Тур: 11. Стадион: Фоссхауган Кампус.
Ход матча
55'
70'
1:1
76'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
32 Mathias Oren
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
31 Deni Dashaev
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Согндаль
Старт
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
19 матчей
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
0.9
Среднее время на гол
73
100
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.8
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.53
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
81
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Flataker
|3
|0.27
|Sondre Oerjasaeter
|3
|0.27
|Ингимюндарсон Вальдимар
|3
|0.27
|Йоунссон Йоунатан
|2
|0.18
|Сконес Каспер
|1
|0.09
|Тум Исаак
|1
|0.09
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.09
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.09
|Ховен Андреас
|0
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|6
|0.55
|Alagie Sanyang
|5
|0.45
|Страннегорд Том
|4
|0.36
|Марес Люк
|4 (4)
|0.36
|Mathias Grundetjern
|2
|0.18
|Сакор Важебах
|1
|0.09
|Zakaria Sawo
|1
|0.09
|Лане Джек
|1
|0.09
|Дервискадич Эмир
|1
|0.09
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Вормгор Вито
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тум Исаак
|3
|0
|Daniel Arrocha
|2
|0
|Фей Рензе
|1
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|3
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|3
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|1
|Sindre Osestad
|2
|0
|Дервискадич Эмир
|2
|0
|Mark Jensen
|1
|0
|Сакор Важебах
|1
|0
|Робстад Хенрик
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Антонссон Бьярни
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Скогволд Хенрик
|1
|0
|Jasper Silva Torkildsen
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Старт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
6
Согндаль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
6
13
Согндаль
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Старт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
8
19
Голы по времени матча
Забито
6
10
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
3
50%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
3
43%
1
7%
61-75
1
14%
5
36%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
2
22%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
44%
76-90
Забито
13
24
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
15%
1
4%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
4
31%
2
8%
31-45
1
8%
7
29%
29%
46-60
3
23%
3
13%
61-75
2
15%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
3
25%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
33%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лисеклостер - Согндаль 1:2 Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0
Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Кристиансунд - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Силькеборг 2:3
Старт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Халсен - Старт 0:3 Старт - Ранхейм 2:1 Флеккерёй - Старт 0:2 Осане - Старт 2:2
Старт - Санднес 3:3 Скейд - Старт 1:4 Старт - Хёдд 4:2 КФУМ - Старт 2:2 Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - Старт 2:2 Старт - Кристиансунд 4:0 Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0
Результаты матчей
Согндаль
Старт
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:2
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
4
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
41
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
46
82
19
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|7
|0
|4
|17 - 12
|21
|2.
|2:1
|11
|6
|2
|3
|15 - 13
|20
|3.
|2:1
|11
|6
|2
|3
|15 - 14
|20
|4.
|0:1
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|5.
|0:1
|11
|4
|6
|1
|8 - 5
|18
|6.
|1:2
|11
|4
|5
|2
|25 - 18
|17
|7.
|1:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|8.
|1:2
|11
|4
|4
|3
|13 - 13
|16
|9.
|3:2
|11
|4
|3
|4
|17 - 17
|15
|10.
|2:3
|11
|3
|4
|4
|16 - 13
|13
|11.
|1:0
|11
|3
|3
|5
|10 - 10
|12
|12.
|1:1
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|13.
|1:1
|11
|2
|6
|3
|12 - 12
|12
|14.
|0:2
|11
|2
|4
|5
|10 - 16
|10
|15.
|2:0
|11
|2
|4
|5
|15 - 23
|10
|16.
|0:2
|11
|0
|5
|6
|10 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|2.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|3.
|1:2
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|4.
|2:0
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|5.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|9 - 8
|12
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|7.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|14 - 9
|10
|8.
|0:1
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|9.
|0:2
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|10.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 2
|8
|11.
|2:3
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|12.
|3:2
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|13.
|1:1
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|14.
|2:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|16.
|0:2
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|2.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|3.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|4.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|3:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|2:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|7.
|1:2
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|8.
|2:3
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|11.
|2:0
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|1:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 8
|4
|13.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|14.
|1:2
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|15.
|0:2
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|16.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|8
|Мьёндален
|Kristian Lien
|7
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Мосс
|Странде Кристиан
|4
|Кристиансунд
|Картум Сандер Эрик
|4
|Ранхейм
|Квигстад Лассе
|1 2