Эрик
|4