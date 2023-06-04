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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 11. Стадион: .
Согндаль
2:1
Второй тайм: 86'
Старт
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
26
Andreas
van
der
Spa
17
Martin
Andre
Sjoelstad
15
Kristoffer
Nessoe
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
10
Сконес
Каспер
7
Йоунссон
Йоунатан
30
Erik
Flataker
27
Sondre
Oerjasaeter
4
Daniel
Arrocha
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
15
Робстад
Хенрик
8
Mathias
Grundetjern
16
Страннегорд
Том
7
Дервискадич
Эмир
2
Антонссон
Бьярни
30
Fabian
Oestigaard
Ness
40
Sindre
Osestad
10
Alagie
Sanyang
Согндаль
4-3-3
Старт
3-5-2

История личных встреч

Согндаль
Старт

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

19 матчей

15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
5:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
3:2
Т
2:1
ТМС
2:1
Т
2:0
Т
1:1
ТМС
2:1
Т
2:0
Т
1:1
ТМС
1:1
А
1:1
А
0:3

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
0.9

Среднее время на гол

73
100

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.53
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
81

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Flataker 3 0.27
Sondre Oerjasaeter 3 0.27
Ингимюндарсон Вальдимар 3 0.27
Йоунссон Йоунатан 2 0.18
Сконес Каспер 1 0.09
Тум Исаак 1 0.09
Kristoffer Nessoe 1 0.09
Daniel Arrocha 1 (1) 0.09
Ховен Андреас 0 0
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 6 0.55
Alagie Sanyang 5 0.45
Страннегорд Том 4 0.36
Марес Люк 4 (4) 0.36
Mathias Grundetjern 2 0.18
Сакор Важебах 1 0.09
Zakaria Sawo 1 0.09
Лане Джек 1 0.09
Дервискадич Эмир 1 0.09
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Sindre Osestad 0 0
Вормгор Вито 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тум Исаак 3 0
Daniel Arrocha 2 0
Фей Рензе 1 0
Сконес Каспер 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Ховен Андреас 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 3 0
Fabian Oestigaard Ness 3 0
Шеквист Сандер Хансен 1 1
Sindre Osestad 2 0
Дервискадич Эмир 2 0
Mark Jensen 1 0
Сакор Важебах 1 0
Робстад Хенрик 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Антонссон Бьярни 1 0
Страннегорд Том 1 0
Скогволд Хенрик 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Deni Dashaev 1 0

Результаты матчей

Согндаль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Старт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
6
Согндаль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

6
13
Согндаль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Старт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

8
19

Голы по времени матча

Забито

6
10
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
3
50%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
3
43%
1
7%
61-75
1
14%
5
36%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
2
22%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
44%
76-90

Забито

13
24
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
15%
1
4%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
4
31%
2
8%
31-45
1
8%
7
29%
29%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
2
15%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
25%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
33%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0
Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Силькеборг 2:3
Старт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Халсен - Старт 0:3 Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - Старт 0:2 Осане - Старт 2:2
Старт - Санднес 3:3 Скейд - Старт 1:4 Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - Старт 2:2 Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - Старт 2:2 Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0

Результаты матчей

Согндаль
Старт

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:2
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
4
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
4
1
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
8
2
1
9
2.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 2:0 11 7 0 4 17 - 12 21
2.
Согндаль
 2:1 11 6 2 3 15 - 13 20
3.
Ранхейм
 2:1 11 6 2 3 15 - 14 20
4.
Кристиансунд
 0:1 11 5 3 3 17 - 15 18
5.
Фредрикстад
 0:1 11 4 6 1 8 - 5 18
6.
Старт
 1:2 11 4 5 2 25 - 18 17
7.
КФУМ
 1:0 11 4 4 3 14 - 14 16
8.
Мосс
 1:2 11 4 4 3 13 - 13 16
9.
Дьерв
 3:2 11 4 3 4 17 - 17 15
10.
Санднес
 2:3 11 3 4 4 16 - 13 13
11.
Рёуфосс
 1:0 11 3 3 5 10 - 10 12
12.
Мьёндален
 1:1 11 3 3 5 14 - 16 12
13.
Хёдд
 1:1 11 2 6 3 12 - 12 12
14.
Брюне
 0:2 11 2 4 5 10 - 16 10
15.
Скейд
 2:0 11 2 4 5 15 - 23 10
16.
Осане
 0:2 11 0 5 6 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 2:1 5 4 1 0 8 - 4 13
2.
Кристиансунд
 0:1 6 4 1 1 12 - 7 13
3.
Мосс
 1:2 6 4 1 1 6 - 3 13
4.
Конгсвингер
 2:0 5 4 0 1 10 - 4 12
5.
Ранхейм
 2:1 5 4 0 1 9 - 8 12
6.
КФУМ
 1:0 6 3 2 1 10 - 6 11
7.
Старт
 1:2 5 3 1 1 14 - 9 10
8.
Фредрикстад
 0:1 5 2 3 0 4 - 2 9
9.
Брюне
 0:2 6 2 3 1 6 - 5 9
10.
Рёуфосс
 1:0 5 2 2 1 6 - 2 8
11.
Санднес
 2:3 6 2 2 2 10 - 7 8
12.
Дьерв
 3:2 6 2 2 2 10 - 10 8
13.
Хёдд
 1:1 6 1 5 0 5 - 4 8
14.
Скейд
 2:0 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Мьёндален
 1:1 6 1 2 3 7 - 9 5
16.
Осане
 0:2 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 2:0 6 3 0 3 7 - 8 9
2.
Фредрикстад
 0:1 6 2 3 1 4 - 3 9
3.
Ранхейм
 2:1 6 2 2 2 6 - 6 8
4.
Мьёндален
 1:1 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Дьерв
 3:2 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Согндаль
 2:1 6 2 1 3 7 - 9 7
7.
Старт
 1:2 6 1 4 1 11 - 9 7
8.
Санднес
 2:3 5 1 2 2 6 - 6 5
9.
Кристиансунд
 0:1 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
КФУМ
 1:0 5 1 2 2 4 - 8 5
11.
Скейд
 2:0 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Хёдд
 1:1 5 1 1 3 7 - 8 4
13.
Рёуфосс
 1:0 6 1 1 4 4 - 8 4
14.
Мосс
 1:2 5 0 3 2 7 - 10 3
15.
Осане
 0:2 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Брюне
 0:2 5 0 1 4 4 - 11 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Конгсвингер Joacim Holtan 8
Мьёндален Kristian Lien 7
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Мосс Странде Кристиан 4
Кристиансунд Картум Сандер Эрик 4
Ранхейм Квигстад Лассе 1 2
Весь список
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Йоунссон Йоунатан бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Согндаль
Ничья
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6.60
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